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Hande Erçel'in Hailey Bieber'la Pişti Olduğu Kombini Yine Kıyas Kapılarını Sonuna Dek Araladı

Hande Erçel'in Hailey Bieber'la Pişti Olduğu Kombini Yine Kıyas Kapılarını Sonuna Dek Araladı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.03.2024 - 20:08

Ünlü oyuncu Hande Erçel magazinde her gün mutlaka bir kez karşımıza çıkıyor. Gerek sevgilisi Hakan Sabancı ile, gerek Sabancı ailesine girdiği konusundaki iddialar ile, gerek işleri gerekse okulu ile mutlaka adını anıyoruz. Bu sefer de kendisi görüntülendiği kombinle gündemde. Ancak parasıyla değil, kopya olmasıyla...

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Sosyal medyanın ve televizyon ekranlarının en çok aranılan isimlerinden bir tanesi de Hande Erçel elbette.

Sosyal medyanın ve televizyon ekranlarının en çok aranılan isimlerinden bir tanesi de Hande Erçel elbette.

2013 yılında Tatar Ramazan ve Çalıkuşu gibi dizilerde ufak roller alsa da asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisinde Selin karakteriyle yaşayan Hande Erçel'in kariyeri daha sonrasında bir yıldız gibi parlamaya başladı.

Şimdiye kadar pek çok dizide rol alan Erçel'i daha çok romantik komedi yapımlarında izlemeye alışık hale geldik.

Şimdiye kadar pek çok dizide rol alan Erçel'i daha çok romantik komedi yapımlarında izlemeye alışık hale geldik.

Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi işleriyle dikkat çeken Hande Erçel, yıllar içerisinde yaşadığı değişimle de epey konuşulmuştu. Yaptırdığı estetik dokunuşlar ve verdiği kilolar da bu konuşmalar arasında yer alıyordu.

Son olarak kendisini Bambaşka Biri dizisinde izledik.

Son olarak kendisini Bambaşka Biri dizisinde izledik.

Yıllar sonra Burak Deniz'le yeniden bir araya geldikleri ve başrolü paylaştıkları dizide Leyla Gediz olarak karşımıza çıkıyordu oyuncu. Dizinin bitmesinin ardından da magazin sağ olsun bir gün bile görmeden geçmedik!

Çünkü biliyorsunuz kendisinin Hakan Sabancı ile olan ilişkisi dillere destan durumda.

Çünkü biliyorsunuz kendisinin Hakan Sabancı ile olan ilişkisi dillere destan durumda.

Magazinin gözde çifti Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti bir yılı aşkın, hatta ikinci yıllarına yakın bir ilişkinin içerisindeler. Herkesin 'çok sürmez' dediği aşklarını günden güne büyütmeye devam ediyorlar.

Meşhur çiftimizi davetlerde, düğünlerde, etkinliklerde hep birlikte görmeye başladık. Bu bir yana dursun, yurt dışı seyahatleriyle bizi konuşurken bile yordular.

Meşhur çiftimizi davetlerde, düğünlerde, etkinliklerde hep birlikte görmeye başladık. Bu bir yana dursun, yurt dışı seyahatleriyle bizi konuşurken bile yordular.

Sürekli havalimanında görüntülendikleri için artık dayanamadığımız çiftin 15 ay boyunca 12 ülke gezdiğini hesaplamıştık hatırlarsanız. Bu ülkelere yenisini eklemeye devam eden ikili hız kesmeden tatil serüvenlerini sürdürüyor.

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Hatta son olarak Finlandiya'nın Lapand bölgesinde bambaşka bir deneyim elde ettiklerini, sosyal medyada bir kullanıcı sayesinde öğrenmiştik.

Hatta son olarak Finlandiya'nın Lapand bölgesinde bambaşka bir deneyim elde ettiklerini, sosyal medyada bir kullanıcı sayesinde öğrenmiştik.

