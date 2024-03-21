Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz, Yeni Sevgilisi Bülent Ciritci’nin Ailesinin El Öpmeye Adana'ya Gitti
Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz, Yeni Sevgilisi Bülent Ciritci’nin Ailesinin El Öpmeye Adana'ya Gitti
Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile yıllar süren evliliğini 2016 yılında sonlandıran Zeynep Yılmaz'ın, hayatına uzun bir süre kimseyi almadığını görmüştük. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında kendisinin iş insanı Bülent Ciritci ile sevgili olduğunu öğrenmiştik! Bu ilişkiye bir maşallahınızı alırız çünkü Zeynep Yılmaz, Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Bülent Ciritci'nin memleketi Adana'ya el öpmeye gitmiş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İş konusundaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Zeynep Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayatını merak edenlerin takip ettiği bir isim.
Diğer yandan özel hayatını da oldukça merak ettiğimiz isimlerden biri biliyorsunuz ki.
Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, evlilikleri süresince iki güzel kız çocuğunu kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.
Ancak Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın 13 yıl süren evliliği 2016 yılında sona ermişti.
Diğer yandan Leyla ve Yasemin Ilıcalı'yı sık sık Zeynep Yılmaz'ın profilinde görüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendini çalışma hayatına veren ve mimarlık ofisiyle ilgilenen Zeynep Yılmaz'ın gönlünü uzun bir süre aşka kapattığını görmüştük.
Yılmaz'ın iş insanı Bülent Ciritci ile yepyeni bir aşka yelken açtığını duymuştuk.
İddialara göre çiftin ilişkisi beş aydır devam ediyor.
Söylenenlere göre Zeynep Yılmaz, Bülent Ciritci'nin ailesi ile tanışmak ve bir araya gelmek için memleketi Adana'ya gitmiş!
Herkesin görüşü bu çiftin yakın zaman içerisinde nikah masasına oturup hayatlarını birleştireceği yönünde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zeynep Yılmaz, Adana ziyareti sırasında traktör ve muz ağaçlarıyla verdiği pozları da sosyal medyadan paylaşmayı unutmadı tabii.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın