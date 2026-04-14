İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 18-19 Nisan 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 15:07

İstanbul’da sinema salonları, 18-19 Nisan 2026 hafta sonunda da izleyicilere geniş bir film seçkisi sunuyor. Haftanın vizyon programında hem merakla beklenen yeni yapımlar hem de izleyiciyle buluşmaya devam eden dikkat çekici filmler yer alıyor. Aksiyon, dram, komedi ve korku gibi farklı türlerdeki yapımlar, hafta sonunu sinema keyfiyle değerlendirmek isteyenler için zengin alternatifler oluşturuyor. Özellikle büyük prodüksiyonların yanı sıra bağımsız filmlerin de listede yer alması, her zevke hitap eden bir program ortaya koyuyor.

Korku ve Psikolojik Gerilim

Büyü 3: Son Ayin

Konu: Anadolu’nun ücra bir bölgesinde gerçekleştirilen kadim bir mezar kazısı sırasında karanlık güçlerle yapılan anlaşmaların ve geçmişten gelen intikam dolu ruhların yarattığı son bir ayin sürecinin, gerçekleşen şeytani bir doğumun metafiziksel olarak kesişmesi.

Yönetmen: Burak Çelik

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

Karabasan

Konu: Uyku felci ve sanrılarla mücadele eden insanların, gerçek ile kabus arasındaki çizginin silikleştiği bir ortamda, en savunmasız anları olan uyku evresinde ortaya çıkan psikolojik ve doğaüstü baskılara karşı verdikleri hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Mesut Çetin

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: New York’taki gizemli bir gökdelende işe başlayan genç bir kadının, izole bir gece vardiyası sırasında karanlık bir tarikatın sırlarını keşfetmesiyle başlayan ve tek bir mekanda geçen ölüm kalım mücadelesi.

Yönetmen: Kirill Sokolov

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Ana Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Myha'la, Tom Felton

Undertone (Alatoon)

Konu: Gündelik hayatın sıradan ritimleri altına gizlenmiş, karakterlerin zihinsel sınırlarını zorlayan ve algı yanılsamaları üzerinden ilerleyen derin psikolojik bir yüzleşme hikayesi.

Yönetmen: Bağımsız / Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: Mart sonu / Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Iron Lung

Konu: 'Sessiz Kıyamet' olayından sonra evrendeki tüm yaşanabilir gezegenlerin yok olduğu bir gelecekte, kaynakları tükenen insanlığın hayatta kalmak için ıssız bir ayda bulunan kan okyanusunu keşfetmek üzere klostrofobik bir denizaltıya gönderdiği bir mahkumun kozmik korku dolu hikayesi.

Yönetmen: Mark Fischbach

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker, Seán McLoughlin

Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)

Konu: Çölde gizemli bir şekilde kaybolan bir kız çocuğunun, tam sekiz yıl aradan sonra mumyalanmış, değişmiş ve tekinsiz bir halde ailesine geri dönmesiyle başlayan ritüelistik kabusun, ailenin psikolojik dinamiklerini altüst etmesi.

Yönetmen: Lee Cronin

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy

Cinnet-i Sırra

Konu: Eski bir sahil villasına inzivaya giden dört yakın dostun, evde buldukları gizemli bir aynaya dokunmalarıyla birlikte yıllar öncesine ait unutulmuş, karanlık bir laneti uyandırmaları ve evin içinde hapsolmaları etrafında gelişen olaylar zinciri.

Yönetmen: Cengiz Kaplan

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Dilara Konuk, Kutay Koç

Kıble: Bitlisli Belkıs

Konu: Karanlık bir olayın ardından kimsesiz kalan üç kız kardeşin, köy halkının hem korkup hem saygı duyduğu, cinlerle gizemli bir bağı olan ve hamile kadınlara şifa dağıttığına inanılan büyücü 'Bitlisli Belkıs'a, bebeklerin hastalıklı doğmasına neden olan laneti kırmak için başvurması.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu, Murat Seviş

KUL dilemma

Konu: Şehir yaşamının karmaşası içinde tamamen anonimleşen bir adamın, tesadüfi ve görünüşte sıradan bir karşılaşmanın ardından kendini bir gecede açıklanamaz, varoluşsal çırpınışlarla dolu bir hayatta kalma sarmalının içinde bulması.

Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz

Yazı Mı Tura Mı?

Konu: Eşinin ihanetine sarsıcı bir şekilde tanık olan bir adamın, kıskançlık, intikam ve yıkılmış gururun etkisiyle sürüklendiği, hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatını riske atan ölümcül bir psikolojik akıl oyunu.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Komedi ve Absürt Mizah

Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)

Konu: Milyarder bir servetin varisi olan, çekiciliği ve zekasıyla kusursuz görünen bir adamın, annesinin intikamını almak ve mirasa tek başına konmak için önündeki yedi aile üyesini 'kaza' süsü verilmiş planlarla ortadan kaldırmaya çalışması.

Yönetmen: John Patton Ford

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris

Başıbozuklar

Konu: Şehir dışında sıradan bir konser vermek üzere yola çıkan bir müzik grubunun, yolculuk esnasında zincirleme reaksiyonlarla kendilerini tamamen beklenmedik, absürt ve belalı olayların tam merkezinde bulmaları.

Yönetmen: Hakan Algül

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren

Kopya Kağıdı (Bershama)

Konu: Bir lisede hayati önem taşıyan bir sınav esnasında gözetmen öğretmenin aniden hayatını kaybetmesiyle büyük bir paniğe kapılan öğrencilerin, hem öğretmenin cesedini saklamaya hem de sınavı kopya çekerek geçmeye çalıştıkları absürt kaos durumu.

Yönetmen: Khaled Diab

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed, Kamal Abu Raya

Big Mistakes

Konu: Görünüşte sakin ve kusursuz olan banliyö hayatındaki kapalı kapılar ardındaki sırların ve dedikoduların, beklenmedik suç bağlantılarıyla komik ve kaotik bir şekilde gün yüzüne çıkması.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 9 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Mitoloji Mafyası

Konu: Geleneksel İtalyan-Amerikan mafya arketiplerinin ve yeraltı suç dünyası kurallarının, beklenmedik mitolojik tanrılar ve efsanevi unsurlarla iç içe geçtiği sınır tanımaz, absürt bir macera.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Dram, Biyografi ve Müzik

Mother Mary

Konu: Kurgusal, küresel çapta tanınan bir pop yıldızı ile ünlü ve vizyoner bir moda tasarımcısı arasındaki karmaşık, takıntılı ve toksik ilişkinin 'pop gerilim' tarzında, stilize edilmiş bir kabus olarak anlatımı.

Yönetmen: David Lowery

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

The Drama

Konu: Mutlu ve sorunsuz bir şekilde nişanlı olan bir çiftin, düğünlerine sadece bir hafta kala ortaya çıkan sarsıcı bir itirafla (gelinin geçmişte bir okul saldırısı planladığını açıklaması) ilişkilerinin ve psikolojilerinin geri dönülmez bir teste tabi tutulması.

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie

Çatlı

Konu: Abdullah Çatlı'nın 1980 askeri darbesi sonrasında yurt dışına çıkış sürecini ve Avrupa'daki gizemli yıllarını, siyasi gerilimler, ASALA operasyonları ve derin devlet ilişkileri ekseninde anlatan biyografik dram.

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

Ana Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü

Senden Geriye Kalan (Reminders of Him)

Konu: Yaptığı trajik bir hatanın ardından hapishanede yatan genç bir annenin (Kenna), tahliye olduktan sonra kızının hayatına geri dönebilmek ve geçmişin yıkıcı izlerini silip kendini affettirebilmek için verdiği dokunaklı mücadele.

