Kaan Urgancıoğlu Bebeğin Kime Benzediği Sorusuna Verdiği Cevapla Romantizmin Sınırlarını Zorladı
Kaan Urgancıoğlu Bebeğin Kime Benzediği Sorusuna Verdiği Cevapla Romantizmin Sınırlarını Zorladı
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Karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuğuyla hepimizi etkisi altına alan Kaan Urgancıoğlu'nu uzun süredir pek çoğumuz yakından takip ediyoruz.
Tabii kendisini en beğendiğimiz işlerinden biri Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu karakteriydi ne yalan söyleyelim!
Kendisini uzunca bir süredir Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin savcısı Ilgaz Kaya olarak izliyoruz.
Tabii haliyle bu kadar ünlü ve yakışıklı bir oyuncunun özel hayatının merak edilmemesi neredeyse imkansız.
Daha sonrasında çiftin bebek beklediğini öğrenmiştik. 8 Aralık sabahı kucaklarına aldıkları oğullarının adının da Ardıç olduğunu böyle öğrenmiştik.
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Bizlerle paylaştığı ilk baba-oğul pozu ise buydu.
Yaptıkları her paylaşımla bizi daha da etkilemeye ve "babalık çok yakıştı" dedirtmeye devam ediyor bu ikili.
Tatlı çift yanlarında üç aylık oğulları Ardıç ile birlikte Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. İzin günü olduğunu söyleyen Kaan Urgancıoğlu ailece kahvaltı yaptıklarını söyledi.
Eşine bir buket çiçek almayı da ihmal etmeyen Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın kime benzediği sorularına verdiği yanıtla da tatlılığın sınırlarını zorladı.
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