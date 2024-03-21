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İrem Derici'nin 'Şş Sessizlik Bugün En Mutlu Günüm' Dedi! 21 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

İrem Derici'nin 'Şş Sessizlik Bugün En Mutlu Günüm' Dedi! 21 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.03.2024 - 17:08

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Zeynep Bastık, 'Lan' şarkısının globaldeki başarısını kutladı.

2. Mine Tugay:

3. Kerimcan Durmaz'dan kas şovu geldi.

3. Kerimcan Durmaz'dan kas şovu geldi.

4. Metin Akdülger'den iş birliği fotoğrafı geldi.

4. Metin Akdülger'den iş birliği fotoğrafı geldi.

5. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci, 'Sandık Kokusu' setinden paylaşım yaptı.

5. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci, 'Sandık Kokusu' setinden paylaşım yaptı.
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6. İrem Derici, doğum gününü popüler şarkı 'İyi ki sen' ile kutladı.

7. Pelin Akil, buz havuzuna girdi

8. Danla Bilic:

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