Yönetmen: Vanessa Caswill

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026Ana Oyuncular: Maika Monroe, Bradley Whitford, Lauren Graham, Rudy Pankow

Aksiyon, Macera ve Bilimkurgu

Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Rise of the Conquerer)

Konu: 14. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun çöküş sürecine girmesiyle oluşan kaos ortamında, İpek Yolu'nun kontrolünü sağlamak ve bölünmüş toprakları birleştirmek için ortaya çıkan Timur Barlas'ın yükselişi ve liderlik sınavı.

Yönetmen: Jacob Schwarz

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova

Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)

Konu: Dünyayı ve tüm insanlığı mutlak bir yok oluşa sürükleyen bir güneş anomalisini ('Sessiz Kıyamet' bağlantılı olmayan farklı bir kriz) durdurmak için Tau Ceti yıldızına tek yönlü bir intihar görevine gönderilen, uyandığında amnezi yaşayan yalnız bir astronotun evreni kurtarma çabası.

Yönetmen: Christopher Miller, Phil Lord

Vizyon Tarihi: 17 Mart 2026

Ana Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, James Ortiz

Largo Winch: Dünyanın Durduğu An (The Price of Money: Largo Winch 3)

Konu: Milyarder iş insanı Largo Winch'in, 15 yaşındaki oğlunun esrarengiz şekilde kaçırılması, sağ kolunun canlı yayında intihar etmesi ve şirket hisselerinin dibe vurmasıyla çöken imparatorluğunu kurtarmak ve oğlunu bulmak için giriştiği aksiyon.

Yönetmen: Olivier Masset-Depasse

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Tomer Sisley

Soğuk Soygun (AP6)

Konu: Başlangıçta kusursuz ve pürüzsüz planlanmış gibi görünen karmaşık bir banka kasası soygununun, içerideki beklenmedik ihanetler, hesaplaşmalar ve dışarıdaki emniyet güçlerinin baskısıyla kontrolden çıkarak adrenalin dolu bir savaşa dönüşmesi.

Yönetmen: Daniel Calparsoro

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

Animasyon ve Aile Sineması

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Konu: İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını, onun evrensel şefkat ve rahmet yönünü merkeze alarak, çocukların pedagojik gelişimine zarar vermeyecek, şiddetten arındırılmış, eğitici bir 3D animasyon diliyle anlatan siyer hikayesi.

Yönetmen: Yunus Emre Çakır

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular (Seslendirme): Aişe Hümeyra Akgün, Ömer Mirza Şeker

Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)

Konu: Tesisatçı kardeşler Mario ve Luigi'nin, gizemli Prenses Rosalina ile tanışarak, Bowser ve oğlu Bowser Jr.'ın yıkıcı planlarına karşı galaksiler arası yeni bir boyutta evreni kurtarma mücadelesi.

Yönetmen: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2026

Ana Oyuncular (Seslendirme): Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, (TR Dublaj: Onur Akgülgil, İrem Alnıaçık, Bora Sivri)

Hoplayanlar (Hoppers)

Konu: Hayvanların dilini anlama ve onlarla iletişim kurabilme arzusu etrafında şekillenen; insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktaran bir teknoloji sayesinde, doğa tutkunu genç Mabel'ın hayvan krallığının siyasi gizemlerini keşfetmesi.

Yönetmen: Daniel Chong

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026 (Türkiye Vizyonu)

Ana Oyuncular (Seslendirme): Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Meryl Streep

Hayvanlar Alemi

Konu: Kendi halinde yaşayan orman hayvanlarının, doğal yaşam alanlarını yok etmekle tehdit eden devasa bir endüstriyel fabrika ve çöp istilasına karşı bir araya gelerek doğayı koruma direnişi başlatması.

Yönetmen: Daniel Hernandez Torrado

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Kutup Kahramanları

Konu: Küresel ısınmanın doğrudan etkileriyle yüzleşen, eriyen buzullar nedeniyle yurtları tehlikeye giren kutup bölgesi hayvanlarının, evlerini kurtarmak için atıldıkları tehlikeli ve eğlenceli bir kurtarma macerası.

Yönetmen: Aleksey Zamyslov

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
