İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 25 - 26 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 01:14

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 25 - 26 Nisan'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

25 Nisan Cumartesi Pop Konserleri

  • Emre Altuğ - Jolly Joker Vadistanbul (21:00): Hem oyunculuk hem de müzik kariyerindeki başarısıyla tanınan sanatçı, romantik parçalarını ve hareketli hitlerini hayranlarıyla buluşturuyor. 90'lardan günümüze uzanan geniş repertuvarı ve güçlü sahne karizmasıyla izleyicilere enerjik bir gece vaat ediyor.

  • Serdar Ortaç - Jolly Joker Atakent Tema (21:00): Türk pop müziğinin en üretken bestecilerinden biri olan sanatçı, dansçılar eşliğinde gerçekleştirdiği dinamik şovuyla sahne alıyor. Sayısız hit şarkısından oluşan repertuvarı, izleyicilere yüksek tempolu ve kesintisiz bir eğlence sunmayı hedefliyor.

  • Melek Mosso - Jolly Joker Kartal istMarina (21:00): Kendine has vokali ve flüt performansıyla tanınan sanatçı, arabesk ve pop eserlerini modern bir yorumla harmanlıyor. Duygusal yükü yüksek sahne performansı ve geniş hayran kitlesiyle İstanbul'un Anadolu yakasında müzikseverlerle buluşuyor.

  • Can Ozan & Nova Norda - JJ Arena Ataşehir (20:00): Yeni nesil pop ve alternatif müziğin iki güçlü ismi, ortak projeleri ve solo hitleriyle modern bir müzikal deneyim sunuyor. Synth-pop etkileşimli altyapılar ve samimi şarkı sözleriyle özellikle genç izleyici kitlesine hitap eden bir performans sergiliyorlar.

  • Merve Özbey - Bostancı Showland: Güçlü sesi ve 'arabesk-pop' tarzındaki hit şarkılarıyla tanınan Özbey, geniş prodüksiyonlu sahne şovuyla izleyici karşısına çıkıyor. Sanatçı, özellikle canlı performans yeteneği ve duygusal balladları ile tanınan, Türkiye'nin önde gelen kadın vokallerinden biridir.

  • Gökhan Tepe - Hilton İstanbul Kozyatağı: Hem besteci hem de yorumcu kimliğiyle Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edinen sanatçı, romantik şarkılarıyla tanınmaktadır. Otel konseptindeki bu özel gecede, sanatçının kariyerindeki en sevilen hitlerini akustik ve modern düzenlemelerle dinlemek mümkündür.

  • Rober Hatemo - Aqua Florya Hayal Kahvesi: 90'lı yılların sonunda pop müziğe getirdiği etnik motifler ve hareketli dans şarkılarıyla tanınan Hatemo, enerjik sahnesini Florya'ya taşıyor. Sanatçı, nostaljik hitlerinin yanı sıra güncel performansıyla da dinleyicileri dansa davet ediyor.

  • The Sister's 90's 2000's - Blind İstanbul (22:00): 90'lı ve 2000'li yılların unutulmaz Türkçe pop hitlerinin çalındığı bu konsept gece, dinleyicileri geçmişe doğru müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Dans ve nostaljinin ön planda olduğu etkinlik, dönemin ruhunu yansıtan görsel ve işitsel unsurlarla destekleniyor.

26 Nisan Pazar Pop Konserleri

  • Göksel - Life Park (20:00): Türk pop müziğinin en zarif seslerinden biri olan Göksel, retro-pop etkileşimli hitleri ve nostaljik sahne atmosferiyle festivalin kapanışını gerçekleştiriyor. Sanatçının duygusal balladları ve zamansız şarkıları, doğa ile iç içe olan Life Park ortamında benzersiz bir final sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

25 Nisan Cumartesi Rock ve Alternatif Konserleri

  • TNK - The Wall Kadıköy (22:00): Türk rock müziğinin sevilen gruplarından TNK, yeni albüm lansmanı veya özel repertuvarıyla Kadıköy'ün kalbinde sahne alıyor. Melodik rock yapıları ve güçlü söz yazımıyla tanınan grup, dinleyicilerine samimi ve yüksek enerjili bir performans vaat ediyor.

  • Musa Göçmen Senforock - Atatürk Kültür Merkezi (20:00): Şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestra, Barış Manço'nun efsanevi şarkılarını rock ve senfonik müzik düzenlemeleriyle yeniden yorumluyor. Bu proje, Anadolu Rock mirasını klasik müziğin görkemiyle birleştirerek her yaştan dinleyiciye hitap ediyor.

  • No Land - Blind İstanbul (20:00): Farklı coğrafyalardan gelen müzisyenlerin oluşturduğu grup, Azerice, Türkçe ve Farsça dillerinde çok sesli ve akustik ağırlıklı eserler icra ediyor. Müziğindeki derin melankoli ve umut dengesiyle tanınan topluluk, izleyicilere hikâyesi olan bir performans sunuyor.

  • Fikri Karayel - Zorlu PSM %100 Studio (21:00): Kendine özgü vokal tarzı ve başarılı besteleriyle tanınan Karayel, modern alternatif müziğin popüler isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Samimi sahne performansı ve duygusal derinliği olan şarkılarıyla dinleyicileriyle bağ kuran bir gece planlıyor.

  • Perinur - Step Forum: Özgün yorumu ve duygusal tınılarıyla tanınan sanatçı, cazın rafine ritimlerini kendi kültürel süzgecinden geçirerek dinleyiciye sunuyor. Sanatçının performansı, sakinleştirici melodileri ve derinlikli vokal icrasıyla dikkat çekiyor.

