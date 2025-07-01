Inter'de Ortalık Toz Duman: Tartışmaya Hakan Çalhanoğlu'nun Eşi de Katıldı

Takımın öne çıkan isimlerinden Lautaro Martinez, yaptığı açıklamada, “Kupalar için savaşmaya hazırım. Bu mücadelede yer almak isteyenler kalsın, istemeyenler yollarına devam etsin. Bu formayı giyecek oyuncuların güçlü bir mentaliteye ve kararlı bir duruşa sahip olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.