İş İnsanı Derya Üzüm, Karşıdan Karşıya Geçerken Araba Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 14:33

İstanbul Göktürk’te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Derya Üzüm’e (46), akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm’e, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Derya Üzüm için Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm’ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm’ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
