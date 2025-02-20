Galatasaray - Fenerbahçe Maçını Yönetecek Hakem Slavko Vincic Fuhuş Operasyonunda Tutuklanmıştı
Galatasaray - Fenerbahçe Maçını Yönetecek Hakem Slavko Vincic Fuhuş Operasyonunda Tutuklanmıştı
Ve beklenen açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğini açıkladı. Vincic kararının açıklanmasıyla birlikte Sloven hakemin skandallarla dolu geçmişi de yeniden gündeme geldi. Vincic, geçtiğimiz yıllarda Bosna-Hersek'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı.
İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic’in karıştığı skandal olayın detayları:
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TFF, Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için hakem kararını açıkladı.
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Federasyon, Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğini açıkladı.
Vincic isminin açıklanmasının ardından Sloven hakemin daha önce uyuşturucu ve fuhuş baskınından tutuklanması yeniden gündem oldu. İşte o olayın detayları:
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı.
Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapılmıştı.
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Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına alınmıştı.
Slavko Vincic, olayın ardından polise verdiği ifadede suçlamaları reddederek şunları söylemişti:
Sloven basınında yer alan haberlere göre bu olayın ardından, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, hemşehrisi olan Vincic'in dosyasının kapatılıp serbest kalmasında etkili olduğu iddia edilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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