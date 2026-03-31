İstanbul’dan Dönen Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 9’ü Öğrenci 15 Kişi Yaralandı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.03.2026 - 09:34

İstanbul’dan robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan Ünye Belediyesi'ne ait midibüsün Samsun’da şarampole devrilmesi sonucu 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.45'te Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul’da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesi'ne ait midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen 2’si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
