İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 25-26 Mart 2026 Tiyatro Oyunları

Jekyll & Hyde

Tür: Müzikal / Gotik Gerilim / Klasik Uyarlama

Konu: Viktorya döneminde Dr. Jekyll, insan doğasının karanlık yönünü açığa çıkarmak için yaptığı deneylerle Mr. Hyde adlı alter egosunu ortaya çıkarır. Kontrol edilemeyen bu ikinci kimlik, zamanla hem Jekyll’ın zihnini hem de hayatını ele geçirir.

Tema: İkilik, bilimsel etik, bastırılmış benlik, ahlak çatışması

Mekan: Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium

Saat: 26 Nisan Pazar – 17:30 / 20:30

Oyuncular: Hayko Cepkin, Pelin Akil, Fehmi Karaarslan, Abdül Süsler, Ali Ersin Yenar, Sitare Bilge

Plastik Aşklar

Tür: Komedi / Sosyal Hiciv / Dram

Konu: İki kadının ilişkiler üzerinden modern dünyanın yapaylaşan duygularını tartışmasıyla ilerleyen oyun, aşkın tüketim kültürüne dönüşmesini sert ama mizahi bir dille ele alır.

Tema: İlişkiler, toplumsal baskı, kuşak farkı, duygusal yabancılaşma

Mekan: Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi (Fulya Sanat)

Saat: 25 Nisan Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Tür: Dram / Aile Hikayesi / Çağdaş Yerli Tiyatro

Konu: Üç kuşaktan kadınların aynı aile içindeki kırılmaları, suskunlukları ve birbirine aktarılan duygusal yükleri İstanbul’un dönüşen dokusu eşliğinde anlatılır.

Tema: Kadınlık, kuşaklar arası bağ, şehirleşme, yalnızlık

Mekan: İBB Şehir Tiyatroları (Harbiye ve Avrupa sahneleri)

Saat: 25 Nisan Cumartesi – repertuvar saatlerine göre

Oyuncular: Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu

39 Buçuk Basamak

Tür: İnteraktif Komedi / Aksiyon / Parodi

Konu: Yanlışlıklar silsilesiyle büyüyen bir casusluk hikâyesinde iki karakterin kendilerini beklenmedik olayların içinde bulması ve olayların kontrolden çıkması anlatılır.

Tema: Kaos, yanlış kimlik, mizah ile gerilim kırma

Mekan: Akatlar Kültür Merkezi

Saat: 25 Nisan Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Topluluk performansı