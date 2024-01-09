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İstanbul İçin Büyük Yarış: İBB Anketlerinde Kim Önde?

İstanbul İçin Büyük Yarış: İBB Anketlerinde Kim Önde?

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 13:42

AK Parti’nin İBB için adayının Murat Kurum olduğunu açıklanmasıyla başkanlık için yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği belli oldu. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde iki parti de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmak için çaba sarf edecek. Ekrem İmamoğlu anketlerde önde gözükse de yarış tam bıçak sırtında geçecek.

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Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu, yeniden başkanlığa seçilmek için yarışacak. AK Parti’nin adayı Murat Kurum ise 2018’in rövanşını almayaca çalışacak.

Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu, yeniden başkanlığa seçilmek için yarışacak. AK Parti’nin adayı Murat Kurum ise 2018’in rövanşını almayaca çalışacak.

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu, son yapılan kamuoyu yoklamalarında Murat Kurum’a büyük fark atıyor. MetroPOLL Araştırma'nın aralık ayı İstanbul anketinde İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum ise yüzde 33.9 oy alıyor. Fikri sorulan seçmenlerin yüzde 17.9'u 'fikrim yok' derken İYİ Partililerin 84.2'si, DEM Partililerin yüzde 75'i İmamoğlu'na, İYİ Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7'si Kurum'a oy vereceğini belirtiyor.

AK Parti’nin aday bulmakta zorlandığını söyleyen MetroPOLL Başkanı Özer Sencar,; “Kurum, polemiğe girmeyen, aşırı bir öfkesi ya da ifadeleri olmayan bir yapıda. Bu özellikleri ile insanları rahatsız edecek üslubu yok ama lider özelliği de yok. Çünkü liderler bazen kızar, bazen öfkelenir, bazen de çok yumuşak olurlar. İmamoğlu'nun ise lider özelliği var. Bu nedenle bu seçim eşitler arası bir seçim olmayacak."

AK Parti’nin aday bulmakta zorlandığını söyleyen MetroPOLL Başkanı Özer Sencar,; “Kurum, polemiğe girmeyen, aşırı bir öfkesi ya da ifadeleri olmayan bir yapıda. Bu özellikleri ile insanları rahatsız edecek üslubu yok ama lider özelliği de yok. Çünkü liderler bazen kızar, bazen öfkelenir, bazen de çok yumuşak olurlar. İmamoğlu'nun ise lider özelliği var. Bu nedenle bu seçim eşitler arası bir seçim olmayacak."

Sencar bu nedenle pek çok siyaset bilimcinin dikkat çektiği gibi İmamoğlu'nun gerçek rakibinin Kurum değil Erdoğan'ın kendisi olduğunu düşünüyor.

Sencar bu nedenle pek çok siyaset bilimcinin dikkat çektiği gibi İmamoğlu'nun gerçek rakibinin Kurum değil Erdoğan'ın kendisi olduğunu düşünüyor.

İstanbul'daki yarışta sonucu etkileme potansiyeli yüksek olan iki önemli faktör, DEM Parti ile İYİ Parti'nin aday çıkartıp çıkartmayacağı, çıkartırlarsa yüksek profilli bir isim olup olmayacağı ve bu partilerin nasıl bir performans gösterecekleri olacak.

İstanbul'daki yarışta sonucu etkileme potansiyeli yüksek olan iki önemli faktör, DEM Parti ile İYİ Parti'nin aday çıkartıp çıkartmayacağı, çıkartırlarsa yüksek profilli bir isim olup olmayacağı ve bu partilerin nasıl bir performans gösterecekleri olacak.
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DEM Parti henüz bir aday ismi telaffuz etmedi, İYİ Parti için ise İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ismi sıklıkla dillendiriliyor.

DEM Parti henüz bir aday ismi telaffuz etmedi, İYİ Parti için ise İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ismi sıklıkla dillendiriliyor.

23 Haziran'da yenilenen seçimde İmamoğlu yüzde 54,21; Binali Yıldırım ise yüzde 44,99 oy alırken, fark 777 bine çıkmıştı.

23 Haziran'da yenilenen seçimde İmamoğlu yüzde 54,21; Binali Yıldırım ise yüzde 44,99 oy alırken, fark 777 bine çıkmıştı.

Ozan Sencar; “İmamoğlu'na oy verenlerin 6 puanı AK Parti ve MHP'den geliyordu. Bir kısım AK Partililer de sandığa gitmemişti kızgınlıkla, çünkü seçim iptal edilmişti vs. Şimdi ise böyle bir faktör yok. Dolayısıyla İmamoğlu'na gelecek AK Partili sayısı o zamanki kadar yüksek olmayabilir."

Ozan Sencar; “İmamoğlu'na oy verenlerin 6 puanı AK Parti ve MHP'den geliyordu. Bir kısım AK Partililer de sandığa gitmemişti kızgınlıkla, çünkü seçim iptal edilmişti vs. Şimdi ise böyle bir faktör yok. Dolayısıyla İmamoğlu'na gelecek AK Partili sayısı o zamanki kadar yüksek olmayabilir."

Sencar, her ne kadar tek başına Kurum karşısında güçlü profilli bir aday olarak öne çıksa da tüm bu faktörler, yani DEM Parti ve İYİ Parti'nin olası tutumları ile AKP-MHP seçmenlerinin oy verip vermeyeceği bir araya geldiğinde İmamoğlu için seçimi garanti görmüyor.

Sencar, her ne kadar tek başına Kurum karşısında güçlü profilli bir aday olarak öne çıksa da tüm bu faktörler, yani DEM Parti ve İYİ Parti'nin olası tutumları ile AKP-MHP seçmenlerinin oy verip vermeyeceği bir araya geldiğinde İmamoğlu için seçimi garanti görmüyor.

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