Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz, Yeni Sevgilisi Bülent Ciritci’nin Ailesinin El Öpmeye Adana'ya Gitti

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile yıllar süren evliliğini 2016 yılında sonlandıran Zeynep Yılmaz'ın, hayatına uzun bir süre kimseyi almadığını görmüştük. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında kendisinin iş insanı Bülent Ciritci ile sevgili olduğunu öğrenmiştik! Bu ilişkiye bir maşallahınızı alırız çünkü Zeynep Yılmaz, Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Bülent Ciritci'nin memleketi Adana'ya el öpmeye gitmiş!