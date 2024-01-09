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İBB Adayı Murat Kurum’un İlk Vaadi: 39 İlçede Açılacak, Çorbanın Yanında Etli Pilav da Verilecek

İBB Adayı Murat Kurum’un İlk Vaadi: 39 İlçede Açılacak, Çorbanın Yanında Etli Pilav da Verilecek

Murat Kurum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 11:43

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı. Kurum’un İstanbul için vaadini ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen duyurdu.

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AK Parti, uzun istişareler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

AK Parti, uzun istişareler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

Kurum, dün akşam Üsküdar’da bulunan belediyenin kitap kafesi Nevmekan’da çorba dağıttı.

Kurum, dün akşam Üsküdar’da bulunan belediyenin kitap kafesi Nevmekan’da çorba dağıttı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, Murat Kurum’un seçilmesi durumunda Nevmakan gibi yerlerin tüm ilçelere açılacağını duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, Murat Kurum’un seçilmesi durumunda Nevmakan gibi yerlerin tüm ilçelere açılacağını duyurdu.

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Nevmekan’da bulunanlara çorba dağıtan Murat Kurum, kısa zaman çorba çeşitlerinin artacağını ve haftada bir gün de etli pilav dağıtımı yapılacağını ifade etti.

Nevmekan’da bulunanlara çorba dağıtan Murat Kurum, kısa zaman çorba çeşitlerinin artacağını ve haftada bir gün de etli pilav dağıtımı yapılacağını ifade etti.
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Murat Kurum’un ilk vaadini verdiği görüntüler 👇

Murat Kurum'un ilk seçim vaadi sosyal medyada da tartışıldı 👇

Murat Kurum'un ilk seçim vaadi sosyal medyada da tartışıldı 👇
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