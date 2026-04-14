İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 18-19 Nisan 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Büyü 3: Son Ayin

Konu: Anadolu’nun ücra bir bölgesinde gerçekleştirilen kadim bir mezar kazısı sırasında karanlık güçlerle yapılan anlaşmaların ve geçmişten gelen intikam dolu ruhların yarattığı son bir ayin sürecinin, gerçekleşen şeytani bir doğumun metafiziksel olarak kesişmesi.

Yönetmen: Burak Çelik

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

Karabasan

Konu: Uyku felci ve sanrılarla mücadele eden insanların, gerçek ile kabus arasındaki çizginin silikleştiği bir ortamda, en savunmasız anları olan uyku evresinde ortaya çıkan psikolojik ve doğaüstü baskılara karşı verdikleri hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Mesut Çetin

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: New York’taki gizemli bir gökdelende işe başlayan genç bir kadının, izole bir gece vardiyası sırasında karanlık bir tarikatın sırlarını keşfetmesiyle başlayan ve tek bir mekanda geçen ölüm kalım mücadelesi.

Yönetmen: Kirill Sokolov

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Ana Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Myha'la, Tom Felton

Undertone (Alatoon)

Konu: Gündelik hayatın sıradan ritimleri altına gizlenmiş, karakterlerin zihinsel sınırlarını zorlayan ve algı yanılsamaları üzerinden ilerleyen derin psikolojik bir yüzleşme hikayesi.

Yönetmen: Bağımsız / Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: Mart sonu / Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Iron Lung

Konu: 'Sessiz Kıyamet' olayından sonra evrendeki tüm yaşanabilir gezegenlerin yok olduğu bir gelecekte, kaynakları tükenen insanlığın hayatta kalmak için ıssız bir ayda bulunan kan okyanusunu keşfetmek üzere klostrofobik bir denizaltıya gönderdiği bir mahkumun kozmik korku dolu hikayesi.

Yönetmen: Mark Fischbach

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker, Seán McLoughlin

Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)

Konu: Çölde gizemli bir şekilde kaybolan bir kız çocuğunun, tam sekiz yıl aradan sonra mumyalanmış, değişmiş ve tekinsiz bir halde ailesine geri dönmesiyle başlayan ritüelistik kabusun, ailenin psikolojik dinamiklerini altüst etmesi.

Yönetmen: Lee Cronin

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy

Cinnet-i Sırra

Konu: Eski bir sahil villasına inzivaya giden dört yakın dostun, evde buldukları gizemli bir aynaya dokunmalarıyla birlikte yıllar öncesine ait unutulmuş, karanlık bir laneti uyandırmaları ve evin içinde hapsolmaları etrafında gelişen olaylar zinciri.

Yönetmen: Cengiz Kaplan

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Dilara Konuk, Kutay Koç

Kıble: Bitlisli Belkıs

Konu: Karanlık bir olayın ardından kimsesiz kalan üç kız kardeşin, köy halkının hem korkup hem saygı duyduğu, cinlerle gizemli bir bağı olan ve hamile kadınlara şifa dağıttığına inanılan büyücü 'Bitlisli Belkıs'a, bebeklerin hastalıklı doğmasına neden olan laneti kırmak için başvurması.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu, Murat Seviş

KUL dilemma

Konu: Şehir yaşamının karmaşası içinde tamamen anonimleşen bir adamın, tesadüfi ve görünüşte sıradan bir karşılaşmanın ardından kendini bir gecede açıklanamaz, varoluşsal çırpınışlarla dolu bir hayatta kalma sarmalının içinde bulması.

Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz

Yazı Mı Tura Mı?

Konu: Eşinin ihanetine sarsıcı bir şekilde tanık olan bir adamın, kıskançlık, intikam ve yıkılmış gururun etkisiyle sürüklendiği, hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatını riske atan ölümcül bir psikolojik akıl oyunu.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş