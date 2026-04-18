İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 18 - 19 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 03:04

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 18 - 19 Nisan'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Ebru Gündeş 'Beraber Söylüyoruz'

Sanatçı ve Konser Hakkında: Türk fantezi ve pop müziğinin en güçlü vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, devasa bir koro eşliğinde sunduğu bu konseptte kariyerinin en sevilen hitlerini seslendirmektedir. Görkemli sahne tasarımı ve orkestral düzenlemeleriyle sanatçı, izleyicilerine hem görsel hem de işitsel bir şölen vaat etmektedir.

Saat: 21:00

Yer: Volkswagen Arena, Maslak

Murat Boz Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Modern popun en önemli figürlerinden Murat Boz, vokal yeteneği ve karizmatik sahne performansıyla Günay’ın seçkin atmosferinde hayranlarıyla buluşmaktadır. Sanatçı bu özel gecede, popüler şarkılarının yanı sıra mekana uygun olarak hazırladığı özel bir repertuarla sahne almaktadır.

Saat: 22:30 (Rezervasyon zorunludur ve kadın-erkek eşitliği gözetilmektedir)

Yer: Günay Restaurant, Şişli

Serdar Ortaç Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: 90’lı yıllardan bugüne 'hit makinesi' olarak anılan Serdar Ortaç, yüksek enerjili sahne şovu ve dillere pelesenk olmuş hareketli şarkılarıyla izleyiciyi coşturmaktadır. Nostalji ile dans ritimlerini birleştiren sanatçı, interaktif sahne performansıyla her konseri bir toplu eğlenceye dönüştürmektedir.

Saat: 21:00

Yer: JJ Arena – İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Hande Yener Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Türk pop müziğinde elektronik tınıların öncüsü olan Hande Yener, vizyoner sahne tasarımı ve yenilikçi vokal tarzıyla popun sınırlarını zorlamaya devam etmektedir. Sanatçı, ikonik kostümleri ve iddialı sahne performansıyla izleyicisine modern bir sanat deneyimi sunmaktadır.

Saat: 21:00

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Yaşar Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Akdeniz müziği ve romantik popun kadife sesi Yaşar, 'Divane' ve 'Kuşlar' gibi zamansız şarkılarıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarmaktadır. Sanatçının samimi sahne diyaloğu ve usta müzisyenlerden oluşan orkestrası, romantizm dolu bir gece yaşatmaktadır.

Saat: 21:00

Yer: JJ Arena, Ataşehir

Hakan Altun Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Arabesk-pop tarzının en sevilen isimlerinden Hakan Altun, kendine has samimi yorumu ve aşk şarkılarıyla Kartal sahnelerinde hayranlarıyla buluşmaktadır. 'Telefonun Başında' gibi klasikleriyle dinleyiciyi hem duygulandıran hem de eğlendiren sanatçı, unutulmaz bir performans vaat etmektedir.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Kartal

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

Godspeed You! Black Emperor

Sanatçı ve Konser Hakkında: Post-rock türünün dünyaca ünlü öncüsü olan Kanadalı grup, enstrümantal kompozisyonları ve etkileyici görsel projeksiyonlarıyla izleyiciyi hipnotik bir yolculuğa çıkarmaktadır. Politik alt metinleri ve epik ses duvarlarıyla tanınan topluluk, modern müziğin en etkileyici canlı performanslarından birini sergilemektedir.

Saat: 21:30

Yer: Paribu Art – Ana Sahne

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sanatçı ve Konser Hakkında: Şehirli insanın hikayelerini indie-rock tınılarıyla anlatan grup, Kaan Boşnak’ın karakteristik vokali ve samimi söz yazımıyla geniş bir hayran kitlesine hitap etmektedir. Modern şehir melankolisini dans edilebilir ritimlerle birleştiren topluluk, her konserinde yüksek bir sinerji yaratmaktadır.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul, Büyükçekmece

Madrigal – Sana Ait Bir Tur

Sanatçı ve Konser Hakkında: Indie-pop ve rock elementlerini modern synth tınılarıyla birleştiren Madrigal, yüksek enerjili sahne performansıyla dinleyiciyi modern bir müzik yolculuğuna çıkarmaktadır. Grubun popüler hitleri ve melankoliyi dansla buluşturan tarzı, Beşiktaş gecesine dinamizm katmaktadır.

