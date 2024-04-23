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İş Görüşmesine Giderken İçinizdeki Güçlü Lideri Uyandıracak 10 Şarkı!

etiket İş Görüşmesine Giderken İçinizdeki Güçlü Lideri Uyandıracak 10 Şarkı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 16:01

Yahu, iş görüşmesi falan... Herkesin canını sıkıyor, değil mi? 🙄 Ama hadi, korkmayın. İçinizdeki o güçlü lideri uyandıracak birkaç sırlı şeyimiz var. 💪 Hadi başlayalım. İşte size, iş görüşmesine giderken dinlemek için birbirinden harika 10 şarkı. 🎶 Bunlar sizi o koltuğa yapıştırır ve 'İşte ben buradayım, kimse bana dur diyemez.' dedirtir. 💥

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1. Survivor - Eye Of The Tiger

2. Queen - We Will Rock You

3. Özlem Tekin - Dağları Deldim

4. JAY-Z - Empire State Of Mind ft. Alicia Keys

5. Athena - Kime Ne

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6. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin (Official Lyric Video)

7. Duman - İyi De Banane

8. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

9. Can Bonomo - Güneş

10. Fear of the Dark (2015 Remaster)

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Şimdi, bu şarkıları dinleyerek içsel gücünüzü keşfedin ve iş görüşmesine daha özgüvenle gidin! 🎶💼"

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