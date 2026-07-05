İstanbul Mehtap Turları Başladı: Rota, Saatler, Ücretler ve Rezervasyon Detayları
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İstanbul’un yaz akşamlarında en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan mehtap turları 2026 sezonuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Şehir Hatları tarafından düzenlenen turlar kapsamında katılımcılar yaklaşık 7,5 saat boyunca Boğaz’ın gece manzarasını denizden izleme fırsatı buluyor. Peki İstanbul mehtap turları başladı mı, hangi iskelelere uğruyor, saatleri nasıl ve bilet fiyatları ne kadar? İşte İstanbul mehtap turlarıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…
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İstanbul Mehtap Turları Başladı mı?
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İstanbul Mehtap Turları Rotası
İstanbul Mehtap Turları Saatleri
İstanbul Mehtap Turları Ne Kadar?
İstanbul Mehtap Turları Rezervasyonu Nasıl Yapılır?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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