Saat: 22:00

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Yedinci Ev Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Alternatif rock sahnesinin hüzünlü ve derinlikli melodileriyle tanınan grubu Yedinci Ev, samimi yorumları ve güçlü gitar riffleriyle dikkat çekmektedir. Vokalist Birkan Nasuhoğlu’nun içten anlatımıyla hayat bulan şarkılar, dinleyicilerde derin izler bırakan duygusal bir atmosfer oluşturmaktadır.

Saat: 21:30

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Yasak Helva Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: 'Electric Folk' olarak tanımladıkları tarzlarıyla Anadolu ezgilerini rock ve saykodelik tınılarla harmanlayan grup, enstrümantal bir şölen sunmaktadır. Geleneksel enstrümanları modern altyapılarla buluşturan Yasak Helva, sınırları aşan deneysel bir performans sergilemektedir.

Saat: 21:00

Yer: Zorlu PSM – touché by N Kolay

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Anıl Şallıel x Ceza

Sanatçı ve Konser Hakkında: Türk rap müziğinin 'Üstadı' Ceza ile saksafon virtüözü Anıl Şallıel’in bir araya geldiği bu proje, rap müziği caz tınılarıyla zenginleştirerek orkestral bir derinlik sunmaktadır. Sanatın farklı dallarını buluşturan bu performans, rap müziğin Türkiye’deki en prestijli sahne sunumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Saat: 21:30

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Allame Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Teknik becerisi, güçlü flowları ve etkileyici sahne duruşuyla rap dünyasının en iddialı isimlerinden olan Allame, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaktadır. Sanatçının sert ve kararlı vokal tarzı, modern altyapılarla birleşerek yüksek enerjili bir hip-hop deneyimi sunmaktadır.

Saat: 21:30 (18 yaş sınırı mevcuttur)

Yer: Ayı Pub & Disko (Rıhtım), Kadıköy

Ahiyan Konseri

Sanatçı ve Konser Hakkında: Melodik rap tarzı ve derinlikli söz yazımıyla dikkat çeken Ahiyan, vokal yeteneğiyle dinleyicilerini etkileyici bir atmosfere davet etmektedir. Sanatçının duygusal ve samimi anlatımı, modern altyapılarla birleşerek rap müziğin daha katmanlı bir halini sergilemektedir.

Saat: 21:30

Yer: Dorock XL Kadıköy

Rody & Benji (Double Bill)

Sanatçı ve Konser Hakkında: Yeni nesil rap sahnesinin yükselen yetenekleri Rody ve Benji, modern trap ve drill tınılarını dinamik sahne performanslarıyla birleştirmektedir. Genç kitlenin yoğun ilgi gösterdiği bu performanslar, Beyoğlu’nun yer altı müzik kültürünün güncel yansımalarını sunmaktadır.

Saat: 21:00’den itibaren

Yer: 74HALL, Beyoğlu

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İpek Dinç Band

Sanatçı ve Konser Hakkında: İlham Gencer’in öğrencisi olan ve duru vokal tarzıyla tanınan İpek Dinç, caz standartlarını ve özgün yorumlarını usta bir orkestra eşliğinde seslendirmektedir. Sanatçının Galata’nın tarihi atmosferindeki performansı, geleneksel cazın zarafetini ve teknik ustalığını ön plana çıkarmaktadır.

Saat: 21:30

Yer: Nardis Jazz Club, Galata

Garanti BBVA Genç Konserleri: Echoes Of Prince + Ankara Echoes

Sanatçı ve Konser Hakkında: Efsanevi sanatçı Prince’in ikonik parçalarını caz ve funk altyapılarıyla yeniden yorumlayan topluluk, ritim ve armoninin sınırlarında dolaşan yüksek enerjili bir gece sunmaktadır. Genç yeteneklerin bir araya geldiği bu proje, müzikal dehanın mirasını modern bir anlayışla sahneye taşımaktadır.

