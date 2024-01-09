İstanbul İçin Büyük Yarış: İBB Anketlerinde Kim Önde?

AK Parti’nin İBB için adayının Murat Kurum olduğunu açıklanmasıyla başkanlık için yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği belli oldu. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde iki parti de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmak için çaba sarf edecek. Ekrem İmamoğlu anketlerde önde gözükse de yarış tam bıçak sırtında geçecek.