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İstanbul’da Deprem: Deprem Sonrası Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul’da Deprem: Deprem Sonrası Trafik Yoğunluğu Arttı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 14:27

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Telefon şebeklerinin de çöktüğü deprem sonrasında kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İBB trafik haritasına göre şehirde trafik yoğunlu yüzde 76’ya yükseldi.

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İstanbul’da yaşanan deprem büyük korkuya neden oldu.

İstanbul’da yaşanan deprem büyük korkuya neden oldu.

İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 5.9, 4.4, 4.9, 4.5 ve 4.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı depremde yıkımla ilgili herhangi bir ihbar alınmadığını açıkladı.

Trafik yoğunluğu arttı.

Trafik yoğunluğu arttı.

Depremden sonra özellikle İstanbul’da telefon hatları kullanılmaz hale geldi.

Ayrıca trafik yoğunluğu da arttı. İBB’nin trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya yükseldi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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