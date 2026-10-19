Canlı Yayında Küfür, Hakaret, Tehdit: Valorant'ta Kız Çocuklarını Hedef Alan Şahıs İçin Emniyet'e Çağrı!

Karaç'a göre oyun sağlayıcısı şahsa kalıcı sesli sohbet yasağı verdi. Yayıncı ise bu yaptırımı 'Trajikomik' olarak niteledi. Siber suçlar birimine ve CİMER'e şikâyette bulunduğunu belirten Karaç, 'Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız' dedi.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Karaç, dolaşımdaki görüntünün konuşulanların yalnızca küçük bir bölümü olduğunu söyledi: 'Bu çok kısa bir bölümü. Daha montajlayamadığım, paylaşamadığım neler neler dedi.' Bu tür taciz olaylarını özellikle bu oyunda çok sık yaşadıklarını, oynadığı her 10 maçın yaklaşık 5'inde benzer durumla karşılaştığını anlatan yayıncı, bir keresinde eşiyle oynadığı maçta eşi ve doğmamış çocuğuyla birlikte hakarete uğradığını da aktardı.

Oyuncuyu susturmanın çözüm olmadığını vurgulayan Karaç, 'Sustursanız bile oyundaki karakterlerin becerileri ile sizin oynamanıza engel olarak tacize devam ediyorlar' ifadelerini kullandı. Oyun sağlayıcılarından cihaz bazlı yasak gibi daha sert önlemler isteyen yayıncı, benzer muameleye maruz kalan çocukların bilgisayarları ellerinden alınır korkusuyla aileye anlatmayabileceğine de dikkat çekti.

Karaç'ın yetkililere çağrısı ise şöyle: 'Bu tarz şikâyetlerin üzerine düşülmeli ve emsal yaptırımlar uygulanmalı.'