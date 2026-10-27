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İş Yerinde Mutsuz Olanların Dilinden Düşmeyenler: Siz de Bu Cümleleri Kuruyor Olabilirsiniz!

İş Yerinde Mutsuz Olanların Dilinden Düşmeyenler: Siz de Bu Cümleleri Kuruyor Olabilirsiniz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:05
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Her sabah işe gitmek istemeyen ama yine de masasının başına oturmak zorunda olan pek çok insan var. Kimi geçim sıkıntısı nedeniyle işini bırakamıyor, kimi yeni bir iş bulamama ihtimalinden çekiniyor. Böyle durumlarda yaşanan mutsuzluk, yalnızca çalışma saatleriyle sınırlı kalmayıp günlük konuşmalara da yansıyabiliyor. Özellikle sürekli tekrar edilen bazı cümleler, kişinin iş hayatından ne kadar yorulduğu hakkında fikir verebiliyor. YourTango’da yayımlanan bir yazıda, çalıştığı yerde mutsuz olmasına rağmen istifa edemeyen kişilerin sık kullandığı 7 ifadeye yer verildi. Bakalım bu cümlelerden kaçı size tanıdık gelecek?

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1. “Aldığım maaşa göre çok fazla çalışıyorum.”

1. “Aldığım maaşa göre çok fazla çalışıyorum.”

Yaptığınız işin karşılığını alamadığınızı düşündüğünüzde çalışma isteğinizi korumak zorlaşabiliyor. Özellikle sorumluluklarınız sürekli artarken maaşınız aynı kalıyorsa bir süre sonra gösterdiğiniz çabanın yeterince karşılık bulmadığını hissedebilirsiniz. Üstelik geçinmekte zorlandığınız bir dönemde fazla mesai yapmak veya yeni görevler üstlenmek daha da yorucu gelebilir.

YourTango’nun yazısında da maaşından memnun olmayan çalışanların bu düşünceyi sık sık dile getirdiği anlatılıyor. Ancak işinden ayrılmak herkes için kolay bir seçenek değil. Kira, faturalar ve diğer zorunlu harcamalar nedeniyle insanlar kendilerini mutsuz eden çalışma koşullarına katlanmak zorunda kalabiliyor. Bu yüzden maaşla ilgili şikâyetler, yalnızca daha fazla para kazanma isteğinden değil, emeğinin karşılığını alamama hissinden de kaynaklanabiliyor.

2. “Bu iş yerinde her gün yeni bir sorun çıkıyor.”

2. “Bu iş yerinde her gün yeni bir sorun çıkıyor.”

Bazı iş yerlerinde sorunlar hiç bitmiyormuş gibi hissedilebiliyor. Bir gün yetişmesi gereken işler, ertesi gün değişen planlar veya son anda verilen görevler çalışanların sabrını zorlayabiliyor. Özellikle yaşanan aksaklıklar sürekli aynı kişiler tarafından çözülmek zorunda kalıyorsa küçük sorunlar bile zamanla büyük bir yorgunluğa dönüşebiliyor.

Böyle ortamlarda çalışan kişiler, yaşanan her olumsuzluğa benzer tepkiler vermeye başlayabiliyor. Çünkü onları rahatsız eden yalnızca o gün yaşanan olay değil, uzun süredir biriken sorunlar oluyor. İş yerindeki stres arttıkça kişinin tahammülü azalabiliyor ve normalde fazla önemsemeyeceği durumlar bile sinirlenmesine neden olabiliyor.

3. “Neyse ki cuma gününe az kaldı.”

3. “Neyse ki cuma gününe az kaldı.”

Hafta sonunu iple çekmek, çalışan pek çok insan için oldukça tanıdık bir durum. Ancak bazı kişiler pazartesi sabahından itibaren yalnızca cuma gününün gelmesini bekliyor. İş yerinde geçirdikleri zamanı keyif alabilecekleri veya kendilerini geliştirebilecekleri bir dönem olarak değil, tamamlanması gereken günler olarak görmeye başlayabiliyorlar.

YourTango’ya göre bu durum, işinden mutsuz olan kişilerin kendilerine küçük hedefler koyarak haftayı tamamlamaya çalışmalarıyla ilişkili. Örneğin zor bir salı gününde hafta sonu yapacakları planları düşünmek, kısa süreli de olsa kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabiliyor. Ancak bütün haftanın yalnızca iki günlük tatil beklentisiyle geçirilmesi, kişinin çalışma hayatından ne kadar uzaklaştığını düşündürebiliyor.

4. “Bugün işten biraz erken çıkmam gerekiyor.”

