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Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz, Yeni Sevgilisi Bülent Ciritci’nin Ailesinin El Öpmeye Adana'ya Gitti

Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz, Yeni Sevgilisi Bülent Ciritci’nin Ailesinin El Öpmeye Adana'ya Gitti

Acun Ilıcalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.03.2024 - 13:02

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile yıllar süren evliliğini 2016 yılında sonlandıran Zeynep Yılmaz'ın, hayatına uzun bir süre kimseyi almadığını görmüştük. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında kendisinin iş insanı Bülent Ciritci ile sevgili olduğunu öğrenmiştik! Bu ilişkiye bir maşallahınızı alırız çünkü Zeynep Yılmaz, Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Bülent Ciritci'nin memleketi Adana'ya el öpmeye gitmiş!

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İş konusundaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Zeynep Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayatını merak edenlerin takip ettiği bir isim.

İş konusundaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Zeynep Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayatını merak edenlerin takip ettiği bir isim.

Instagram'da 324 bin takipçisi olan ve aktif bir şekilde paylaşım yapmaya devam eden Zeynep Yılmaz, bir diğer yandan işleriyle epey meşgul halde. Kendisi ünlü bir mimar bildiğiniz gibi.

Diğer yandan özel hayatını da oldukça merak ettiğimiz isimlerden biri biliyorsunuz ki.

Diğer yandan özel hayatını da oldukça merak ettiğimiz isimlerden biri biliyorsunuz ki.

Zeynep Yılmaz, 2003 yılında ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, evlilikleri süresince iki güzel kız çocuğunu kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, evlilikleri süresince iki güzel kız çocuğunu kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.

2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin dünyaya gelmişti.

Ancak Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın 13 yıl süren evliliği 2016 yılında sona ermişti.

Ancak Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın 13 yıl süren evliliği 2016 yılında sona ermişti.

İkilinin ilişkisinin noktalanması sürecinde Şeyma Subaşı'nın adı sık sık duyulsa da Zeynep Yılmaz bu konu hakkında 'Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir.' açıklamasını yapmıştı. Diğer bir yandan ikili kızlarının özel günlerinde birlikte yanlarında olmaya devam ediyor.

Diğer yandan Leyla ve Yasemin Ilıcalı'yı sık sık Zeynep Yılmaz'ın profilinde görüyoruz.

Diğer yandan Leyla ve Yasemin Ilıcalı'yı sık sık Zeynep Yılmaz'ın profilinde görüyoruz.

Kızlarıyla birlikte yaptığı paylaşımlar oldukça dikkat çeken Zeynep Yılmaz, kendisine ne kadar benzediklerini de göstermekten çekinmiyor.

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Kendini çalışma hayatına veren ve mimarlık ofisiyle ilgilenen Zeynep Yılmaz'ın gönlünü uzun bir süre aşka kapattığını görmüştük.

Kendini çalışma hayatına veren ve mimarlık ofisiyle ilgilenen Zeynep Yılmaz'ın gönlünü uzun bir süre aşka kapattığını görmüştük.

Boşanmasının ardından yanında kimseyi görmediğimiz ve bu konulara hiç değinmeyen Zeynep Yılmaz, yeni aşk haberiyle geçtiğimiz ay herkesi heyecanlandırmıştı hatırlarsanız.

Yılmaz'ın iş insanı Bülent Ciritci ile yepyeni bir aşka yelken açtığını duymuştuk.

Yılmaz'ın iş insanı Bülent Ciritci ile yepyeni bir aşka yelken açtığını duymuştuk.

Nasıl tanıştıklarına gelecek olursak çiftin iletişimi, Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımı için Zeynep Yılmaz'ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık'ın kapısını çalmasıyla başlamış.

İddialara göre çiftin ilişkisi beş aydır devam ediyor.

İddialara göre çiftin ilişkisi beş aydır devam ediyor.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Zeynep Yılmaz'ın mutluluktan ayakları yere değmiyormuş.

Söylenenlere göre Zeynep Yılmaz, Bülent Ciritci'nin ailesi ile tanışmak ve bir araya gelmek için memleketi Adana'ya gitmiş!

Söylenenlere göre Zeynep Yılmaz, Bülent Ciritci'nin ailesi ile tanışmak ve bir araya gelmek için memleketi Adana'ya gitmiş!

Anlayacağınız aile içine girip el öpme merasimleri başlamış.

Herkesin görüşü bu çiftin yakın zaman içerisinde nikah masasına oturup hayatlarını birleştireceği yönünde.

Herkesin görüşü bu çiftin yakın zaman içerisinde nikah masasına oturup hayatlarını birleştireceği yönünde.
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Zeynep Yılmaz, Adana ziyareti sırasında traktör ve muz ağaçlarıyla verdiği pozları da sosyal medyadan paylaşmayı unutmadı tabii.

Zeynep Yılmaz, Adana ziyareti sırasında traktör ve muz ağaçlarıyla verdiği pozları da sosyal medyadan paylaşmayı unutmadı tabii.

Bilmeyenler için Bülent Ciritci, Ciritci Farm'ın da sahibi. Yani tarımla ilgileniyorlar. Bu fotoğraflar da oradan geliyor muhtemelen!

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