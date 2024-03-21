Magazin Dünyasında Sürpriz Ayrılık: Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir Çifti Boşandı!
Magazin Dünyasında Sürpriz Ayrılık: Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir Çifti Boşandı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4xFcArgNpG/
Son olarak Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara gelen Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir cephesinden herkesi şaşkına çeviren bir haber geldi! Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
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"Kurtlar Vadisi Pusu", "Ezel", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan Mesut Akusta son olarak "Yürek Çıkmazı" dizisinde canlandırdığı "Yılmaz" karakteriyle beğeni toplamıştı.
Çoğunlukla kariyeri ve açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun özel hayatıyla ilgili haberlere çok fazla rastlamıyorduk.
Ünlü oyuncu, 2016 yılında ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi olan Şafak Özbir ile dünyaevine girmişti.
Evlendikten bir süre sonra müjdeli haberi duyuran ikili 2017 yılında da Berfin Cano ismini verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftler arasında yer alan Mesut Akusta ve Şafak Özbir cephesinden beklenmeyen bir kötü haber geldi.
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Ayaklı Gazete'nin özel haberine göre, Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti sessiz sedasız yürüttükleri evliliklerini bu sabah Anadolu Adliyesi'nde sonlanlandırdı.
Karşılıklı olarak anlaşıp 7 yıllık evliliklerini bitirme alan çiftin boşanma davası da tek celsede sona erdi.
Berfin Cano isimli küçük kızlarının velayeti ise yine anlaşmalı olarak annesi Şafak Özbir'e verildi. Mesut Akusta ve Şafak Özbir boşanmanın resmi olarak gerçekleştirilmesinden sonra fikirlerini de şöyle belirttiler:
İkili birbirlerine karşı duydukları sevgi ve dostluğun baki kalacağını ifade ederken, örnek bir tutumla anne ve baba olarak yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.
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