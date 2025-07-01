Inter'de Ortalık Toz Duman: Tartışmaya Hakan Çalhanoğlu'nun Eşi de Katıldı
Inter'den ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu, kulübünde zor dönemlerden geçiyor. Takım kaptanı Lautaro Martinez'in isim vermeden eleştirdiği isme bir şok da kulüp başkanından geldi. Marotta, 'kastedilen kişi Hakan' diyerek olayı bambaşka bir noktaya taşıdı.
Hakan iddialara sessiz kalırken eşi sosyal medyadan cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.
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İlk taş kaptandan geldi.
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Ardından başkan, kastedilenin Çalhanoğlu olduğunu açıkladı.
Cevap eşinden geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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