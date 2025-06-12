İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri, Giriş Ücretleri

İstanbul Modern Sanat Müzesi veya İstanbul Modern, 2004 yılında Karaköy’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern, . Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi arasında yer alıyor.

Eczacıbaşı ailesinin öncülüğünde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından kurulan müzede modern sanat yapıtları, resim, heykel, fotoğraf sanatı, tasarım, mimari ve yeni medya alanlarındaki üretimler yer alıyor.

İstanbul Modern, Karaköy Limanı’nda bulunan ve bir dönem Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından kuru yük deposu olarak kullanılan 8.000 metrekarelik 4 numaralı antreponun müzeye dönüştürülmesiyle hizmet vermeye başladı. Antrepo 4, müzeye çevrilmeden önce 2003 yılında düzenlenen 8. Uluslararası İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yaptı. Bienalin ardından yapı, Başbakanlık tarafından müze olarak tahsis edildi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için müzakere tarihi almasının beklendiği 17 Aralık 2004 öncesinde tamamlanması hedeflendi. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından müze yapısına dönüştürülen bina, 11 Aralık 2004’te kapılarını ziyaretçilere açtı.

2018 ile 2022 yılları arasında Galataport projesi kapsamında yeniden inşa sürecine giren yapı nedeniyle müze geçici olarak Beyoğlu’ndaki Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan tarihi Union Française binasında faaliyetlerini sürdürdü.

Yeniden inşa edilen müze binası, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano’nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop (RPBW) tarafından tasarlandı. Yeni yapı; üçü yer üstünde, ikisi yer altında olmak üzere toplam beş kattan oluşacak şekilde planlandı. İstanbul Modern, 2022 yılında yeni binasına taşındı ve inşa edildiği eski konumunda 4 Mayıs 2023 tarihinde yeniden ziyarete açıldı.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Nerede?

İstanbul Modern Sanat Müzesi Karaköy limanında Türkiye Denizcilik İşletmeleri için kuru yük deposu olarak inşa edilen 8 bin metrekarelik alanda yer alır.