İş İnsanı Derya Üzüm, Karşıdan Karşıya Geçerken Araba Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
İstanbul Göktürk’te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Derya Üzüm’e (46), akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
