İş Yerinde Mutsuz Olanların Dilinden Düşmeyenler: Siz de Bu Cümleleri Kuruyor Olabilirsiniz!

Yaptığınız işin karşılığını alamadığınızı düşündüğünüzde çalışma isteğinizi korumak zorlaşabiliyor. Özellikle sorumluluklarınız sürekli artarken maaşınız aynı kalıyorsa bir süre sonra gösterdiğiniz çabanın yeterince karşılık bulmadığını hissedebilirsiniz. Üstelik geçinmekte zorlandığınız bir dönemde fazla mesai yapmak veya yeni görevler üstlenmek daha da yorucu gelebilir.

YourTango’nun yazısında da maaşından memnun olmayan çalışanların bu düşünceyi sık sık dile getirdiği anlatılıyor. Ancak işinden ayrılmak herkes için kolay bir seçenek değil. Kira, faturalar ve diğer zorunlu harcamalar nedeniyle insanlar kendilerini mutsuz eden çalışma koşullarına katlanmak zorunda kalabiliyor. Bu yüzden maaşla ilgili şikâyetler, yalnızca daha fazla para kazanma isteğinden değil, emeğinin karşılığını alamama hissinden de kaynaklanabiliyor.