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İstanbul'da Kar Alarmı: Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Oynanacak mı?

İstanbul'da Kar Alarmı: Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Oynanacak mı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 11:31

Türkiye’de Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili oluyor. İstanbul’da dün başlayan kar yağışının bugün etkisini artırarak devam edeceği açıklandı. Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile oynayacağı karşılaşma hakkındaki son gelişmeler merak ediliyor.

Akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle son kararı UEFA verecek.

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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizden Galatasaray, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizden Galatasaray, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk edecek.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı Rams Park'ta yoğun şekilde çalışmalar yapılıyor.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı Rams Park'ta yoğun şekilde çalışmalar yapılıyor.

Dün basına yansıyan görüntülerde stadın zeminin karla kaplandığı görülmüştü.

Dün basına yansıyan görüntülerde stadın zeminin karla kaplandığı görülmüştü.

AZ Alkmaar’ın stadyumda yaptığı son idmandan görüntüler👇

AZ Alkmaar’ın stadyumda yaptığı son idmandan görüntüler👇

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Galatasaray stadyum sorumluları zemindeki karın gitmesi için sıkı şekilde çalışırken, son kararı maç saatinde UEFA verecek.

Galatasaray stadyum sorumluları zemindeki karın gitmesi için sıkı şekilde çalışırken, son kararı maç saatinde UEFA verecek.

Galatasaray-AZ Alkmaar mücadelesi normal şartlarda saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Cindirella Man

Bırakın lan temizlemeyin maç ertelensin takım dinlenir önce Feneri yeneriz sonra Alkmaar ı

WantonNovelSMYRNA

Sivasspor bu sene maçlarının tamamında yemyeşil tertemiz saha sundu misafir ekibe. İstanbul' da bunu beceremiyorsa takım, SİVAS'tan ekip getirin, görüş vs al... Devamını Gör

Cindirella Man

Boyle boyle bir havada Juventus a koymuştuk 😘😘😍😍💛❤️