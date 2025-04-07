Pelit Pastanesi Kimin, Sahibi Kim? Pelit Pastanesi Hakkında Merak Edilenler
Pelit Pastanesi Kimin, Sahibi Kim? Pelit Pastanesi Hakkında Merak Edilenler
Sosyal medyada gündem olan Pelit Pastanesi'nin sahibi araştırılmaya başlandı. Merak edilen Pelit Pastanesi'nin sahibini ve tarihini araştırdık. 'Pelit Pastanesi'nin sahibi kim? Pelit Pastanesi ne zaman kuruldu?' gibi sorular araştırılmaya başlandı.
İşte, detaylar...
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Pelit Pastanesi Kimin? Pelit Pastanesi'nin Sahibi Kim?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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