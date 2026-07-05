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İstanbul Mehtap Turları Başladı: Rota, Saatler, Ücretler ve Rezervasyon Detayları

İstanbul Mehtap Turları Başladı: Rota, Saatler, Ücretler ve Rezervasyon Detayları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 12:09
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İstanbul’un yaz akşamlarında en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan mehtap turları 2026 sezonuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Şehir Hatları tarafından düzenlenen turlar kapsamında katılımcılar yaklaşık 7,5 saat boyunca Boğaz’ın gece manzarasını denizden izleme fırsatı buluyor. Peki İstanbul mehtap turları başladı mı, hangi iskelelere uğruyor, saatleri nasıl ve bilet fiyatları ne kadar? İşte İstanbul mehtap turlarıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…

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İstanbul Mehtap Turları Başladı mı?

İstanbul Mehtap Turları Başladı mı?

İstanbul mehtap turları 2026 yaz sezonuyla birlikte yeniden başladı. Şehir Hatları tarafından düzenlenen seferler yaz boyunca cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Mehtap turları, İstanbul Boğazı’nı gün batımından gece saatlerine kadar denizden izlemek isteyenlere harika bir rota sunuyor.

İstanbul Mehtap Turları Rotası

İstanbul Mehtap Turları Rotası

Mehtap turunun güzergâhı Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar, Beşiktaş, Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı iskelelerinden oluşuyor. Tur kapsamında Anadolu Kavağı’nda dönüş öncesinde 2 saat 25 dakikalık mola veriliyor. Katılımcılar bu süre içerisinde bölgeyi gezebiliyor veya yemek molası verebiliyor.

İstanbul Mehtap Turları Saatleri

İstanbul Mehtap Turları Saatleri

Mehtap turu Bostancı’dan saat 17.30’da başlıyor ve gece 01.00 civarında sona eriyor. Yaklaşık 7 saat 30 dakika süren yolculuk boyunca vapur belirlenen iskelelere uğrayarak Anadolu Kavağı’na ulaşıyor ve dönüş seferine geçiyor.

İstanbul Mehtap Turları Ne Kadar?

İstanbul Mehtap Turları Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla İstanbul mehtap turunun gidiş-dönüş tam bilet ücreti kişi başı 365 TL olarak uygulanıyor. Şehir Hatları tarifesine göre 0-6 yaş arasındaki çocuklar ise turlara ücretsiz katılabiliyor.

İstanbul Mehtap Turları Rezervasyonu Nasıl Yapılır?

İstanbul Mehtap Turları Rezervasyonu Nasıl Yapılır?

Mehtap turları için rezervasyon işlemleri Şehir Hatları’nın resmi internet sitesi üzerinden veya iskele gişelerinden yapılabiliyor. Yaz aylarında yoğun talep oluşabildiği için biletlerin önceden alınması tavsiye ediliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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