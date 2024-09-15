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Introsunu Duyduğumuz Anda Büyüsüne Kapıldığımız 13 Şarkı

etiket Introsunu Duyduğumuz Anda Büyüsüne Kapıldığımız 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 20:33

Bazı şarkıları dinlemeye başladığımızda o bir saniyede bile deli gibi hisler bedenimizi sarıyor. Hiçbir şey konuşmasa bile bize kesinlikle bir şeyler anlatan bu şarkıları eminim çok seveceksiniz...

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1. Balthazar - Bunker

2. Can Güngör - Hogdy

3. Koray Candemir - Nefesini Tut

4. Birsen Tezer - Aşk Bu Değil

5. mor ve ötesi - Bir Derdim Var

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6. Büyük Ev Ablukada - Evren Bozması

7. Büyük Ev Ablukada - EVREN BOZMASI

8. Can Ozan feat. Damla Eker - Öyle kolay aşık olmam

9. Daft Punk - Something About Us

10. Daft Punk - Something About Us

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11. Gaye Su Akyol - Bir Yaralı Kuştum

12. Michael Kiwanuka - Love & Hate

13. Nazan Öncel - Gidelim Buralardan

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