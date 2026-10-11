İnternetin İlk Yıllarında Ailelerimizin Göz Yumduğu Ama Aslında Tehlikeli Olan Şeyler

Her şey modemden yükselen o tiz cızırtıyla başlıyordu. 2000'lerin başında evlerin çoğu internete telefon hattı üzerinden, çevirmeli bağlantıyla giriyordu; bağlı kaldığımız sürece eve kimse ulaşamıyordu. Akrabalar 'Telefonunuz neden hep meşgul?' diye sitem ederken biz tek bir şarkının inmesini dakikalarca bekliyorduk.

Bağlantı süresi doğrudan telefon faturasına yansıdığı için 'Az kaldı, kapatıyorum' cümlesi evlerde en sık duyulan bahanelerden biriydi. Bu ekran macerası da çoğu zaman herkes uyuduktan sonra, kimsenin bakmadığı saatlerde yaşanıyordu.