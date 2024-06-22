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İnternetten Tanıştığı Kadınla Evlenen Adam Hayatının Şokunu Yaşadı!

İnternetten Tanıştığı Kadınla Evlenen Adam Hayatının Şokunu Yaşadı!

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 14:07

Endonezya'nın Java adasında bir damat Instagram'da tanıştığı bir kadınla evlendi ancak iki hafta sonra kadının ailesinin izini sürdü ve aslında bir erkek olduğunu öğrendi. Hadi detayları hep birlikte öğrenelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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Endonezya, Java'dan 26 yaşındaki AK, Adinda Kanza ile Instagram'da tanıştı ve bir yıl boyunca çıktılar.

Endonezya, Java'dan 26 yaşındaki AK, Adinda Kanza ile Instagram'da tanıştı ve bir yıl boyunca çıktılar.

Adinda'nın yakınlaşmaktan kaçınma alışkanlığına rağmen 12 Nisan'da evlendiler. Adinda daha önce peçe takıyordu ve AK bunu dini bağlılığın bir işareti olarak yorumluyordu.

Düğün sonrasında Adinda, AK'nin arkadaşları ve ailesiyle iletişim kurmayı reddetti ve evde peçe takmaya devam etti.

Düğün sonrasında Adinda, AK'nin arkadaşları ve ailesiyle iletişim kurmayı reddetti ve evde peçe takmaya devam etti.
www.qq.com

Ailesi olmadığını iddia ederek AK'nin şüphelerini artırdı.

Düğünden on iki gün sonra AK, Adinda'nın geçmişini araştırdı ve ailesini hayatta olduğunu buldu ve Adinda'nın aslında ESH adında bir erkek olduğunu ortaya çıkardı.

Düğünden on iki gün sonra AK, Adinda'nın geçmişini araştırdı ve ailesini hayatta olduğunu buldu ve Adinda'nın aslında ESH adında bir erkek olduğunu ortaya çıkardı.
www.qq.com

ESH 2020'den beri crossdressing yapıyor, AK'yi ve başka kişileri kimliği konusunda kandırıyordu.

Yetkililer ESH'nin inandırıcı bir şekilde kadın gibi davrandığını, hatta kendisini iyi tanıyanları bile kandırdığını doğruladı.

Yetkililer ESH'nin inandırıcı bir şekilde kadın gibi davrandığını, hatta kendisini iyi tanıyanları bile kandırdığını doğruladı.
www.qq.com

AK ile maddi kazanç için evlenmek istediğini itiraf eden ESH dolandırıcılıktan tutuklandı. ESH dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Polis, ESH'nin hem erkeklerle hem de kadınlarla çıkma geçmişi olduğunu ve erkek partnerleri hedeflerken kadın kılığına girmekten zevk aldığını keşfetti.

Polis, ESH'nin hem erkeklerle hem de kadınlarla çıkma geçmişi olduğunu ve erkek partnerleri hedeflerken kadın kılığına girmekten zevk aldığını keşfetti.

Soruşturma, ESH'nin dolandırıcılık faaliyetleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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