Buzkıran gemisi seyahatinde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya rastladığını söyleyen kullanıcı ikilinin kedilerinden önce dalış yaptığını söyleyerek bu pozları paylaşmıştı.

Bir diğer yandan Hande Erçel geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Hindistan'daydı. FICCI Frames'e onur konuğu olarak katılan Erçel'in pozları çok konuşulmuştu.

Bir diğer yandan Hande Erçel geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Hindistan'daydı. FICCI Frames'e onur konuğu olarak katılan Erçel'in pozları çok konuşulmuştu.

Yalnızca pozları da değil, Hindistan tatili boyunca yaptığı kombinlerin fiyatlarını da öğrenmiştik. Bu durum bizi artık şaşırtmayacak hale gelse de, yine de pahalı olduklarını söylemeden geçmemek gerek.

Nerede olduklarına yetişemediğimiz çiftin geçtiğimiz günlerde Atina'da bir konserde olduklarını öğrenmiştik.

Nerede olduklarına yetişemediğimiz çiftin geçtiğimiz günlerde Atina'da bir konserde olduklarını öğrenmiştik.

Atina'da şarkıcı Antonis Remos ve Eleni Fureira'yı dinlemeye giden çiftin eğlendiği anları Blogyagmuru hesabı paylaşmıştı.

Sonra sosyal medyada 32,1 milyonla en çok takipçiye sahip olan ünlü Türk olan Hande Erçel'in ne kadar kazandığını öğrenmiş ve küçük çaplı bir şok daha yaşamıştık.

Sonra sosyal medyada 32,1 milyonla en çok takipçiye sahip olan ünlü Türk olan Hande Erçel'in ne kadar kazandığını öğrenmiş ve küçük çaplı bir şok daha yaşamıştık.

Söylentilere göre 3 saniyelik bir paylaşımdan Hande Erçel'in kazancı tamı tamına 100 bin TL imiş!

Parası pulu bir yana dursun oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Hande Erçel, menajerlik ofisi çıkışında görüntülendi. Sabancı ailesinin ve özellikle Arzu Sabancı'nın kendisi hakkında "istenmeyen gelin" düşüncesine sahip olması sorulunca ise savunmaya geçti.

Parası pulu bir yana dursun oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Hande Erçel, menajerlik ofisi çıkışında görüntülendi. Sabancı ailesinin ve özellikle Arzu Sabancı'nın kendisi hakkında "istenmeyen gelin" düşüncesine sahip olması sorulunca ise savunmaya geçti.

Arzu Sabancı'nın kendisini 'istenmeyen gelin' olarak gördüğü iddiaları sorulunca Hande Erçel'den karşı çıkış geldi. Oyunculuğu bırakmayı düşünmediğini söyleyen Hande Erçel, 'Az önce yeni bir iş için anlaşma yaptım, yakın zamanda ekranlarda olacağım' diyerek müjdeyi verdi. Diğer iddialar için 'Arkadaşlar olur mu öyle bir şey? Lütfen.' dedi.

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Tabii bu sırada kendisinin giydikleri de oldukça dikkat çekiciydi. Her ne kadar simsiyah bir kombin yapmış olsa da, bu kombini görenlerin gözleri bir yerden tanıdık buldu.

Tabii bu sırada kendisinin giydikleri de oldukça dikkat çekiciydi. Her ne kadar simsiyah bir kombin yapmış olsa da, bu kombini görenlerin gözleri bir yerden tanıdık buldu.

Meğer Hailey Bieber'ın 2022 yılında bir moda etkinliğine giderken giydiği Dani Michelle tasarımlı bir elbiseymiş Hande Erçel'in giydiği...

Meğer Hailey Bieber'ın 2022 yılında bir moda etkinliğine giderken giydiği Dani Michelle tasarımlı bir elbiseymiş Hande Erçel'in giydiği...

Tabii böyle olunca Hande mi, Hailey mi tartışmaları da başladı!

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