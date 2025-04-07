Yalçın Ayaydın, 1960’ta Mardin’de doğdu. Eğitimini Mardin’de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İktisat okudu. 1979’da tekstil sektörüne adım atan Ayaydın, 1986’da İpekyol’u kurarak girişimcilik yolculuğuna başladı. Ardından Twist (1997) ve Machka (2004) markalarını hayata geçirdi. 2008’de İtalyan Miroglio ile ortaklık kurarak markalarını Ipekyol Group çatısı altında topladı. Halen grubun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İki çocuk babası olan Ayaydın, 2002 yılında bu yana da Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyesidir.