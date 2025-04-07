İpekyol Markası Kimin, Kime Ait? İpekyol Hakkında Merak Edilenler
İpekyol Markası Kimin, Kime Ait? İpekyol Hakkında Merak Edilenler
Türkiye'nin popüler giyim, ayakkabı ve aksesuar markası İpekyol'un sahibinin kim olduğu, ne zaman kurulduğu, Türkiye'de kaç mağazası olduğu ve Türk markası olup olmadığı merak konusu oldu. İpekyol hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.
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İpekyol Markası Kimin? İpekyol Kime Ait?
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İpekyol Ne Zaman Kuruldu?
İpekyol'un Kaç Mağazası Var?
Yalçın Ayaydın Kimdir?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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