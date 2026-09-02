İş Hayatında Değer Kazanacak ve Gerileyecek Yetenekler Belli Oldu
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Yapay zekanın iş hayatındaki ağırlığı artarken gelecekte hangi yeteneklerin daha fazla önem kazanacağı da değişiyor. McKinsey’nin 10 ülkeden yaklaşık 1.300 İK profesyoneli ve 5.500 çalışanla hazırladığı HR Monitor 2026 raporuna göre en büyük yükselişi dijital okuryazarlık gösterdi. Problem çözme ve yaratıcılık da öne çıkarken yazılım geliştirme, dijital öğrenme ve kullanıcı merkezli tasarım gibi bazı beceriler geriledi.
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Dijital okuryazarlık 15 puanlık artışla en büyük sıçramayı yaptı
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Yazılım geliştirme ve dijital öğrenme gerileyenler arasında yer aldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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