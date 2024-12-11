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İrfan Alış’ı Şarkılarında Yaşatıyoruz: Peyk’in Kalbimize İşleyen 15 Eseri

etiket İrfan Alış’ı Şarkılarında Yaşatıyoruz: Peyk’in Kalbimize İşleyen 15 Eseri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 00:46

Bazı insanlar müzikle hayatımıza girer, bazıları ise şarkılarıyla kalbimize dokunur. Peyk’in değerli üyesi İrfan Alış tam da böyle biriydi. Şarkılarında bizi anlattı, dertlerimizi dillendirdi, hayata başka bir pencereden bakmamızı sağladı. Ne yazık ki artık aramızda değil, ama bıraktığı şarkılarla hep yanımızda olacak. İrfan Alış’ı anarken, onun yüreğinden kopup gelen bu 15 özel eseri bir kez daha dinlemeye ne dersiniz? Belki bir şarkısında kendinizi bulur, belki de çoktan bulmuşsunuzdur... 💔

Denizdeyim sakin, güzel. Ellerim kum, gökyüzü mavi.

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1. Peyk - Denizdeyim

2. Peyk - Halim Yok

3. Peyk - Kaybolmam Lazım

4. Peyk - Derdini Bul feat. Yasin Soyöz

5. Peyk - Peyk

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6. Peyk - Lay Lay Lom

7. Peyk - Sabret

8. Peyk - Köleler ve Kilitler

9. Peyk - Gamsız Öküz

10. Peyk - Piç

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11. Peyk - Sobe

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