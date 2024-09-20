İşitme Testine Kürtçe Engeli: Türkçe Bilmeyen Kadına SRT Testi Yapılmadı

Siirt’te yaşayan ve duyma problemi çektiği için hastaneye başvuran Fatma Sürmeli isimli kadına, Türkçe bilemediği için işitme testi yapılmadı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde düzenlenen rapora “Hasta, Türkçe bilmediğinden SRT değerleri ölçülemedi” şeklinde not düştü. Hasta yakını ise yaşananlara tepki gösterdi.