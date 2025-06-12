İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri, Giriş Ücretleri
İstanbul'un kalbinde yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesi, açıldığı günden bu yana sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern'e nasıl gidileceği merak ediliyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücretleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Modern Sanat Müzesi tarihi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Modern Sanat Müzesi Nasıl Gidilir?
İstanbul Modern Açık Günler, Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücretleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın