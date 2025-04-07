Twist Kimin, Kime Ait? Twist Markası Hakkında Merak Edilenler
Twist Kimin, Kime Ait? Twist Markası Hakkında Merak Edilenler
Türkiye'nin popüler giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Twist'in sahibinin kim olduğu, ne zaman kurulduğu merak konusu oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de hizmet veren marka hakkında araştırılan soruları sizler için derledik.
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Twist kimin?
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Twist markası ne zaman kuruldu?
Kaç mağazası var?
Yalçın Ayaydın kimdir?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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