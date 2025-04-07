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İpekyol Markası Kimin, Kime Ait? İpekyol Hakkında Merak Edilenler

İpekyol Markası Kimin, Kime Ait? İpekyol Hakkında Merak Edilenler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2025 - 21:58

Türkiye'nin popüler giyim, ayakkabı ve aksesuar markası İpekyol'un sahibinin kim olduğu, ne zaman kurulduğu, Türkiye'de kaç mağazası olduğu ve Türk markası olup olmadığı merak konusu oldu. İpekyol hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

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İpekyol Markası Kimin? İpekyol Kime Ait?

İpekyol Markası Kimin? İpekyol Kime Ait?

İpekyol, Yalçın Ayaydın'a aittir. 2008'den bu yana Türkiye merkezli moda perakende devi Ayaydın-Miroglio Grubu'nun bünyesinde yer alan İpekyol, Türk hazır giyim sektörünün köklü kurumlarından biri.

İpekyol Ne Zaman Kuruldu?

İpekyol Ne Zaman Kuruldu?

Giyim, ayakkabı ve aksesuar markası olan İpekyol, Yalçın Ayaydın tarafından 1986 yılında kuruldu. 1989 yılında Nişantaşı’nda Rumeli Caddesi üzerinde ilk mağazasını açan İpekyol'un başarısı 1997 yılında daha genç ve alternatif giyinmeyi seven kadınlar için Twist markasının kurularak grup bünyesine dâhil edilmesine vesile oldu.

2004 yılında ise grubun üçüncü markası Machka doğdu. Ece-Ayşe Ege tarafından hazırlanan feminen ve post romantik Machka koleksiyonu Türkiye’nin ilk ‘pret-a porter’ markası olarak kayda geçmişti.

İpekyol'un Kaç Mağazası Var?

İpekyol'un Kaç Mağazası Var?

Kurumdan yapılan son bilgilendirmeye göre bugün yurt içinde 242, yurt dışında 48 mağazası olan İpekyol, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Kıbrıs, Kuzey Irak, Kuveyt, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, olmak üzere 10 farklı ülkede ürünlerini satışa sunuyor.

Yalçın Ayaydın Kimdir?

Yalçın Ayaydın Kimdir?

1960’ta Mardin’de doğan Yalçın Ayaydın, Marmara Üniversitesi İktifat bölümünden mezun oldu. Perakende hazır giyim sektörüne 1986 yılında İpekyol ile giriş yapan, 1997 yılında Twist ve 2004 yılında Machka markalarıyla büyüyen Ayaydın, 2008 yılında İtalya'nın global tekstil ve hazır giyim grubu Miroglio'yla birleşerek Ipekyol Group'u kurdu. 

İpekyol, Machka ve Twist markalarının yaratıcısı Ayaydın Grup şirketlerinin yüzde 50 hissesi İtalyan Miroglio'ya ait. Halen grubun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yalçın Ayaydın, aynı zamanda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde de genel kurul üyesi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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