26 Nisan Pazar Rock ve Alternatif Konserleri

  • The Neighbourhood - KüçükÇiftlik Park (22:00): 'Sweater Weather' gibi dünya çapında hitlere imza atan Amerikalı grup, Türkiye'deki ilk konserinde hayranlarıyla buluşuyor. Grubun karanlık pop ve alternatif rock sentezi, görsel prodüksiyonla desteklenen büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

  • Lovejoy - Paribu Art (21:00): Yeni nesil bağımsız rock sahnesinin yükselen isimlerinden olan Lovejoy, enerjik gitar rifleri ve modern indie tınılarıyla sahne alıyor. Grup, özellikle dijital platformlarda yakaladığı ivme ve genç hayran kitlesiyle modern rockın güncel temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

  • Enora Live: Rei 6 - The Wall Saloon & Performance (21:00): Yerel sahnenin taze seslerinden Rei 6, Enora Live serisi kapsamında alternatif tınılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Genç müzisyenlerin yaratıcı enerjisini yansıtan bu performans, yeraltı müziğinin yeni soluklarını keşfetmek isteyenler için ideal bir tercih sunuyor.

  • Big City Germs - Dorock Heavy Metal Club (22:00): Sert tınıların ve heavy metal kültürünün İstanbul'daki kalesi Dorock'ta sahne alan grup, yüksek sesli ve enerjik bir performans sergiliyor. Türün meraklıları için türün geleneksel ve modern elementlerini birleştiren bir gece sunuluyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

25 Nisan Cumartesi Rap Konserleri

  • Ati 242 - Maximum Uniq Açıkhava (21:00): Sert vokal tekniği ve kendine has akışıyla (flow) tanınan sanatçı, sahne enerjisiyle türün en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Hip-hop kültürünü modern altyapılarla birleştiren Ati 242, dinleyicilerine yüksek tempolu ve dinamik bir performans sunuyor.

  • Güneş - IF Performance Hall Beşiktaş (21:30): R&B etkileşimli rap müziği ve güçlü görsel estetiğiyle tanınan sanatçı, yeni nesil hip-hop sahnesinin en başarılı kadın temsilcilerinden biridir. Modern sound'u ve akılda kalıcı şarkılarıyla izleyicilere hem dans edebilecekleri hem de eşlik edebilecekleri bir gece sunuyor.

26 Nisan Pazar Rap Konserleri

  • Ahiyan - IF Performance Hall Beşiktaş (22:00): Melodik altyapılarla harmanladığı lirikleriyle dikkat çeken sanatçı, rap müziğin duygusal ve teknik yönlerini başarıyla birleştiriyor. Sahnedeki hakimiyeti ve hit parçalarıyla Beşiktaş'ın gece hayatına rap müziğin ritmini taşıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

  • Berke Can Özcan: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Öktem Aykut’da, perküsyon ve elektroniği birleştiren deneysel bir solo performans sergiliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

25 Nisan Cumartesi Elektronik Müzik Etkinlikleri

  • Laolu & Adassiya & Manthem - Klein Phönix (21:30): Afro-house ve melodik techno'nun önemli isimlerinden Laolu, Adassiya'nın canlı vokalleriyle birleşerek Maslak'ta devasa bir sahne kuruyor. Gecede yerel sahnenin güçlü isimleri Serdar Avar ve Made of Sound da performanslarıyla atmosfere katkı sağlıyor.

  • House Night - 360 İstanbul (23:00): Şehrin eşsiz manzarasına eşlik eden bu gecede, house müziğin en seçkin örnekleri ve enerjik setler dinleyiciyle buluşuyor. Modern kulüp kültürünün şık bir atmosferle birleştiği etkinlik, gece hayatının dinamizmini yansıtıyor.

  • BATARD SESSIONS - Hayal Kahvesi Emaar (20:00): Furkan & Parya, Grad, Tarık Bozlar ve Ekinsu gibi isimlerin yer aldığı bu çok sesli gece, elektronik müziğin farklı alt türlerini bir araya getiriyor. Kolektif bir enerjiyle kurgulanan performanslar, yerel DJ sahnesinin güncel yeteneklerini keşfetme imkânı sunuyor.

26 Nisan Pazar Elektronik Müzik Etkinlikleri

  • RhythmRumble JAM - Klein Harbiye (22:30): Ritim ve doğaçlamanın ön planda olduğu bu etkinlik, elektronik müzik altyapıları üzerine canlı performansların eklendiği interaktif bir yapı sunuyor. Gece, katılımcıları sadece dinleyici değil, ritmin bir parçası haline getiren dinamik bir kurguya sahip.
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

25 Nisan Cumartesi Klasik Müzik ve Opera

  • Momentum (Bale) - Süreyya Operası (20:00): İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Momentum', dört farklı koreografiden oluşan dinamik ve estetik bir gösteridir. Modern dansın sınırlarını zorlayan bu yapıt, dansçıların bedensel disiplini ve sahne tasarımıyla büyüleyici bir görsellik sunuyor.

26 Nisan Pazar Klasik Müzik ve Resitaller

  • Ece Demirci - AKM Pazar Resitalleri: Deneyimli piyanist Ece Demirci, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan bir seçkiyi AKM'nin prestijli salonunda sanatseverlerle buluşturuyor. Resital, pazar gününün dingin ruhuna uygun, teknik ustalık ve duygusal ifadeyi ön plana çıkaran bir atmosfer sunuyor.

  • Rezonans: Miras - İstanbul Deniz Müzesi (19:00): Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki topluluk, müze atmosferinin tarihi dokusunda koro müziğinin en nadide örneklerini seslendiriyor. 'Miras' teması etrafında şekillenen konser, akustik zenginliği ve mekanın ruhuyla birleşerek unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
