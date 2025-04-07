Giyim, ayakkabı ve aksesuar markası olan İpekyol, Yalçın Ayaydın tarafından 1986 yılında kuruldu. 1989 yılında Nişantaşı’nda Rumeli Caddesi üzerinde ilk mağazasını açan İpekyol'un başarısı 1997 yılında daha genç ve alternatif giyinmeyi seven kadınlar için Twist markasının kurularak grup bünyesine dâhil edilmesine vesile oldu.

2004 yılında ise grubun üçüncü markası Machka doğdu. Ece-Ayşe Ege tarafından hazırlanan feminen ve post romantik Machka koleksiyonu Türkiye’nin ilk ‘pret-a porter’ markası olarak kayda geçmişti.