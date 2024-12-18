400 Lira Kira Aldığını İddia Eden Ev Sahibi İsyan Etti

Pandemi sonrası ev fiyatları ve buna bağlı kiralardaki yüksek artışlar belki de en temel haklardan birinin barınma olduğu günümüzde ülkemizin en büyük sorunlarından biri. Kiracılar yüksek kiralardan ve ev sahiplerinin artışlarından şikayet ederken bazı ev sahiplerinin başı eski kiracılarla dertte. Bir Twitter kullanıcısı da 400 lira kira ödeyen kiracısını Twitter'da paylaştı.