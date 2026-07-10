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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 11-12 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 11-12 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 02:47
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İstanbul, 11-12 Temmuz hafta sonunda yine dopdolu bir tiyatro programıyla sanatseverleri bekliyor. Komediden dramaya, klasik eserlerden doğaçlama gösterilere kadar farklı türlerde onlarca oyun bu hafta sonu şehrin dört bir yanında perde açıyor. Hafta sonu planınıza kültür-sanat molası eklemek istiyorsanız, 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde sahnelenecek öne çıkan tiyatro oyunlarını bu listede bulabilirsiniz.

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Don Kişot

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Gezgin şövalye ve yardımcısının dostluk ve cesaret dolu maceralarını anlatan müzikli oyun.

Saat: 11 Temmuz Cumartesi | 16:00

Mekan: DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

Oyuncular: Beyza Eren, Hasan Kara, Yeşeren Başak Beyaz, Yiğit Atak, Yiğit Rauf Yıldız

Pinokyo

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Ahşap bir kuklanın gerçek bir insan olma yolunda atıldığı eğlenceli ve eğitici maceralar.

Saat: 12 Temmuz Pazar | 16:00

Mekan: DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

Oyuncular: Uğurcan Güngör, Tuğçe Şahin, Tuğba Erdem, Özkan Özipek, Enes Daniş

Suç ve Ceza

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Ana karakterin suç, adalet ve vicdan arasında verdiği sarsıcı içsel mücadele.

Saat: 11 Temmuz Cumartesi 15:00 | 12 Temmuz Pazar 15:00

Mekan: Bakırköy Aydem Sahne

Oyuncular: Veli Çakmaz

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Adalet ve insanlık üzerine düşündüren, idama mahkum edilmiş bir adamın son gününe dair çarpıcı bir anlatı.

Saat: 11 Temmuz Cumartesi 16:00 | 12 Temmuz Pazar 16:00

Mekan: Bakırköy Aydem Sahne

Oyuncular: Veli Çakmaz

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama

Konu: Seyircilerin yönlendirmeleriyle anında şekillenen, öncü doğaçlama tiyatro gösterisi.

Saat: 11 Temmuz Cumartesi | 20:30

Mekan: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Fosforlu Cevriye

Tür: Müzikal / Dram

Konu: Galata sokaklarında büyüyen ana karakterin hüzünlü ve umut dolu hayat hikayesi.

Saat: 12 Temmuz Pazar | 20:30

Mekan: Bakırköy AyDem Sahne

Oyuncular: Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Özpınar, Çağatay Palabıyık, Direnç Dedeoğlu

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

Zemin Testi (Kısa Mesafe)Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Hayatı boyunca sorunlardan kaçmayı seçen bir kadının maraton koşularına uzanan içsel yüzleşmesi.

Saat: 11 Temmuz Cumartesi 16:00 | 12 Temmuz Pazar 16:00

Mekan: Apartman Sahne

Oyuncular: Hatice Düştegör

İçimizdeki ŞeytanTür: Dram / Klasik

Konu: Sabahattin Ali eserinden uyarlanan, bireyin toplumsal yozlaşma ve aşkla sınavı.

Saat: 11 Temmuz Cumartesi | 20:00

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Oyuncular: Sadece Kumpanya Oyuncuları

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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