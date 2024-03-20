Hande Erçel'in Hailey Bieber'la Pişti Olduğu Kombini Yine Kıyas Kapılarını Sonuna Dek Araladı
Hande Erçel'in Hailey Bieber'la Pişti Olduğu Kombini Yine Kıyas Kapılarını Sonuna Dek Araladı
Ünlü oyuncu Hande Erçel magazinde her gün mutlaka bir kez karşımıza çıkıyor. Gerek sevgilisi Hakan Sabancı ile, gerek Sabancı ailesine girdiği konusundaki iddialar ile, gerek işleri gerekse okulu ile mutlaka adını anıyoruz. Bu sefer de kendisi görüntülendiği kombinle gündemde. Ancak parasıyla değil, kopya olmasıyla...
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Sosyal medyanın ve televizyon ekranlarının en çok aranılan isimlerinden bir tanesi de Hande Erçel elbette.
Şimdiye kadar pek çok dizide rol alan Erçel'i daha çok romantik komedi yapımlarında izlemeye alışık hale geldik.
Son olarak kendisini Bambaşka Biri dizisinde izledik.
Çünkü biliyorsunuz kendisinin Hakan Sabancı ile olan ilişkisi dillere destan durumda.
Meşhur çiftimizi davetlerde, düğünlerde, etkinliklerde hep birlikte görmeye başladık. Bu bir yana dursun, yurt dışı seyahatleriyle bizi konuşurken bile yordular.
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Hatta son olarak Finlandiya'nın Lapand bölgesinde bambaşka bir deneyim elde ettiklerini, sosyal medyada bir kullanıcı sayesinde öğrenmiştik.
Bir diğer yandan Hande Erçel geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Hindistan'daydı. FICCI Frames'e onur konuğu olarak katılan Erçel'in pozları çok konuşulmuştu.
Nerede olduklarına yetişemediğimiz çiftin geçtiğimiz günlerde Atina'da bir konserde olduklarını öğrenmiştik.
Sonra sosyal medyada 32,1 milyonla en çok takipçiye sahip olan ünlü Türk olan Hande Erçel'in ne kadar kazandığını öğrenmiş ve küçük çaplı bir şok daha yaşamıştık.
Parası pulu bir yana dursun oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Hande Erçel, menajerlik ofisi çıkışında görüntülendi. Sabancı ailesinin ve özellikle Arzu Sabancı'nın kendisi hakkında "istenmeyen gelin" düşüncesine sahip olması sorulunca ise savunmaya geçti.
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Tabii bu sırada kendisinin giydikleri de oldukça dikkat çekiciydi. Her ne kadar simsiyah bir kombin yapmış olsa da, bu kombini görenlerin gözleri bir yerden tanıdık buldu.
Meğer Hailey Bieber'ın 2022 yılında bir moda etkinliğine giderken giydiği Dani Michelle tasarımlı bir elbiseymiş Hande Erçel'in giydiği...
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