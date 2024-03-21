Kaan Urgancıoğlu Bebeğin Kime Benzediği Sorusuna Verdiği Cevapla Romantizmin Sınırlarını Zorladı

Neslihan Atagül ile başrolünü paylaştığı Kara Sevda dizisinde ne kadar kötü karakter rolüne hayat veriyor olsa da, seyircinin bayıla bayıla izlediği isimlerden biri haline geldi Kaan Urgancıoğlu. Karakter kötü olsa da oyunculuk çok iyiydi... Tabii bu süreçte dijitale de işler yapmayı unutmadı...