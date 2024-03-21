Okan Bayülgen'in Kendisiyle Dalga Geçtiğini Söyleyen Teoman Bu Durumdan Hoşlandığını İtiraf Etti

'Gençler sağ olsunlar beni sevdi. Hoşuma gidiyor. Hayran meselesine alışığım ama gençler, ufaklıklar böyle ilgi gösterince hoşuma gidiyor. Fakat şöyle algılarlarsa üzülürüm. Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim, biraz daha rahat yaşıyorum. Şimdiden benim yaşımdaki bakış açıma geçerlerse hayatları çok kolay olmaz. Önce biraz çalışsınlar. Kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Az ile yetinsinler. Çok kazanacağım diye kendilerini harap etmesinler.'