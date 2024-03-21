21 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. John Wick filminin ünlü yıldızı Keanu Reeves tarz değişikliğine gitti. Kameralara yakalanan oyuncu resmen tanınamayacak hale geldi.
2. Annesi Cindy Crawford'ın ayak izlerini takip ederek model olan Kaia Gerber bir dergiye verdiği pozlarla çok konuşuldu.
3. Yargı dizisinin Ilgaz Savcı'sı olarak karşımıza çıkan Kaan Urgancıoğlu, son dönemde dizinin yanı sıra minik ve tatlı ailesiyle de gündeme geliyor. Emirgan'da görüntülenen Kaan Urgancıoğlu ve Eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç'ın kime benzediği sorulunca verdikleri cevaplarla güldürdü.
4. Son olarak Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara gelen Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir cephesinden herkesi şaşkına çeviren bir haber geldi! Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
5. Uzun bir zaman sonra CMXXIV adlı yeni gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Cem Yılmaz'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği tartışılıyordu. Geçen akşam sahneye çıkan ünlü komedyen sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı!
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6. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile yıllar süren evliliğini 2016 yılında sonlandıran Zeynep Yılmaz'ın, hayatına uzun bir süre kimseyi almadığını görmüştük. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında kendisinin iş insanı Bülent Ciritci ile sevgili olduğunu öğrenmiştik! Bu ilişkiye bir maşallahınızı alırız çünkü Zeynep Yılmaz, Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Bülent Ciritci'nin memleketi Adana'ya el öpmeye gitmiş!
7. Selena Gomez yıllardır var olduğu sektörde birçok farklı kariyeri denemiş, ve son çıkarttığı kozmetik markası oldukça tutulmuştu. Şarkıcının beklenen üstünde sevilen ve talep gören makyaj markasını satacağı söylentileri sosyal medyayı resmen salladı!
8. Ocak ayının son günlerinde ikizlerini kucağına alarak anne olma sevincini yaşayan Yasemin Tatlıses doğumdan sonra olduğu gibi hamilelik döneminde de sıkça paylaşım yapmıştı. İdo'nun biricik eşi Yasemin hamileliği hakkında bilinmeyen detayları ilk kez anlattı.
9. 'Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift, bu ayın başlarında Avustralya'da verdiği 'The Eras Tour' konserindeki zor anlarıyla sağlığı konusunda endişelendirdi. Şarkıcının o anları ise tekrardan gündeme geldi.
10. Sabancılar'a gelin gideceği konuşulan Hande Erçel yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Kameralara takılan ünlü oyuncu müstakbel kaynanası Arzu Sabancı'nın kendisini "istenmeyen gelin" ilan ettiği iddiası hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu!
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11. Birkaç yıl önce yasak ilişki yaşamaya başladığı iddia edilen sevgilisiyle bir anda Dubai'de evlenen Ebru Gündeş hakkında sayısız iddia ortaya atılmıştı. Onur Akay'ın özel haberinde, apar topar nikah masasına oturan ünlü şarkıcının hamile olduğu yazılmıştı. Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ise konuyla ilgili dikkat çeken farklı açıklamalar yaptı.
12. Son dönemde yaptığı açıklamalarla gerçek bir ikon haline gelen ve gençleri kahkahalara boğan Teoman, geçtiğimiz gün yine Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Teoman, yaptığı açıklamalar esnasında kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'in bunu yapmasından hoşlandığını itiraf etti!
13. Pis Yedili setinde başlayan aşklarını yıllarca sürdüren Bertan Asllani ve Hazal Şenel çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İkili karşılıklı olarak sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını sildi.
14. Kate Middleton'un fotoşop olduğu sayısız kez doğrulanmış fotoğraflarına bir yenisi eklenince Kraliyet ailesi ilk defa tüm dünyanın diline fena düştü! Farklı ülkelerdeki havaalanınları sosyal medyada yaptığı editli fotoğraf paylaşımlarıyla büyük goygoy yarattı.
15. Romeo Beckham 2024 senesinde birlikte eve çıkma kararı aldığı beş yıllık sevgilisi Mia Regan ile ayrıldılarını geçtiğimiz ay duyurduktan sonra kameralara birlikte yakalandılar.
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