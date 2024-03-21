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Kaan Urgancıoğlu Bebeğin Kime Benzediği Sorusuna Verdiği Cevapla Romantizmin Sınırlarını Zorladı

Kaan Urgancıoğlu Bebeğin Kime Benzediği Sorusuna Verdiği Cevapla Romantizmin Sınırlarını Zorladı

Yargı
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.03.2024 - 14:47

Yargı dizisinin Ilgaz Savcı'sı olarak karşımıza çıkan Kaan Urgancıoğlu, son dönemde dizinin yanı sıra minik ve tatlı ailesiyle de gündeme geliyor. Emirgan'da görüntülenen Kaan Urgancıoğlu ve Eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç'ın kime benzediği sorulunca verdikleri cevaplarla güldürdü.

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Karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuğuyla hepimizi etkisi altına alan Kaan Urgancıoğlu'nu uzun süredir pek çoğumuz yakından takip ediyoruz.

Karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuğuyla hepimizi etkisi altına alan Kaan Urgancıoğlu'nu uzun süredir pek çoğumuz yakından takip ediyoruz.

Uzun yıllardır ekran önünde olsa da belli işleriyle akıllara kazınan Kaan Urgancıoğlu, aslında teee Kampüsistan zamanından yıldızı parlayanlardan. Ardından Avrupa Yakası, Düriye'nin Güğümleri, Leyla İle Mecnun, A.Ş.K. gibi pek çok dizide boy gösterdi.

Tabii kendisini en beğendiğimiz işlerinden biri Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu karakteriydi ne yalan söyleyelim!

Tabii kendisini en beğendiğimiz işlerinden biri Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu karakteriydi ne yalan söyleyelim!

Neslihan Atagül ile başrolünü paylaştığı Kara Sevda dizisinde ne kadar kötü karakter rolüne hayat veriyor olsa da, seyircinin bayıla bayıla izlediği isimlerden biri haline geldi Kaan Urgancıoğlu. Karakter kötü olsa da oyunculuk çok iyiydi... Tabii bu süreçte dijitale de işler yapmayı unutmadı...

Kendisini uzunca bir süredir Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin savcısı Ilgaz Kaya olarak izliyoruz.

Kendisini uzunca bir süredir Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin savcısı Ilgaz Kaya olarak izliyoruz.

2021'den beridir süren ve şimdilerde üçüncü sezonuyla ekranlara gelen dizinin en önemli karakterlerinden biri Kaan Urgancıoğlu.

Tabii haliyle bu kadar ünlü ve yakışıklı bir oyuncunun özel hayatının merak edilmemesi neredeyse imkansız.

Tabii haliyle bu kadar ünlü ve yakışıklı bir oyuncunun özel hayatının merak edilmemesi neredeyse imkansız.

Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile geçtiğimiz yaz sadece ailelerin ve yakın arkadaşların katılım gösterdiği bir nikahla dünyaevine girmiş, bize de sürpriz yapmışlardı.

Daha sonrasında çiftin bebek beklediğini öğrenmiştik. 8 Aralık sabahı kucaklarına aldıkları oğullarının adının da Ardıç olduğunu böyle öğrenmiştik.

Daha sonrasında çiftin bebek beklediğini öğrenmiştik. 8 Aralık sabahı kucaklarına aldıkları oğullarının adının da Ardıç olduğunu böyle öğrenmiştik.

Burcu Denizer hamilelik haberini sosyal medya hesabı üzerinden doğrulamıştı. ardından Ardıç bebek 8 Aralık'ta dünyaya gelmişti. Kaan Urgancıoğlu doğum sırasında eşinin yanında ona destek olduğunu anlatmıştı.

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Bizlerle paylaştığı ilk baba-oğul pozu ise buydu.

Bizlerle paylaştığı ilk baba-oğul pozu ise buydu.

Urgancıoğlu, oğlu Ardıç'ın kendisine benzediğini düşündüğünü söylemişti hatırlarsanız.

Yaptıkları her paylaşımla bizi daha da etkilemeye ve "babalık çok yakıştı" dedirtmeye devam ediyor bu ikili.

Yaptıkları her paylaşımla bizi daha da etkilemeye ve "babalık çok yakıştı" dedirtmeye devam ediyor bu ikili.

Tabii Kaan Urgancıoğlu ne zaman konu açılsa eşi Burcu Denizer'den de bahsetmeyi es geçmiyor ve 'Burcu öğrendiklerini bana aktarıyor.' diyerek sürece nasıl dahil olduğunu anlatıyor.

Tatlı çift yanlarında üç aylık oğulları Ardıç ile birlikte Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. İzin günü olduğunu söyleyen Kaan Urgancıoğlu ailece kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Tatlı çift yanlarında üç aylık oğulları Ardıç ile birlikte Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. İzin günü olduğunu söyleyen Kaan Urgancıoğlu ailece kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Babalıkla ilgili sorulara ise 'Anlatılmaz yaşanır. Çok güzel bir duyguymuş.' cevabını verdi.

Eşine bir buket çiçek almayı da ihmal etmeyen Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın kime benzediği sorularına verdiği yanıtla da tatlılığın sınırlarını zorladı.

Eşine bir buket çiçek almayı da ihmal etmeyen Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın kime benzediği sorularına verdiği yanıtla da tatlılığın sınırlarını zorladı.

'Değişiyor. Geçen hafta annesine benziyordu, bu hafta bana benziyor ama genelde annesine benzetiyorlar.'

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