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Kuryelerle Yaşadıkları İlginç Anları Anlatarak Güldüren Kişiler

Kuryelerle Yaşadıkları İlginç Anları Anlatarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2024 - 14:12

İnternetten alışverişin norm haline gelmesi, sadece kıyafet veya eş eşyası değil yemeğin hatta market ihtiyaçlarının bile evimize gelmesi kurye sayısını arttırdı. Kurye sayısı gibi sipariş sayılarımız da arttı. Tabii bu kadar sık gördüğümüz bir meslek grubuyla yaşanan ilginç olaylar da sosyal medyaya düşmeye başladı. Kuryelerle, kargocularla yaşanan en ilginç olayları derledik biz de.

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kuryesini tanıyanlar da var.

Kuryesini tanıyanlar da var.

Mantıklı.

Mantıklı.
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Yaşamayan yoktur.

Yaşamayan yoktur.
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Instagram'ın yasaklı olduğu bir dönem vardı biliyorsunuz.

Instagram'ın yasaklı olduğu bir dönem vardı biliyorsunuz.
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Seda Sayan olabilir misiniz?

Seda Sayan olabilir misiniz?
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Arada kusura bakmak lazım.

Arada kusura bakmak lazım.
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Kalırsın tabii.

Kalırsın tabii.
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O konulara girme kardeş.

O konulara girme kardeş.
twitter.com

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Nereden bilsin?

Nereden bilsin?
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Egzistansiyalizm...

Egzistansiyalizm...
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Gereksiz bilgi işini azaltmak lazım.

Gereksiz bilgi işini azaltmak lazım.
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Sizin böyle anılarınız var mı?

Sizin böyle anılarınız var mı?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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