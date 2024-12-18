İşçilerin Gibi Dizisi Bölümlerine Taş Çıkaracak Dosya ve Davaları
İşçilerin Gibi Dizisi Bölümlerine Taş Çıkaracak Dosya ve Davaları
Ülkemizde işçi hakları, tazminat, sözleşme feshi gibi konular sık sık tartışılıyor. İş hukukuna dahil olan bu tip davalar da iş mahkemelerinde görülüyor. Ancak öyle feshe konu olan davalar ve dosyalar var ki bizim ülkede bile bunların yaşanması pek olası gibi değil gibi hissettiriyor.
Kaynak: Fatih Akpınar
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*İşçinin geceleyin işyerine hayat kadını getirmesi
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*İşçinin mesai arkadaşı işbaşında iken arkadaşının eşiyle arkadaşının evinde ilişkiye girmesi
*İşçinin raporlu olduğu dönemde işyerine çiğ köfte getirerek satması
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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