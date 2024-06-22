İnternetten Tanıştığı Kadınla Evlenen Adam Hayatının Şokunu Yaşadı!
İnternetten Tanıştığı Kadınla Evlenen Adam Hayatının Şokunu Yaşadı!
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Endonezya'nın Java adasında bir damat Instagram'da tanıştığı bir kadınla evlendi ancak iki hafta sonra kadının ailesinin izini sürdü ve aslında bir erkek olduğunu öğrendi. Hadi detayları hep birlikte öğrenelim...👇
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Endonezya, Java'dan 26 yaşındaki AK, Adinda Kanza ile Instagram'da tanıştı ve bir yıl boyunca çıktılar.
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Düğün sonrasında Adinda, AK'nin arkadaşları ve ailesiyle iletişim kurmayı reddetti ve evde peçe takmaya devam etti.
Düğünden on iki gün sonra AK, Adinda'nın geçmişini araştırdı ve ailesini hayatta olduğunu buldu ve Adinda'nın aslında ESH adında bir erkek olduğunu ortaya çıkardı.
Yetkililer ESH'nin inandırıcı bir şekilde kadın gibi davrandığını, hatta kendisini iyi tanıyanları bile kandırdığını doğruladı.
Polis, ESH'nin hem erkeklerle hem de kadınlarla çıkma geçmişi olduğunu ve erkek partnerleri hedeflerken kadın kılığına girmekten zevk aldığını keşfetti.
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