Okan Bayülgen'in Kendisiyle Dalga Geçtiğini Söyleyen Teoman Bu Durumdan Hoşlandığını İtiraf Etti
Okan Bayülgen'in Kendisiyle Dalga Geçtiğini Söyleyen Teoman Bu Durumdan Hoşlandığını İtiraf Etti
Son dönemde yaptığı açıklamalarla gerçek bir ikon haline gelen ve gençleri kahkahalara boğan Teoman, geçtiğimiz gün yine Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Teoman, yaptığı açıklamalar esnasında kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'in bunu yapmasından hoşlandığını itiraf etti!
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"Serseri doğdum, serseri öleceğim" sözlerinin hakkını sonuna kadar veren Teoman, son zamanlarda bambaşka bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.
Yıllardır tüm şarkılarıyla bizi mest eden ve büyük bir kesimin ergenliğinin baş karakteri olan Teoman, rock yıldızı kariyerini değil de gözümüzdeki tatlı ve sempatik imajını korumaya çalışıyor bile diyebiliriz.
"Sosyete bir kadın gibi yaşıyorum" diyen Teoman geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenince muhabirlerle sohbet etmeyi de unutmamış.
EYT'li Teoman diye seslenilmesinden keyif aldığını daha önce açıklamıştı ancak sahil kasabasına yerleşen ve sakin bir hayat süren emeklilerden olmayacağını da söylüyor bu sefer.
Son dönemdeki açıklamaları gençleri epey eğlendirdi diyoruz ya, Teoman da çok memnunmuş bu durumdan. Hala genç kitleye hitap edebiliyor olmak çok sevindirmiş onu!
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Aşk meşk işleri sorulunca ise "80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım" diyor.
Diğer yandan Okan Bayülgen sık sık Teoman'ın adını anan ve biraz da dalga geçen bir isim. Teoman ise bu durumdan epey memnunmuş! 😂
Kendileri için "toplumsal birer figürüz" diyen Teoman, bundan sonra yapmaları gereken şeyin halkı eğlendirmek olduğunu da söyledi.
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