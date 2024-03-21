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Okan Bayülgen'in Kendisiyle Dalga Geçtiğini Söyleyen Teoman Bu Durumdan Hoşlandığını İtiraf Etti

Okan Bayülgen'in Kendisiyle Dalga Geçtiğini Söyleyen Teoman Bu Durumdan Hoşlandığını İtiraf Etti

Okan Bayülgen Teoman
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.03.2024 - 09:57

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gerçek bir ikon haline gelen ve gençleri kahkahalara boğan Teoman, geçtiğimiz gün yine Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Teoman, yaptığı açıklamalar esnasında kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'in bunu yapmasından hoşlandığını itiraf etti!

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"Serseri doğdum, serseri öleceğim" sözlerinin hakkını sonuna kadar veren Teoman, son zamanlarda bambaşka bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

"Serseri doğdum, serseri öleceğim" sözlerinin hakkını sonuna kadar veren Teoman, son zamanlarda bambaşka bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Yıllardır sayısız kez müziği bıraktığını açıklayan ancak hiçbir şekilde kopup gidemeyen, magazinde enteresan olaylarla anılan Teoman'ı sanki baştan tanıyor gibiyiz.

Yıllardır tüm şarkılarıyla bizi mest eden ve büyük bir kesimin ergenliğinin baş karakteri olan Teoman, rock yıldızı kariyerini değil de gözümüzdeki tatlı ve sempatik imajını korumaya çalışıyor bile diyebiliriz.

Yıllardır tüm şarkılarıyla bizi mest eden ve büyük bir kesimin ergenliğinin baş karakteri olan Teoman, rock yıldızı kariyerini değil de gözümüzdeki tatlı ve sempatik imajını korumaya çalışıyor bile diyebiliriz.

Son dönemde yaptığı açıklamalar sayesinde bir hayli dikkat çekiyor Teoman. 'O eski halinden eser yok şimdi' dedirten ünlü şarkıcıyı yaşlılığın etkisi mi bu hale getirdi yoksa aslında hep böyle biri miydi bilemiyoruz tabii. Ancak oldukça samimi ve içten olduğunu söylemeden duramayacağız.

"Sosyete bir kadın gibi yaşıyorum" diyen Teoman geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenince muhabirlerle sohbet etmeyi de unutmamış.

"Sosyete bir kadın gibi yaşıyorum" diyen Teoman geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenince muhabirlerle sohbet etmeyi de unutmamış.

'Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim.' açıklamalarıyla herkesi şaşırtan Teoman bu sefer de 'Çalışmayı sevmiyorum, çok manasız geliyor.' diyerek beynimizin ayarlarıyla oynadı. 😂

EYT'li Teoman diye seslenilmesinden keyif aldığını daha önce açıklamıştı ancak sahil kasabasına yerleşen ve sakin bir hayat süren emeklilerden olmayacağını da söylüyor bu sefer.

EYT'li Teoman diye seslenilmesinden keyif aldığını daha önce açıklamıştı ancak sahil kasabasına yerleşen ve sakin bir hayat süren emeklilerden olmayacağını da söylüyor bu sefer.

'Ben onlara benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Bana hiç uygun bir şey değil kasabaya falan yerleşmek. Mizaç önemli bu tarz şeylerde. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi, öyle şeyleri seviyorum. Doğa falan beni açmıyor.'

Son dönemdeki açıklamaları gençleri epey eğlendirdi diyoruz ya, Teoman da çok memnunmuş bu durumdan. Hala genç kitleye hitap edebiliyor olmak çok sevindirmiş onu!

Son dönemdeki açıklamaları gençleri epey eğlendirdi diyoruz ya, Teoman da çok memnunmuş bu durumdan. Hala genç kitleye hitap edebiliyor olmak çok sevindirmiş onu!

'Gençler sağ olsunlar beni sevdi. Hoşuma gidiyor. Hayran meselesine alışığım ama gençler, ufaklıklar böyle ilgi gösterince hoşuma gidiyor. Fakat şöyle algılarlarsa üzülürüm. Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim, biraz daha rahat yaşıyorum. Şimdiden benim yaşımdaki bakış açıma geçerlerse hayatları çok kolay olmaz. Önce biraz çalışsınlar. Kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Az ile yetinsinler. Çok kazanacağım diye kendilerini harap etmesinler.'

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Aşk meşk işleri sorulunca ise "80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım" diyor.

Aşk meşk işleri sorulunca ise "80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım" diyor.

Hayatında birini görüp görmeyeceğimiz soruluyor tabii ki.

'Görmezsiniz artık. Evlendim, çocuğumu yaptım, artık bekarım. Biliyorsunuz 80 yaşında evleneceğim zaten. O zamana kadar gençliğimi yaşayayım diyorum. Ondan sonra evlenirim.'

Diğer yandan Okan Bayülgen sık sık Teoman'ın adını anan ve biraz da dalga geçen bir isim. Teoman ise bu durumdan epey memnunmuş! 😂

Diğer yandan Okan Bayülgen sık sık Teoman'ın adını anan ve biraz da dalga geçen bir isim. Teoman ise bu durumdan epey memnunmuş! 😂

'Çok bayılıyorum ona. Benle dalga geçince hoşuma gidiyor.'

Kendileri için "toplumsal birer figürüz" diyen Teoman, bundan sonra yapmaları gereken şeyin halkı eğlendirmek olduğunu da söyledi.

Kendileri için "toplumsal birer figürüz" diyen Teoman, bundan sonra yapmaları gereken şeyin halkı eğlendirmek olduğunu da söyledi.

'İkimiz de toplumsal birer figürüz. Okan’ın da yaptığı şey insanlara kendi figürümüz üzerinden eğlence sağlamak. O beni kullanıp eğlendiriyor ben onu. Bizim bu saatten sonra yapacağımız şey halkı eğlendirmek olmalı.'

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