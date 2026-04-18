İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 18 - 19 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ebru Gündeş 'Beraber Söylüyoruz'

Sanatçı ve Konser Hakkında: Türk fantezi ve pop müziğinin en güçlü vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, devasa bir koro eşliğinde sunduğu bu konseptte kariyerinin en sevilen hitlerini seslendirmektedir. Görkemli sahne tasarımı ve orkestral düzenlemeleriyle sanatçı, izleyicilerine hem görsel hem de işitsel bir şölen vaat etmektedir.

Saat: 21:00

Yer: Volkswagen Arena, Maslak

Murat Boz Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Modern popun en önemli figürlerinden Murat Boz, vokal yeteneği ve karizmatik sahne performansıyla Günay’ın seçkin atmosferinde hayranlarıyla buluşmaktadır. Sanatçı bu özel gecede, popüler şarkılarının yanı sıra mekana uygun olarak hazırladığı özel bir repertuarla sahne almaktadır.

Saat: 22:30 (Rezervasyon zorunludur ve kadın-erkek eşitliği gözetilmektedir)

Yer: Günay Restaurant, Şişli

Serdar Ortaç Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: 90’lı yıllardan bugüne 'hit makinesi' olarak anılan Serdar Ortaç, yüksek enerjili sahne şovu ve dillere pelesenk olmuş hareketli şarkılarıyla izleyiciyi coşturmaktadır. Nostalji ile dans ritimlerini birleştiren sanatçı, interaktif sahne performansıyla her konseri bir toplu eğlenceye dönüştürmektedir.

Saat: 21:00

Yer: JJ Arena – İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Hande Yener Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Türk pop müziğinde elektronik tınıların öncüsü olan Hande Yener, vizyoner sahne tasarımı ve yenilikçi vokal tarzıyla popun sınırlarını zorlamaya devam etmektedir. Sanatçı, ikonik kostümleri ve iddialı sahne performansıyla izleyicisine modern bir sanat deneyimi sunmaktadır.

Saat: 21:00

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Yaşar Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Akdeniz müziği ve romantik popun kadife sesi Yaşar, 'Divane' ve 'Kuşlar' gibi zamansız şarkılarıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarmaktadır. Sanatçının samimi sahne diyaloğu ve usta müzisyenlerden oluşan orkestrası, romantizm dolu bir gece yaşatmaktadır.

Saat: 21:00

Yer: JJ Arena, Ataşehir

Hakan Altun Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Arabesk-pop tarzının en sevilen isimlerinden Hakan Altun, kendine has samimi yorumu ve aşk şarkılarıyla Kartal sahnelerinde hayranlarıyla buluşmaktadır. 'Telefonun Başında' gibi klasikleriyle dinleyiciyi hem duygulandıran hem de eğlendiren sanatçı, unutulmaz bir performans vaat etmektedir.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Kartal