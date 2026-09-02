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İş Hayatında Değer Kazanacak ve Gerileyecek Yetenekler Belli Oldu

İş Hayatında Değer Kazanacak ve Gerileyecek Yetenekler Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 14:01
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Yapay zekanın iş hayatındaki ağırlığı artarken gelecekte hangi yeteneklerin daha fazla önem kazanacağı da değişiyor. McKinsey’nin 10 ülkeden yaklaşık 1.300 İK profesyoneli ve 5.500 çalışanla hazırladığı HR Monitor 2026 raporuna göre en büyük yükselişi dijital okuryazarlık gösterdi. Problem çözme ve yaratıcılık da öne çıkarken yazılım geliştirme, dijital öğrenme ve kullanıcı merkezli tasarım gibi bazı beceriler geriledi.

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Dijital okuryazarlık 15 puanlık artışla en büyük sıçramayı yaptı

Dijital okuryazarlık 15 puanlık artışla en büyük sıçramayı yaptı

Julian Kirchherr, Karel Eloot, Sandra Durth, Ulf Schrader ve Vincent Bérubé’nin hazırladığı raporda İK profesyonellerinden gelecekte öne çıkacağını düşündükleri beş beceriyi seçmeleri istendi. Dijital okuryazarlığı ilk beş yetenek arasında gösterenlerin oranı, 2025 ile 2026 arasında 15 puan yükseldi. Böylece incelenen beceriler arasındaki en büyük artış kaydedildi.

Problem çözme becerileri 9 puanlık yükselişle listenin en güçlü başlıklarından biri oldu. Yaratıcılık 6, dayanıklılık ve muhakeme yeteneği ise üçer puan arttı. Bilişim mimarisi 2, dijital iş birliği de 1 puanlık yükseliş gösterirken amaç odaklılıkta değişiklik görülmedi.

Rapora göre geleceğin iş gücü yalnızca yapay zekayı kullanabilenlerden değil, üretilen sonuçları inceleyebilen ve yorumlayabilen çalışanlardan oluşacak. Veri analizi ve yapay zeka becerisinin iki puan gerilemesine rağmen hala en fazla önem verilen alanlar arasında bulunması da teknolojik bilgi kadar değerlendirme ve problem çözme yeteneğinin öne çıktığını gösteriyor.

Yazılım geliştirme ve dijital öğrenme gerileyenler arasında yer aldı

Yazılım geliştirme ve dijital öğrenme gerileyenler arasında yer aldı

İK profesyonellerinin verdiği yanıtlarda en büyük düşüş dijital öğrenmede görüldü. Dijital öğrenmeyi geleceğin en önemli beş yeteneği arasında gösterenlerin oranı 8 puan azaldı. Girişimcilik ve kişisel inisiyatif ile kullanıcı merkezli tasarım becerileri de beşer puan geriledi.

Yazılım geliştirme ve değişime uyum sağlama becerilerindeki düşüş dörder puana ulaştı. Çevik çalışma, yenilik yapabilme, kültürlerarası iletişim ve kuantum bilişim üçer; çatışma çözme, veri analizi ve yapay zeka ile dijital etik ikişer puan geriledi. Donanım ve robotik geliştirmedeki değişim ise eksi bir puanla sınırlı kaldı.

Şirketlerin yalnızca yüzde 11’i uzun vadeli iş gücü planlaması yapıyor

Şirketlerin yalnızca yüzde 11’i uzun vadeli iş gücü planlaması yapıyor

Gelecekte gerekli olacak yetenekler değişmesine rağmen şirketlerin büyük bölümü iş gücü planlamasında kısa vadeli çalışan sayısına odaklanmayı sürdürüyor. Araştırmaya göre kuruluşların yalnızca yüzde 11’i uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ediyor. Raporda şirketlerin çalışan sayısını planlamanın ötesine geçerek görev ve yetenek temelli bir modele yönelmesi gerektiği belirtiliyor.

Çalışanların gelişimi konusunda da önemli eksiklikler bulunuyor. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 24’ü herhangi bir eğitime katılmadığını söylüyor. Çalışanların yarısından fazlası ise yılda yalnızca bir kez geri bildirim aldığını veya hiç geri bildirim almadığını belirtiyor.

Raporda, çalışanların mevcut işlerinde kalmasını sağlayan unsurlar da sıralanıyor. Ücret yüzde 52 ile ilk sırada bulunurken iş ve özel hayat dengesi yüzde 46, iş güvencesi yüzde 45 oranında önem taşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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