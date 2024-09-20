İşitme Testine Kürtçe Engeli: Türkçe Bilmeyen Kadına SRT Testi Yapılmadı
İşitme Testine Kürtçe Engeli: Türkçe Bilmeyen Kadına SRT Testi Yapılmadı
Siirt’te yaşayan ve duyma problemi çektiği için hastaneye başvuran Fatma Sürmeli isimli kadına, Türkçe bilemediği için işitme testi yapılmadı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde düzenlenen rapora “Hasta, Türkçe bilmediğinden SRT değerleri ölçülemedi” şeklinde not düştü. Hasta yakını ise yaşananlara tepki gösterdi.
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkçe bilmediği için işitme testi yapılmayan ve başka şehirde tedavi olması önerilen hasta gündem oldu.
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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, annesine Türkçe bilmediği için işitme testi yapılmayan Abbas Sümeli, ana dilde sağlık talebinin önemine dikkat çekti.
“Annemin kulağında duyma yetisi olmadığı için hastaneye gittik. Hastaneye gittiğimizde kulak testi yaptırdık. Burada bir cihaza tuttular. Ardından annem doktora göründü. Diyarbakır veya Batman’a gitmemizi istediler. Verdiği kağıda baktığımızda ‘Hasta Türkçe bilmediğinden SRT değerleri ölçülemedi’ yazıyordu. Orada tercüme edebilirdik ancak tercüme talepleri olmadı. Ancak burada direkt başka yere götürmemizi istediler. Orda Kürtçe bilenler de vardı. Biz de vardık ancak başka kente gitmemiz istendi.”
“Kentte halkının büyük bir kısmı Kürt, hastaneye gelenlerin çoğu Türkçe bilmiyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Ana dilimizde sağlık talebinde bulunduğumuzda bunu diyorduk. Ana dilimizde sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük”
Hasta yakını, yaşanan olay sebebiyle Sağlık Bakanlığı’na şikayet dilekçesi verdiklerini de sözlerine ekledi.
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