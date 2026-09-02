İş Hayatında Değer Kazanacak ve Gerileyecek Yetenekler Belli Oldu

Julian Kirchherr, Karel Eloot, Sandra Durth, Ulf Schrader ve Vincent Bérubé’nin hazırladığı raporda İK profesyonellerinden gelecekte öne çıkacağını düşündükleri beş beceriyi seçmeleri istendi. Dijital okuryazarlığı ilk beş yetenek arasında gösterenlerin oranı, 2025 ile 2026 arasında 15 puan yükseldi. Böylece incelenen beceriler arasındaki en büyük artış kaydedildi.

Problem çözme becerileri 9 puanlık yükselişle listenin en güçlü başlıklarından biri oldu. Yaratıcılık 6, dayanıklılık ve muhakeme yeteneği ise üçer puan arttı. Bilişim mimarisi 2, dijital iş birliği de 1 puanlık yükseliş gösterirken amaç odaklılıkta değişiklik görülmedi.

Rapora göre geleceğin iş gücü yalnızca yapay zekayı kullanabilenlerden değil, üretilen sonuçları inceleyebilen ve yorumlayabilen çalışanlardan oluşacak. Veri analizi ve yapay zeka becerisinin iki puan gerilemesine rağmen hala en fazla önem verilen alanlar arasında bulunması da teknolojik bilgi kadar değerlendirme ve problem çözme yeteneğinin öne çıktığını gösteriyor.