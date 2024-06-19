İstanbul Esenler Otogarından Almanya'ya Otobüsle Gidebileceğini Öğrenen Kullanıcı Timeline'ı Şoka Soktu!
İstanbul Esenler Otogarından Almanya'ya Otobüsle Gidebileceğini Öğrenen Kullanıcı Timeline'ı Şoka Soktu!
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Bir otobüs firmasının Esenler otogardan Almanya'ya seferi olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.
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"Esenler otogardan Almanyaya otobüsle gidildiğini öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız ben bugün yaşındaydım" diyen kullanıcı kendisi ile birlikte tüm timeline'ı da şoka soktu tabii! Esenler-Almanya seferini duyan diğer sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise kahkahaya boğdu!
Gelin, tepkilere birlikte bakalım!
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