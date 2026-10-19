Canlı Yayında Küfür, Hakaret, Tehdit: Valorant'ta Kız Çocuklarını Hedef Alan Şahıs İçin Emniyet'e Çağrı!
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Kick'te yayın yapan Elif Karaç, canlı yayında oynadığı Valorant maçında kendisine ve kız çocuklarına yönelik küfür, hakaret ve tehditlerle karşılaştı. Sesli sohbette konuşan şahsın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti, kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü (EGM) etiketleyerek harekete geçmesini istedi.
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Maç sırasında sesli sohbete giren şahıs önce tehdit savurdu, ardından kız çocukları hakkında ağır sözler sarf etti.
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Karaç, şahsa verilen cezayı "Trajikomik" diye niteledi: Oyun sağlayıcısı kalıcı sesli sohbet yasağı getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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