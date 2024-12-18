400 Lira Kira Aldığını İddia Eden Ev Sahibi İsyan Etti
400 Lira Kira Aldığını İddia Eden Ev Sahibi İsyan Etti
Pandemi sonrası ev fiyatları ve buna bağlı kiralardaki yüksek artışlar belki de en temel haklardan birinin barınma olduğu günümüzde ülkemizin en büyük sorunlarından biri. Kiracılar yüksek kiralardan ve ev sahiplerinin artışlarından şikayet ederken bazı ev sahiplerinin başı eski kiracılarla dertte. Bir Twitter kullanıcısı da 400 lira kira ödeyen kiracısını Twitter'da paylaştı.
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Melda Demirdöven isimli kullanıcı kiracısının yatırdığı kira dekontlarını paylaşarak duruma isyan etti. Kira bir kişinin dışarıda öğle yemeği fiyatına gelen tutarda ve bu durum da şaşkınlık yarattı.
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Kirayı elden alma durumu da sorgulandı.
Tepki gösteren de oldu.
Hesaplayanlar da var.
Ev sahibi eve dair detayları da verdi.
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Çökme ifadesine tepkili olan da vardı. Ancak ev sahibi kiracılarının kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Yani arkadaş, 400 liraya kira olur mu..ev sahibi haklı tabi ki.. eleştiri yapicaz diye de abartmayın amk.
Yorumlar hep nasıl işinize gelirse öyle. Kimse kasaptan, marketten, avmden çıkarken "kirada evin var mı?" diye sorup ona göre fiyat belirlemiyor. Hayat bize ... Devamını Gör
Ulan gelmişler 400 tl kirayı savunuyolar.bu bildiğin şark kurnazlığı