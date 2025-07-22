Yine MSN klasiklerinden biri olan çevrim içi oldu mu acaba diye beklemek bizi şekilden şekile sokardı. Şimdi de, dün gece 03:17'de çevrim içi olmuş ama sonra yazmamış diye Müfettiş Gadget'lığa soyunuyoruz. Herkes CIA gibi analiz yapıyor ama konu kendi hareketlerine gelince özgür birey modunda takılıyor. Ayarlar kısmında son görülmeyi gizle açık, ama başkalarınınkini takip etmek serbest! Bu işi karşılıklı bir takıntı savaşına çeviriyoruz. Görünmezlik pelerini olsa hepimiz takarız ama gelin görün ki karşı tarafı son ana kadar gözlüyoruz.