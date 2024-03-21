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Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani ve Hazal Şenel Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!

Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani ve Hazal Şenel Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
21.03.2024 - 09:56

Pis Yedili setinde başlayan aşklarını yıllarca sürdüren Bertan Asllani ve Hazal Şenel çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İkili karşılıklı olarak sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını sildi.

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Yıllar önce Pis Yedili dizisinde karşımıza çıkan ve ardından Gecenin Ucunda, Atatürk, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlarda izlediğimiz Bertan Asllani'yi şu sıralar Yabani'de görüyoruz.

Yıllar önce Pis Yedili dizisinde karşımıza çıkan ve ardından Gecenin Ucunda, Atatürk, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlarda izlediğimiz Bertan Asllani'yi şu sıralar Yabani'de görüyoruz.

Kendisi dizide Alaz karakterine hayat veriyor. Rojbin Erden'i de Asi karakteriyle Alaz'ın partneri olarak izliyoruz.

Kendisi dizide Alaz karakterine hayat veriyor. Rojbin Erden'i de Asi karakteriyle Alaz'ın partneri olarak izliyoruz.

Bertan Asllani'nin aslında gerçek partneri Pis Yedili setinde tanışdığı Hazal Şenel. İkili dizi setinde başlayan aşklarını yıllardır sürdürüyor.

Bertan Asllani'nin aslında gerçek partneri Pis Yedili setinde tanışdığı Hazal Şenel. İkili dizi setinde başlayan aşklarını yıllardır sürdürüyor.

Bu güzel çift geçtiğimiz yıllarda da nişanlandıklarını duyurmuştu. Bizler Şenel ve Asllani'nin evlenmesini beklerken kötü bir haber geldi.

Bu güzel çift geçtiğimiz yıllarda da nişanlandıklarını duyurmuştu. Bizler Şenel ve Asllani'nin evlenmesini beklerken kötü bir haber geldi.

Hazal Şenel-Bertan Asllani çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Birbirlerini hala daha takip eden çiftimiz sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafların hepsini kaldırdı.

Hazal Şenel-Bertan Asllani çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Birbirlerini hala daha takip eden çiftimiz sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafların hepsini kaldırdı.
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Bu iddiayla ilgili de ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Bakalım fotoğrafları silmelerinin nedeni ne?

Bu iddiayla ilgili de ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Bakalım fotoğrafları silmelerinin nedeni ne?

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