İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 18-19 Nisan 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Büyü 3: Son Ayin
Konu: Anadolu’nun ücra bir bölgesinde gerçekleştirilen kadim bir mezar kazısı sırasında karanlık güçlerle yapılan anlaşmaların ve geçmişten gelen intikam dolu ruhların yarattığı son bir ayin sürecinin, gerçekleşen şeytani bir doğumun metafiziksel olarak kesişmesi.
Yönetmen: Burak Çelik
Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026
Ana Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias
Karabasan
Konu: Uyku felci ve sanrılarla mücadele eden insanların, gerçek ile kabus arasındaki çizginin silikleştiği bir ortamda, en savunmasız anları olan uyku evresinde ortaya çıkan psikolojik ve doğaüstü baskılara karşı verdikleri hayatta kalma mücadelesi.
Yönetmen: Mesut Çetin
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil
Seni Öldürecekler (They Will Kill You)
Konu: New York’taki gizemli bir gökdelende işe başlayan genç bir kadının, izole bir gece vardiyası sırasında karanlık bir tarikatın sırlarını keşfetmesiyle başlayan ve tek bir mekanda geçen ölüm kalım mücadelesi.
Yönetmen: Kirill Sokolov
Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026
Ana Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Myha'la, Tom Felton
Undertone (Alatoon)
Konu: Gündelik hayatın sıradan ritimleri altına gizlenmiş, karakterlerin zihinsel sınırlarını zorlayan ve algı yanılsamaları üzerinden ilerleyen derin psikolojik bir yüzleşme hikayesi.
Yönetmen: Bağımsız / Belirtilmemiş
Vizyon Tarihi: Mart sonu / Nisan 2026
Ana Oyuncular: Belirtilmemiş
Iron Lung
Konu: 'Sessiz Kıyamet' olayından sonra evrendeki tüm yaşanabilir gezegenlerin yok olduğu bir gelecekte, kaynakları tükenen insanlığın hayatta kalmak için ıssız bir ayda bulunan kan okyanusunu keşfetmek üzere klostrofobik bir denizaltıya gönderdiği bir mahkumun kozmik korku dolu hikayesi.
Yönetmen: Mark Fischbach
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker, Seán McLoughlin
Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)
Konu: Çölde gizemli bir şekilde kaybolan bir kız çocuğunun, tam sekiz yıl aradan sonra mumyalanmış, değişmiş ve tekinsiz bir halde ailesine geri dönmesiyle başlayan ritüelistik kabusun, ailenin psikolojik dinamiklerini altüst etmesi.
Yönetmen: Lee Cronin
Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy
Cinnet-i Sırra
Konu: Eski bir sahil villasına inzivaya giden dört yakın dostun, evde buldukları gizemli bir aynaya dokunmalarıyla birlikte yıllar öncesine ait unutulmuş, karanlık bir laneti uyandırmaları ve evin içinde hapsolmaları etrafında gelişen olaylar zinciri.
Yönetmen: Cengiz Kaplan
Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Dilara Konuk, Kutay Koç
Kıble: Bitlisli Belkıs
Konu: Karanlık bir olayın ardından kimsesiz kalan üç kız kardeşin, köy halkının hem korkup hem saygı duyduğu, cinlerle gizemli bir bağı olan ve hamile kadınlara şifa dağıttığına inanılan büyücü 'Bitlisli Belkıs'a, bebeklerin hastalıklı doğmasına neden olan laneti kırmak için başvurması.
Yönetmen: Mert Uzunmehmet
Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu, Murat Seviş
KUL dilemma
Konu: Şehir yaşamının karmaşası içinde tamamen anonimleşen bir adamın, tesadüfi ve görünüşte sıradan bir karşılaşmanın ardından kendini bir gecede açıklanamaz, varoluşsal çırpınışlarla dolu bir hayatta kalma sarmalının içinde bulması.
Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz
Yazı Mı Tura Mı?
Konu: Eşinin ihanetine sarsıcı bir şekilde tanık olan bir adamın, kıskançlık, intikam ve yıkılmış gururun etkisiyle sürüklendiği, hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatını riske atan ölümcül bir psikolojik akıl oyunu.
Yönetmen: Belirtilmemiş
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Belirtilmemiş
Yorum Yazın