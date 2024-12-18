İşçilerin Gibi Dizisi Bölümlerine Taş Çıkaracak Dosya ve Davaları

Ülkemizde işçi hakları, tazminat, sözleşme feshi gibi konular sık sık tartışılıyor. İş hukukuna dahil olan bu tip davalar da iş mahkemelerinde görülüyor. Ancak öyle feshe konu olan davalar ve dosyalar var ki bizim ülkede bile bunların yaşanması pek olası gibi değil gibi hissettiriyor.

Kaynak: Fatih Akpınar