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Pelit Pastanesi Kimin, Sahibi Kim? Pelit Pastanesi Hakkında Merak Edilenler

Pelit Pastanesi Kimin, Sahibi Kim? Pelit Pastanesi Hakkında Merak Edilenler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.04.2025 - 22:08

Sosyal medyada gündem olan Pelit Pastanesi'nin sahibi araştırılmaya başlandı. Merak edilen Pelit Pastanesi'nin sahibini ve tarihini araştırdık. 'Pelit Pastanesi'nin sahibi kim? Pelit Pastanesi ne zaman kuruldu?' gibi sorular araştırılmaya başlandı.

İşte, detaylar...

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Pelit Pastanesi Kimin? Pelit Pastanesi'nin Sahibi Kim?

Pelit Pastanesi Kimin? Pelit Pastanesi'nin Sahibi Kim?

Pelit Pastanesi'nin sahibi Selahattin Ayan'dır. Pelit Pastanesi, Selahattin Ayan'ın babası Kazım Ayan'ın kendisinden başka iki ortağıyla birlikte kurulmuştur. Pelit Pastanesi'nin üretim tesisi Esenyurt'ta bulunmaktadır.

Pelit Pastanesi'nin Kaç Şubesi Var?

Pelit Pastanesi'nin Kaç Şubesi Var?

1956 yılında kurulan Pelit Pastanesi'nin 36 şubesi bulunuyor. Pelit Pastanesi 16 ülkeye ihracat yapmaktadır. Pelit Pastaneleri'nin 1400'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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