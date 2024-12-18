Kuryelerle Yaşadıkları İlginç Anları Anlatarak Güldüren Kişiler

İnternetten alışverişin norm haline gelmesi, sadece kıyafet veya eş eşyası değil yemeğin hatta market ihtiyaçlarının bile evimize gelmesi kurye sayısını arttırdı. Kurye sayısı gibi sipariş sayılarımız da arttı. Tabii bu kadar sık gördüğümüz bir meslek grubuyla yaşanan ilginç olaylar da sosyal medyaya düşmeye başladı. Kuryelerle, kargocularla yaşanan en ilginç olayları derledik biz de.