4. “Bugün işten biraz erken çıkmam gerekiyor.”

Mesai saatleri bittikten sonra bile çalışmak zorunda kalmak, özellikle yoğun dönemlerde oldukça yorucu olabiliyor. Bazı çalışanlar kendilerine zaman ayırabilmek için işten erken çıkabilecekleri fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Çünkü bütün gün süren toplantılar, yetiştirilmesi gereken işler ve sürekli gelen mesajlar, kişinin özel hayatına ayırabileceği zamanı azaltabiliyor.

İşinden memnun olmayan kişiler için mesainin bitmesi, yalnızca iş yerinden ayrılmak anlamına gelmeyebiliyor. Bazen bütün gün hissettikleri gerginlikten uzaklaşabilecekleri ilk fırsat da bu oluyor. Bu nedenle işlerini tamamlayıp mümkün olduğunca zamanında çıkmaya çalışmak, kendilerini korumak için geliştirdikleri bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Elbette işten erken ayrılmak istemek tek başına mutsuzluk göstergesi değil; kişinin özel yaşamına zaman ayırmak istemesi de oldukça doğal.

5. “Bugünü de bir atlatsam yeter.”

5. “Bugünü de bir atlatsam yeter.”

İş hayatında zaman zaman hepimizin zorlandığı günler olabiliyor. Ancak bazı çalışanlar için bu düşünce geçici bir durum olmaktan çıkıp günlük alışkanlığa dönüşebiliyor. Sabah işe başladıkları andan itibaren yapılacak işlerin bitmesini bekliyor, günü tamamlamayı başlı başına bir başarı olarak görüyorlar.

Özellikle uzun süredir stresli bir ortamda çalışan kişiler, yalnızca kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmeye odaklanabiliyor. Yeni sorumluluklar üstlenmek veya ek projelere katılmak için kendilerinde yeterli enerji bulamayabiliyorlar. Bu durum dışarıdan ilgisizlik gibi görünse de bazen kişinin mevcut çalışma düzenine ayak uydurmaya çalışırken ne kadar yorulduğunu gösteriyor. Her günü yalnızca bitirilmesi gereken bir süreç olarak görmek, çalışma hayatından alınan memnuniyetin azaldığına işaret edebilir.

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6. “Artık hiçbir şey umurumda değil.”

6. “Artık hiçbir şey umurumda değil.”

Bir zamanlar iş yerindeki gelişmeleri yakından takip eden, yeni projelerde görev almak isteyen veya fikirlerini paylaşmaktan çekinmeyen biri zamanla bütün bunlara karşı ilgisini kaybedebilir. Özellikle önerilerinin sürekli görmezden gelindiğini veya gösterdiği çabanın karşılık bulmadığını düşünüyorsa artık fazladan sorumluluk almak istemeyebilir. Toplantılarda sessiz kalmak veya yeni bir görev karşısında isteksiz davranmak, bu değişimin günlük hayata yansıyan örneklerinden olabilir.

YourTango’nun yazısında bu tür ifadeler, kişinin işine karşı duygusal olarak uzaklaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Çalışan, iş yerindeki sorunları değiştirebileceğine inanmadığında yaşanan gelişmelere eskisi kadar tepki vermeyebiliyor. Ancak bu davranışı yalnızca isteksizlik veya tembellik olarak yorumlamak doğru değil. Bazen uzun süredir devam eden hayal kırıklıkları, kişinin işine verdiği önemi ve kendisinden beklentilerini değiştirebiliyor.

7. “Belki bir gün istediğim işi yapabilirim.”

7. “Belki bir gün istediğim işi yapabilirim.”

İşinden ayrılmak isteyen herkesin hemen harekete geçme imkânı bulunmuyor. Bazı kişiler yıllardır farklı bir mesleğe geçmeyi, kendi işini kurmayı veya daha iyi koşullarda çalışmayı hayal ediyor. Ancak maddi sorumluluklar, iş güvencesini kaybetme korkusu ve belirsizlikler nedeniyle bu planlarını erteleyebiliyorlar.

Böyle durumlarda geleceğe ilişkin umutlar, kişinin mevcut koşullarla başa çıkmasına yardımcı olabiliyor. Bir gün daha iyi bir iş bulacağını düşünmek, zor geçen günlerde kendisini motive etmesini sağlayabiliyor. Ancak bu düşüncenin sürekli ertelenen bir hayal olarak kalması da zamanla yeni bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Bu nedenle imkânlar elverdiğinde yeni beceriler edinmek, farklı iş olanaklarını araştırmak veya küçük adımlarla bir değişim planı hazırlamak faydalı olabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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