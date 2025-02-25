İş Yerindeki İlk Gününde Ömrünün 40 Senesi Çalışmak Zorunda Kaldığını Fark Ettiğin An Çalacak 11 Şarkı

İlk iş gününün heyecanı ile farkında olmasanız da bir anda sizi acı bir gerçek sarstığında anlayacaksınız, ömrünüzün 40 senesi çalışmak zorunda kalacağınızı.. İşte o an içinizdeki tüm motivasyon söndüğünde iyi bir playlist listesine ihtiyacınız olacak...