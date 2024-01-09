İstanbul İçin Büyük Yarış: İBB Anketlerinde Kim Önde?
AK Parti’nin İBB için adayının Murat Kurum olduğunu açıklanmasıyla başkanlık için yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği belli oldu. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde iki parti de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmak için çaba sarf edecek. Ekrem İmamoğlu anketlerde önde gözükse de yarış tam bıçak sırtında geçecek.
Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu, yeniden başkanlığa seçilmek için yarışacak. AK Parti’nin adayı Murat Kurum ise 2018’in rövanşını almayaca çalışacak.
DW Türkçe’de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu, son yapılan kamuoyu yoklamalarında Murat Kurum’a büyük fark atıyor. MetroPOLL Araştırma'nın aralık ayı İstanbul anketinde İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum ise yüzde 33.9 oy alıyor. Fikri sorulan seçmenlerin yüzde 17.9'u 'fikrim yok' derken İYİ Partililerin 84.2'si, DEM Partililerin yüzde 75'i İmamoğlu'na, İYİ Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7'si Kurum'a oy vereceğini belirtiyor.