Saat: 21:30

Yer: Zorlu PSM – %100 Studio

Yol Project – Gabbro Caz Covers

Sanatçı ve Konser Hakkında: Popüler şarkıları caz ve swing formunda yorumlayarak kendine has bir kitle edinen Yol Project, eğlenceli ve sofistike sahne performansıyla tanınmaktadır. 'Bir Zamanlar Yol Project' konseptiyle geçmişin melodilerini cazın sıcak atmosferine taşıyan grup, Pazar gecesine özel bir renk katmaktadır.

Saat: 21:00 (Kapı açılış 19:00)

Yer: Gabbro Resto-Bar, Swissôtel The Bosphorus

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

RX Saturdaze: Dax J

Sanatçı ve Konser Hakkında: Techno sahnesinin en prestijli isimlerinden Dax J, sert ve karanlık ritimleriyle endüstriyel müziğin sınırlarını zorlayan bir performans sergilemektedir. Sanatçının yüksek enerjili setleri, dans müziği tutkunları için unutulmaz ve sarsıcı bir deneyim vaat etmektedir.

Saat: Gece boyunca

Yer: RX Istanbul (Volkswagen Arena iş birliğiyle)

People Like Us | Klein Phönix

Sanatçı ve Konser Hakkında: Afrohouse ve modern house tınılarının ön planda olduğu bu özel gecede, türün yükselen isimleri dinamik ve sıcak ritimlerle dans pistini hareketlendirmektedir. Klein Phönix’in benzersiz ses sistemi ve görsel dünyası, bu performansı bir müzik şölenine dönüştürmektedir.

Saat: 21:00’den itibaren

Yer: Klein Phönix, Maslak

Spring Party

Sanatçı ve Konser Hakkında: Baharın gelişini dinamik DJ setleri ve açık hava atmosferiyle kutlayan parti, dinleyicilere yüksek enerjili ve keyifli bir hafta sonu kapanışı sunmaktadır. Deniz kokusuyla birleşen ritimler, şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır.

Saat: 18:00

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

Edusa Operası (İstanbul Devlet Opera ve Balesi)

Sanatçı ve Konser Hakkında: Anadolu’nun kadim hafızasını sahneye taşıyan bu görkemli yapım, Lidya Krallığı’nın altın çağındaki başkenti Sard’ın hikayesini büyüleyici bir müzik ve dans diliyle anlatmaktadır. Etkileyici dekoru ve güçlü kadrosuyla Edusa, sezonun en dikkat çekici prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Saat: 20:00

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Viyola - Piyano Resitali (Türk Telekom Prime Kahve Konserleri)

Sanatçı ve Konser Hakkında: Arda Aykut (Viyola) ve Beril Eren (Piyano), oda müziğinin en zarif örneklerini sabah kahvesi eşliğinde AKM’nin büyüleyici atmosferinde sunmaktadır. Zengin bir repertuvara sahip olan ikili, teknik ustalıkları ve duygu yüklü yorumlarıyla Cumartesi sabahına sanatsal bir derinlik katmaktadır.

Saat: 11:00

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye

Bahar Sazkar – Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

Sanatçı ve Konser Hakkında: Şef Bekir Ünlüataer yönetimindeki koro, Sazkar makamındaki nadide eserlerden oluşan bir seçkiyi usta solistler eşliğinde dinleyicilerle buluşturmaktadır. Kantemiroğlu’ndan Itrî’ye uzanan bu klasik takım konseri, geleneksel Türk müziğinin en saf ve yüksek halini temsil etmektedir.

Saat: 11:30

Yer: AKM Tiyatro Salonu

The Imperial Russian Ballet Company – Kuğu Gölü Balesi

Sanatçı ve Konser Hakkında: Dünyaca ünlü Rus Bale Topluluğu, Çaykovski’nin zamansız başyapıtı Kuğu Gölü’nü kusursuz bir teknik ve görsel ihtişamla sahnelemektedir. Klasik balenin zirve noktası kabul edilen bu performans, aşkın ve büyünün hikayesini büyüleyici bir koreografiyle izleyiciye sunmaktadır.

Saat: 21:00

Yer: Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu

Ömer Faruk Kino
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
