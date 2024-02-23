İşinizi Kolaylaştıracak Yenilik: Google Chrome'a İstediğiniz Metni Sizin Yerinize Yazabilen Özellik Geldi!
İşinizi Kolaylaştıracak Yenilik: Google Chrome'a İstediğiniz Metni Sizin Yerinize Yazabilen Özellik Geldi!
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ABD merkezli teknoloji firması Google popüler internet tarayıcısı Chrome için "Yazmama Yardım Et" adında bir özellik geliştirdi.
Google'ın gelişmiş yapay zekası Gemini ile çalışan bu yeni özellik kullanıcılara metin oluşturma süreçlerinde yardımcı oluyor.
Şimdilik sadece İngilizce destekleyen bu yardımcının ileride farklı dillerde de kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.
"Yazmama Yardım Et" özelliği kullanıcıların zaman ayırmak istemedikleri metinler için bir çözüm sunuyor.
Örneğin bir şirket e-postasına profesyonel bir yanıt vermek veya bir ürün hakkında inceleme yazısı oluşturmak gibi durumlar için bu özellik devreye giriyor. Kullanıcıların yazdıkları metinleri geliştirerek daha etkili hale getiriyor.
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Bu özellik şu an itibarıyla Google Chrome'un PC ve Mac sürümlerinde mevcut ancak mobil sürümlere ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.
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