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İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri, Giriş Ücretleri

İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri, Giriş Ücretleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 16:25

İstanbul'un kalbinde yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesi, açıldığı günden bu yana sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern'e nasıl gidileceği merak ediliyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücretleri.

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İstanbul Modern Sanat Müzesi tarihi

İstanbul Modern Sanat Müzesi tarihi

İstanbul Modern Sanat Müzesi veya İstanbul Modern, 2004 yılında Karaköy’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern, . Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi arasında yer alıyor. 

Eczacıbaşı ailesinin öncülüğünde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından kurulan müzede  modern sanat yapıtları, resim, heykel, fotoğraf sanatı, tasarım, mimari ve yeni medya alanlarındaki üretimler yer alıyor. 

İstanbul Modern, Karaköy Limanı’nda bulunan ve bir dönem Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından kuru yük deposu olarak kullanılan 8.000 metrekarelik 4 numaralı antreponun müzeye dönüştürülmesiyle hizmet vermeye başladı. Antrepo 4, müzeye çevrilmeden önce 2003 yılında düzenlenen 8. Uluslararası İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yaptı. Bienalin ardından yapı, Başbakanlık tarafından müze olarak tahsis edildi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için müzakere tarihi almasının beklendiği 17 Aralık 2004 öncesinde tamamlanması hedeflendi. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından müze yapısına dönüştürülen bina, 11 Aralık 2004’te kapılarını ziyaretçilere açtı.

2018 ile 2022 yılları arasında Galataport projesi kapsamında yeniden inşa sürecine giren yapı nedeniyle müze geçici olarak Beyoğlu’ndaki Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan tarihi Union Française binasında faaliyetlerini sürdürdü.

Yeniden inşa edilen müze binası, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano’nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop (RPBW) tarafından tasarlandı. Yeni yapı; üçü yer üstünde, ikisi yer altında olmak üzere toplam beş kattan oluşacak şekilde planlandı. İstanbul Modern, 2022 yılında yeni binasına taşındı ve inşa edildiği eski konumunda 4 Mayıs 2023 tarihinde yeniden ziyarete açıldı.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Nerede?

İstanbul Modern Sanat Müzesi Karaköy limanında Türkiye Denizcilik İşletmeleri için kuru yük deposu olarak inşa edilen 8 bin metrekarelik alanda yer alır.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Nasıl Gidilir?

İstanbul Modern Sanat Müzesi Nasıl Gidilir?

İstanbul Modern, merkezi konumda yer alması nedeniyle ulaşımı oldukça pratik ve rahattır. Anadolu yakasında Kadıköy ve Üsküdar'dan vapurla ulaşım gerçekleştirilebilir. 

İstanbul Modern’e en yakın toplu taşıma durakları

  • Tophane Otobüs Durağı: 240 m

  • Tophane Tramvay Durağı: 250 m

  • Karaköy Vapur İskelesi: 800 m

  • Kabataş Vapur İskelesi: 1,4 km

İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne giden otobüsler

28, 28T, 30D, 62, 22, 22B, 26, 26A, 27E, 26B, 40T, 559C

İstanbul Modern'e metro gidiyor mu?

Metro ile ulaşım için ise M2 metro ile Taksim veya Şişhane durağına gidin. Şişhane’ye yakınsanız Karaköy’e yürüyebilir ya da Tophane yönüne tramvaya binebilirsiniz. Taksim’den fünikülerle Kabataş’a, oradan T1 tramvaya geçip Tophane'de inebilirsiniz.

Yürüme ile;

Karaköy’den sahil yürüyüşüyle 5 dakikada ulaşabilirsiniz. Beşiktaş’tan sahil yürüyüşü ile 15–20 dakikada gelmek mümkün

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde otopark mevcut mu?

Müzenin kendi otoparkı bulunmuyor. Galataport otoparkı J kapısı müzeye en yakın çıkış noktadır.

İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücretleri

İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücretleri

İstanbul Modern, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri açık. Pazartesi günü kapalıdır.

  • Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri saat 10.00–18.00 arası ziyarete açıktır.

  • Cuma günleri ziyaret saati 10.00–20.00 arasıdır.

  • Pazartesi Kapalı

  • Müze girişleri kapanış saatinden 30 dakika önce sona erer.

  • İstanbul Modern Sanat Müzesi, her yıl 1 Ocak’ta ve dini bayramların ilk günlerinde (30 Mart, 6 Haziran 2025) kapalıdır. 

  • Perşembe günleri saat 10.00-14.00 arası Türkiye'de ikamet eden ziyaretçilere ücretsizdir. 

  • Salı günleri saat 10.00-14.00 arası, 18-25 yaş aralığındaki Türkiye'de ikamet eden gençlere ücretsizdir. 

İstanbul Modern Giriş Ücretleri

  • Tam: 450 TL

  • İndirimli (Öğrenci, Öğretmen, 65 Yaş Üstündekiler): 250 TL

  • Gruplar (10 kişi ve üzeri): 250 TL

  • Uluslararası ziyaretçiler

  • Tam: 750 TL

  • İndirimli (Öğrenci ve 65 Yaş Üstündekiler): 470 TL

  • Gruplar (10 kişi ve üzeri): 470 TL

  • İstanbul Modern Sinema: 250 TL 

Öte yandan E-bilet | İstanbul Modern sitesi üzerinden çevrimiçi bilet alabilirsiniz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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