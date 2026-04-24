article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 25-26 Mart 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
24.04.2026 - 19:04

25–26 Mart 2026 hafta sonu için İstanbul’daki tiyatro sahneleri yine oldukça yoğun bir program sunuyor. Şehir genelinde hem devlet tiyatroları hem de özel sahnelerde klasiklerden modern metinlere, kara komediden çocuk oyunlarına kadar geniş bir seçki izleyiciyle buluşuyor.

Öne çıkan yapımlar arasında dram ve deneysel işlerden, yerli komedi ve çocuk oyunlarına kadar farklı türlerde birçok seçenek yer alıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda eş zamanlı olarak sahnelenen oyunlar, hafta sonunu kültür-sanatla değerlendirmek isteyenler için güçlü alternatifler oluşturuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Yakası Tiyatro Oyunları

Jekyll & Hyde

Tür: Müzikal / Gotik Gerilim / Klasik Uyarlama

Konu: Viktorya döneminde Dr. Jekyll, insan doğasının karanlık yönünü açığa çıkarmak için yaptığı deneylerle Mr. Hyde adlı alter egosunu ortaya çıkarır. Kontrol edilemeyen bu ikinci kimlik, zamanla hem Jekyll’ın zihnini hem de hayatını ele geçirir.

Tema: İkilik, bilimsel etik, bastırılmış benlik, ahlak çatışması

Mekan: Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium

Saat: 26 Nisan Pazar – 17:30 / 20:30

Oyuncular: Hayko Cepkin, Pelin Akil, Fehmi Karaarslan, Abdül Süsler, Ali Ersin Yenar, Sitare Bilge

Plastik Aşklar

Tür: Komedi / Sosyal Hiciv / Dram

Konu: İki kadının ilişkiler üzerinden modern dünyanın yapaylaşan duygularını tartışmasıyla ilerleyen oyun, aşkın tüketim kültürüne dönüşmesini sert ama mizahi bir dille ele alır.

Tema: İlişkiler, toplumsal baskı, kuşak farkı, duygusal yabancılaşma

Mekan: Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi (Fulya Sanat)

Saat: 25 Nisan Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Tür: Dram / Aile Hikayesi / Çağdaş Yerli Tiyatro

Konu: Üç kuşaktan kadınların aynı aile içindeki kırılmaları, suskunlukları ve birbirine aktarılan duygusal yükleri İstanbul’un dönüşen dokusu eşliğinde anlatılır.

Tema: Kadınlık, kuşaklar arası bağ, şehirleşme, yalnızlık

Mekan: İBB Şehir Tiyatroları (Harbiye ve Avrupa sahneleri)

Saat: 25 Nisan Cumartesi – repertuvar saatlerine göre

Oyuncular: Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu

39 Buçuk Basamak

Tür: İnteraktif Komedi / Aksiyon / Parodi

Konu: Yanlışlıklar silsilesiyle büyüyen bir casusluk hikâyesinde iki karakterin kendilerini beklenmedik olayların içinde bulması ve olayların kontrolden çıkması anlatılır.

Tema: Kaos, yanlış kimlik, mizah ile gerilim kırma

Mekan: Akatlar Kültür Merkezi

Saat: 25 Nisan Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Topluluk performansı

Anadolu Yakası Tiyatro Oyunları

Tac'ın Nöbetçileri

Tür: Kara Komedi / Politik Hiciv / Alegorik Tiyatro

Konu: İmparatorluk nöbetçilerinin güzellik, otorite ve infaz arasındaki etik sıkışmışlığını kara mizah üzerinden anlatan oyun; gücün mutlaklaştığı bir düzende düşünmenin bile suç sayılabildiği bir evren kurar. Sanatın iktidar tarafından araçsallaştırılması tarihsel ve felsefi bir alegoriyle ele alınır.

Tema: Otoriterlik, etik çöküş, güç ilişkileri, sanat ve iktidar

Mekan: Oyun Atölyesi (Moda, Kadıköy)

Saat: 25 Nisan Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Fahrettin Esen, Sezer Sabuncu

Eylül

Tür: Dram / Tek Kişilik Oyun / Kuir Tiyatro

Konu: 28 yaşındaki trans kadın Eylül’ün, kendi geçmişi, bedeni ve toplumun dışlayıcı yapısıyla yüzleşmesini konu alan tek kişilik anlatı; travma, aşk, aile ve hayatta kalma deneyimleri iç içe geçer.

Tema: Kimlik, beden politikaları, toplumsal şiddet, görünürlük

Mekan: Oyun Atölyesi (Moda, Kadıköy)

Saat: 26 Nisan Pazar – 17:00

Oyuncu: Uğur Kanbay

Zuhal / Kimse Yoksa Sen Kimsin

Tür: Avangard Dram / Deneysel Tiyatro / Çağdaş Metin

Konu: Modern şehirde bireyin kayboluşu, kimlik parçalanması ve yalnızlık üzerinden ilerleyen oyun; klasik anlatı yapısını kırarak seyirciyi karakterin zihinsel çözülüşüne dahil eder.

Tema: Yalnızlık, kimlik krizi, varoluşsal sorgu, kent yaşamı

Mekan: Koma Sahnesi (Kadıköy)

Saat: 26 Nisan Pazar – 20:30

Oyuncular: Bağımsız tiyatro performansı

Kuğu Gölü Çocuk Balesi

Tür: Çocuk Balesi / Fiziksel Performans / Klasik Uyarlama

Konu: Çaykovski’nin “Kuğu Gölü” eserinin çocuklara uyarlanmış versiyonu; masalsı anlatım ve sade koreografiyle müziğin evrensel dili üzerinden sahnelenir.

Tema: Sanat eğitimi, hayal gücü, klasik müzik, bedensel ifade

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

Saat: 25 Nisan Cumartesi – gündüz seansları

Oyuncular: Çocuk balesi topluluğu

Küçük Kara Balık

Tür: Çocuk Oyunu / Pedagojik Tiyatro / Macera

Konu: Küçük bir balığın yaşadığı göleti terk edip okyanusa ulaşma hayali üzerinden, çocuklara cesaret, sorgulama ve özgür düşünme kavramlarını anlatan bir sahne uyarlaması.

Tema: Özgürlük, keşif, cesaret, eleştirel düşünme

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

Saat: 26 Nisan Pazar – gündüz seansları

Oyuncular: Belirtilmemiş (topluluk performansı)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın