İş Görüşmesine Giderken İçinizdeki Güçlü Lideri Uyandıracak 10 Şarkı!
İş Görüşmesine Giderken İçinizdeki Güçlü Lideri Uyandıracak 10 Şarkı!
Yahu, iş görüşmesi falan... Herkesin canını sıkıyor, değil mi? 🙄 Ama hadi, korkmayın. İçinizdeki o güçlü lideri uyandıracak birkaç sırlı şeyimiz var. 💪 Hadi başlayalım. İşte size, iş görüşmesine giderken dinlemek için birbirinden harika 10 şarkı. 🎶 Bunlar sizi o koltuğa yapıştırır ve 'İşte ben buradayım, kimse bana dur diyemez.' dedirtir. 💥
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1. Survivor - Eye Of The Tiger
2. Queen - We Will Rock You
3. Özlem Tekin - Dağları Deldim
4. JAY-Z - Empire State Of Mind ft. Alicia Keys
5. Athena - Kime Ne
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6. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin (Official Lyric Video)
7. Duman - İyi De Banane
8. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
9. Can Bonomo - Güneş
10. Fear of the Dark (2015 Remaster)
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Şimdi, bu şarkıları dinleyerek içsel gücünüzü keşfedin ve iş görüşmesine daha özgüvenle gidin! 🎶💼"
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