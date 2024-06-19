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İstanbul Esenler Otogarından Almanya'ya Otobüsle Gidebileceğini Öğrenen Kullanıcı Timeline'ı Şoka Soktu!

İstanbul Esenler Otogarından Almanya'ya Otobüsle Gidebileceğini Öğrenen Kullanıcı Timeline'ı Şoka Soktu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 18:33

Esenler otogardan Almanya'ya otobüsle gidilebileceğini öğrenen bir kullanıcı tüm timeline'ı şoka soktu. Kullanıcıya gelen tepkiler ise güldürdü.

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Bir otobüs firmasının Esenler otogardan Almanya'ya seferi olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir otobüs firmasının Esenler otogardan Almanya'ya seferi olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.

"Esenler otogardan Almanyaya otobüsle gidildiğini öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız ben bugün yaşındaydım" diyen kullanıcı kendisi ile birlikte tüm timeline'ı da şoka soktu tabii! Esenler-Almanya seferini duyan diğer sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise kahkahaya boğdu!

"Esenler otogardan Almanyaya otobüsle gidildiğini öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız ben bugün yaşındaydım" diyen kullanıcı kendisi ile birlikte tüm timeline'ı da şoka soktu tabii! Esenler-Almanya seferini duyan diğer sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise kahkahaya boğdu!
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Gelin, tepkilere birlikte bakalım!

Gelin, tepkilere birlikte bakalım!
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