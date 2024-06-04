İstanbul, İstanbul Olalı Görmedi Böyle Pahalılık: İstanbul'da Yaşam Maliyeti 60 Bin Lirayı Aştı
İstanbul, İstanbul Olalı Görmedi Böyle Pahalılık: İstanbul'da Yaşam Maliyeti 60 Bin Lirayı Aştı
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İPA, İstanbul'da Yaşam Maliyeti, Mayıs 2024 raporunu yayımladı.
İstanbul'da yaşamanın maliyeti artmaya devam ederken, 61 bin 523 lira oldu.
Mayıs ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti yüzde 3,69 oranın 2 bin 189 lira arttı. En çarpıcı fiyat artışları mercimekte yüzde 116,54, ağız ve diş bakım ürünlerinde yüzde 219,58 oranında oldu.
İPA Başkanı Buğra Gökçe, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi.
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