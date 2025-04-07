onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Twist Kimin, Kime Ait? Twist Markası Hakkında Merak Edilenler

Twist Kimin, Kime Ait? Twist Markası Hakkında Merak Edilenler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 21:23

Türkiye'nin popüler giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Twist'in sahibinin kim olduğu, ne zaman kurulduğu merak konusu oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de hizmet veren marka hakkında araştırılan soruları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Twist kimin?

Twist kimin?

Twist markası, Yalçın Ayaydın'a aittir. Türkiye merkezli moda perakende devi Ayaydın-Miroglio Grubu'nun bünyesinde yer almaktadır. Bu grup aynı zamanda İpekyol ve Machka markalarının da sahibidir. Ayaydın-Miroglio Grubu, 2008 yılında Türk girişimci Yalçın Ayaydın ile İtalyan Miroglio Grubu’nun ortaklığıyla kurulmuştur.

Twist markası ne zaman kuruldu?

Twist markası ne zaman kuruldu?

Markanın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Twist daha genç ve alternatif giyinmeyi seven kadınlara yönelik hizmet vermek amacıyla 1997'de giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörüne giriş yaptı.

Kaç mağazası var?

Kaç mağazası var?

Kurumdan yapılan son bilgilendirmeye göre, Twist'in Türkiye'de 73, yurt dışında ise 8 mağazası bulunmakta.

Yalçın Ayaydın kimdir?

Yalçın Ayaydın kimdir?

Yalçın Ayaydın, 1960’ta Mardin’de doğdu. Eğitimini Mardin’de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İktisat okudu. 1979’da tekstil sektörüne adım atan Ayaydın, 1986’da İpekyol’u kurarak girişimcilik yolculuğuna başladı. Ardından Twist (1997) ve Machka (2004) markalarını hayata geçirdi. 2008’de İtalyan Miroglio ile ortaklık kurarak markalarını Ipekyol Group çatısı altında topladı. Halen grubun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İki çocuk babası olan Ayaydın, 2002 yılında bu yana da Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyesidir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın