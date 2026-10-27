İş Yerinde Mutsuz Olanların Dilinden Düşmeyenler: Siz de Bu Cümleleri Kuruyor Olabilirsiniz!
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Her sabah işe gitmek istemeyen ama yine de masasının başına oturmak zorunda olan pek çok insan var. Kimi geçim sıkıntısı nedeniyle işini bırakamıyor, kimi yeni bir iş bulamama ihtimalinden çekiniyor. Böyle durumlarda yaşanan mutsuzluk, yalnızca çalışma saatleriyle sınırlı kalmayıp günlük konuşmalara da yansıyabiliyor. Özellikle sürekli tekrar edilen bazı cümleler, kişinin iş hayatından ne kadar yorulduğu hakkında fikir verebiliyor. YourTango’da yayımlanan bir yazıda, çalıştığı yerde mutsuz olmasına rağmen istifa edemeyen kişilerin sık kullandığı 7 ifadeye yer verildi. Bakalım bu cümlelerden kaçı size tanıdık gelecek?
1. “Aldığım maaşa göre çok fazla çalışıyorum.”
2. “Bu iş yerinde her gün yeni bir sorun çıkıyor.”
3. “Neyse ki cuma gününe az kaldı.”
4. “Bugün işten biraz erken çıkmam gerekiyor.”
5. “Bugünü de bir atlatsam yeter.”
6. “Artık hiçbir şey umurumda değil.”
7. “Belki bir gün istediğim işi yapabilirim.”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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