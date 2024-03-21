Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani ve Hazal Şenel Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!
Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani ve Hazal Şenel Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!
Pis Yedili setinde başlayan aşklarını yıllarca sürdüren Bertan Asllani ve Hazal Şenel çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İkili karşılıklı olarak sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıllar önce Pis Yedili dizisinde karşımıza çıkan ve ardından Gecenin Ucunda, Atatürk, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlarda izlediğimiz Bertan Asllani'yi şu sıralar Yabani'de görüyoruz.
Kendisi dizide Alaz karakterine hayat veriyor. Rojbin Erden'i de Asi karakteriyle Alaz'ın partneri olarak izliyoruz.
Bertan Asllani'nin aslında gerçek partneri Pis Yedili setinde tanışdığı Hazal Şenel. İkili dizi setinde başlayan aşklarını yıllardır sürdürüyor.
Bu güzel çift geçtiğimiz yıllarda da nişanlandıklarını duyurmuştu. Bizler Şenel ve Asllani'nin evlenmesini beklerken kötü bir haber geldi.
Hazal Şenel-Bertan Asllani çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Birbirlerini hala daha takip eden çiftimiz sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafların hepsini kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu iddiayla ilgili de ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Bakalım fotoğrafları silmelerinin nedeni ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda