Introsunu Duyduğumuz Anda Büyüsüne Kapıldığımız 13 Şarkı
Introsunu Duyduğumuz Anda Büyüsüne Kapıldığımız 13 Şarkı
Bazı şarkıları dinlemeye başladığımızda o bir saniyede bile deli gibi hisler bedenimizi sarıyor. Hiçbir şey konuşmasa bile bize kesinlikle bir şeyler anlatan bu şarkıları eminim çok seveceksiniz...
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1. Balthazar - Bunker
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2. Can Güngör - Hogdy
3. Koray Candemir - Nefesini Tut
4. Birsen Tezer - Aşk Bu Değil
5. mor ve ötesi - Bir Derdim Var
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6. Büyük Ev Ablukada - Evren Bozması
7. Büyük Ev Ablukada - EVREN BOZMASI
8. Can Ozan feat. Damla Eker - Öyle kolay aşık olmam
9. Daft Punk - Something About Us
10. Daft Punk - Something About Us
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