İstanbul Mehtap Turları Başladı: Rota, Saatler, Ücretler ve Rezervasyon Detayları

İstanbul’un yaz akşamlarında en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan mehtap turları 2026 sezonuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Şehir Hatları tarafından düzenlenen turlar kapsamında katılımcılar yaklaşık 7,5 saat boyunca Boğaz’ın gece manzarasını denizden izleme fırsatı buluyor. Peki İstanbul mehtap turları başladı mı, hangi iskelelere uğruyor, saatleri nasıl ve bilet fiyatları ne kadar? İşte İstanbul mehtap turlarıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…