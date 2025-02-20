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Galatasaray - Fenerbahçe Maçını Yönetecek Hakem Slavko Vincic Fuhuş Operasyonunda Tutuklanmıştı

Galatasaray - Fenerbahçe Maçını Yönetecek Hakem Slavko Vincic Fuhuş Operasyonunda Tutuklanmıştı

TFF Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2025 - 11:26

Ve beklenen açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğini açıkladı. Vincic kararının açıklanmasıyla birlikte Sloven hakemin skandallarla dolu geçmişi de yeniden gündeme geldi. Vincic, geçtiğimiz yıllarda Bosna-Hersek'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic’in karıştığı skandal olayın detayları:

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TFF, Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için hakem kararını açıkladı.

TFF, Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için hakem kararını açıkladı.

Federasyon, Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğini açıkladı.

Federasyon, Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğini açıkladı.

Vincic isminin açıklanmasının ardından Sloven hakemin daha önce uyuşturucu ve fuhuş baskınından tutuklanması yeniden gündem oldu. İşte o olayın detayları:

Vincic isminin açıklanmasının ardından Sloven hakemin daha önce uyuşturucu ve fuhuş baskınından tutuklanması yeniden gündem oldu. İşte o olayın detayları:

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı.

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı.

Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapılmıştı.

Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapılmıştı.
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Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına alınmıştı.

Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Sırp manken ve reality yıldızı Tijana Ajfon'un da olduğu öğrenildi. Ajfon'un partiyi organize ettiği ve fuhuş zincirine liderlik ettiği belirtilmişti.

40 yaşındaki Vincic'in suça doğrudan dahil olup olmadığının henüz kesinleşmediği, ancak Ajfon ile Hırvatistan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı öğrenilmişti.

Ayrıca, evin içerisinde de çok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirilmişti.

Slavko Vincic, olayın ardından polise verdiği ifadede suçlamaları reddederek şunları söylemişti:

Slavko Vincic, olayın ardından polise verdiği ifadede suçlamaları reddederek şunları söylemişti:

'Polis, bizi şahitler huzurunda tutukladı. Ben oraya gittiğimde, neler olduğunu bilmiyordum. Cuma gecesi o eve gittim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumak istiyorum. Biraz huzur ve mahremiyet istiyorum.

O eve gitmem ve yaşananlar, çok garipti. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi yoktu. Ben silahları da polis baskın yaptıktan sonra gördüm. Oraya bir iş yemeği için gitmiştim. İş konuşuyorduk. Saat akşam 8 gibiydi. Bir anda polisler içeri girdi. Film gibiydi.'

Sloven basınında yer alan haberlere göre bu olayın ardından, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, hemşehrisi olan Vincic'in dosyasının kapatılıp serbest kalmasında etkili olduğu iddia edilmişti.

Sloven basınında yer alan haberlere göre bu olayın ardından, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, hemşehrisi olan Vincic'in dosyasının kapatılıp serbest kalmasında etkili olduğu iddia edilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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