Galatasaray - Fenerbahçe Maçını Yönetecek Hakem Slavko Vincic Fuhuş Operasyonunda Tutuklanmıştı

Gözaltına alınanlar arasında Sırp manken ve reality yıldızı Tijana Ajfon'un da olduğu öğrenildi. Ajfon'un partiyi organize ettiği ve fuhuş zincirine liderlik ettiği belirtilmişti.

40 yaşındaki Vincic'in suça doğrudan dahil olup olmadığının henüz kesinleşmediği, ancak Ajfon ile Hırvatistan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı öğrenilmişti.

Ayrıca, evin içerisinde de çok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirilmişti.