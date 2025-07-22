MSN’den Bu Yana Hiç Değişmeyen 10 Online Davranış
Teknoloji değişir, platformlar evrim geçirir, emojiler bile 3D olur ama bazı online davranışlar hiç değişmez. MSN döneminden beri milim kıpırdamayan davranışlarımız mevcut! Şifreli durum mesajlarından, online olup olmamaya takıntılı ruh hallerimize kadar dijital alışkanlıklarımız, dijital tarih kadar eski ve inatla sabit. O zaman gelin, zaman tünelinde minik bir yolculuğa çıkalım ve yıllardır vazgeçemediğimiz o internet hallerimize bir göz atalım!
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1. Online olup hemen çıkmak.
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2. Şifreli durum mesajları yazmak.
3. Gelen mesajı görüp de cevaplamamak.
4. Kime çevrim içi olduğunuzu göstermek veya göstermemek.
5. Gizlice stalklamak.
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6. Online oyunlarda bile ego savaşına girmek.
7. Bir mesajın gelmemesiyle tüm günü mahvetmek.
8. Grup sohbetlerini sessize almak ama hala stalklamak.
9. Son görülmeyi takıntı haline getirmek.
10. Anlık sinirle engellemek, sonra da durum kontrolü yapmak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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