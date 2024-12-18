Kuryelerle Yaşadıkları İlginç Anları Anlatarak Güldüren Kişiler
Kuryelerle Yaşadıkları İlginç Anları Anlatarak Güldüren Kişiler
İnternetten alışverişin norm haline gelmesi, sadece kıyafet veya eş eşyası değil yemeğin hatta market ihtiyaçlarının bile evimize gelmesi kurye sayısını arttırdı. Kurye sayısı gibi sipariş sayılarımız da arttı. Tabii bu kadar sık gördüğümüz bir meslek grubuyla yaşanan ilginç olaylar da sosyal medyaya düşmeye başladı. Kuryelerle, kargocularla yaşanan en ilginç olayları derledik biz de.
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Başlayalım!
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Kuryesini tanıyanlar da var.
Mantıklı.
Yaşamayan yoktur.
Instagram'ın yasaklı olduğu bir dönem vardı biliyorsunuz.
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Seda Sayan olabilir misiniz?
Arada kusura bakmak lazım.
Kalırsın tabii.
O konulara girme kardeş.
👇
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Nereden bilsin?
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Egzistansiyalizm...
Gereksiz bilgi işini azaltmak lazım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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