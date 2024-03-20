Hande Erçel'in Hailey Bieber'la Pişti Olduğu Kombini Yine Kıyas Kapılarını Sonuna Dek Araladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel magazinde her gün mutlaka bir kez karşımıza çıkıyor. Gerek sevgilisi Hakan Sabancı ile, gerek Sabancı ailesine girdiği konusundaki iddialar ile, gerek işleri gerekse okulu ile mutlaka adını anıyoruz. Bu sefer de kendisi görüntülendiği kombinle gündemde. Ancak parasıyla değil, kopya olmasıyla...