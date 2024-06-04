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İstanbul, İstanbul Olalı Görmedi Böyle Pahalılık: İstanbul'da Yaşam Maliyeti 60 Bin Lirayı Aştı

İstanbul, İstanbul Olalı Görmedi Böyle Pahalılık: İstanbul'da Yaşam Maliyeti 60 Bin Lirayı Aştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 18:32

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) hazırladığı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti raporunun mayıs ayı maliyeti açıklandı. Türkiye'nin metropolünde 4 kişilik bir ailenin 1 aylık yaşama maliyeti aylık bazda yüzde 3,69, yıllık bazda yüzde 83,61 oranında arttı.

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İPA, İstanbul'da Yaşam Maliyeti, Mayıs 2024 raporunu yayımladı.

İPA, İstanbul'da Yaşam Maliyeti, Mayıs 2024 raporunu yayımladı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti artmaya devam ederken, 61 bin 523 lira oldu.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti artmaya devam ederken, 61 bin 523 lira oldu.

Mayıs ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti yüzde 3,69 oranın 2 bin 189 lira arttı. En çarpıcı fiyat artışları mercimekte yüzde 116,54, ağız ve diş bakım ürünlerinde yüzde 219,58 oranında oldu.

Mayıs ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti yüzde 3,69 oranın 2 bin 189 lira arttı. En çarpıcı fiyat artışları mercimekte yüzde 116,54, ağız ve diş bakım ürünlerinde yüzde 219,58 oranında oldu.

İPA Başkanı Buğra Gökçe, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

İPA Başkanı Buğra Gökçe, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi.
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