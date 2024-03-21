İrem Derici'nin 'Şş Sessizlik Bugün En Mutlu Günüm' Dedi! 21 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
İrem Derici'nin 'Şş Sessizlik Bugün En Mutlu Günüm' Dedi! 21 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Zeynep Bastık, 'Lan' şarkısının globaldeki başarısını kutladı.
2. Mine Tugay:
3. Kerimcan Durmaz'dan kas şovu geldi.
4. Metin Akdülger'den iş birliği fotoğrafı geldi.
5. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci, 'Sandık Kokusu' setinden paylaşım yaptı.
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6. İrem Derici, doğum gününü popüler şarkı 'İyi ki sen' ile kutladı.
7. Pelin Akil, buz havuzuna girdi
8. Danla Bilic:
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