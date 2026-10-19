article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Canlı Yayında Küfür, Hakaret, Tehdit: Valorant'ta Kız Çocuklarını Hedef Alan Şahıs İçin Emniyet'e Çağrı!

Canlı Yayında Küfür, Hakaret, Tehdit: Valorant'ta Kız Çocuklarını Hedef Alan Şahıs İçin Emniyet'e Çağrı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 19:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kick'te yayın yapan Elif Karaç, canlı yayında oynadığı Valorant maçında kendisine ve kız çocuklarına yönelik küfür, hakaret ve tehditlerle karşılaştı. Sesli sohbette konuşan şahsın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti, kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü (EGM) etiketleyerek harekete geçmesini istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maç sırasında sesli sohbete giren şahıs önce tehdit savurdu, ardından kız çocukları hakkında ağır sözler sarf etti.

Maç sırasında sesli sohbete giren şahıs önce tehdit savurdu, ardından kız çocukları hakkında ağır sözler sarf etti.

Karaç'a yönelik tehditler 'Vallahi yumruklarım seni' cümlesiyle başladı. Şahıs daha sonra oyundaki başka bir oyuncuya, 'Tejo' karakterini oynayan kullanıcıya, çocuğu olup olmadığını sordu ve kız çocuklarını hedef alan cinsel şiddet içerikli sözler söyledi.

Karaç yayında '31 yaşında kadınım. Sana mı kaldım?' diyerek karşılık verdi. Maçtaki diğer oyuncular araya girdi ancak şahıs konuşmayı sürdürdü. Yayıncı yaşadıklarını 'Ağlayacağım' sözleriyle anlattı.

Karaç, şahsa verilen cezayı "Trajikomik" diye niteledi: Oyun sağlayıcısı kalıcı sesli sohbet yasağı getirdi.

Karaç, şahsa verilen cezayı "Trajikomik" diye niteledi: Oyun sağlayıcısı kalıcı sesli sohbet yasağı getirdi.

Karaç'a göre oyun sağlayıcısı şahsa kalıcı sesli sohbet yasağı verdi. Yayıncı ise bu yaptırımı 'Trajikomik' olarak niteledi. Siber suçlar birimine ve CİMER'e şikâyette bulunduğunu belirten Karaç, 'Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız' dedi.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Karaç, dolaşımdaki görüntünün konuşulanların yalnızca küçük bir bölümü olduğunu söyledi: 'Bu çok kısa bir bölümü. Daha montajlayamadığım, paylaşamadığım neler neler dedi.' Bu tür taciz olaylarını özellikle bu oyunda çok sık yaşadıklarını, oynadığı her 10 maçın yaklaşık 5'inde benzer durumla karşılaştığını anlatan yayıncı, bir keresinde eşiyle oynadığı maçta eşi ve doğmamış çocuğuyla birlikte hakarete uğradığını da aktardı.

Oyuncuyu susturmanın çözüm olmadığını vurgulayan Karaç, 'Sustursanız bile oyundaki karakterlerin becerileri ile sizin oynamanıza engel olarak tacize devam ediyorlar' ifadelerini kullandı. Oyun sağlayıcılarından cihaz bazlı yasak gibi daha sert önlemler isteyen yayıncı, benzer muameleye maruz kalan çocukların bilgisayarları ellerinden alınır korkusuyla aileye anlatmayabileceğine de dikkat çekti.

Karaç'ın yetkililere çağrısı ise şöyle: 'Bu tarz şikâyetlerin üzerine düşülmeli ve emsal yaptırımlar uygulanmalı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın