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Inter'de Ortalık Toz Duman: Tartışmaya Hakan Çalhanoğlu'nun Eşi de Katıldı

Inter'de Ortalık Toz Duman: Tartışmaya Hakan Çalhanoğlu'nun Eşi de Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 13:21

Inter'den ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu, kulübünde zor dönemlerden geçiyor. Takım kaptanı Lautaro Martinez'in isim vermeden eleştirdiği isme bir şok da kulüp başkanından geldi. Marotta, 'kastedilen kişi Hakan' diyerek olayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Hakan iddialara sessiz kalırken eşi sosyal medyadan cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

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İlk taş kaptandan geldi.

İlk taş kaptandan geldi.

Takımın öne çıkan isimlerinden Lautaro Martinez, yaptığı açıklamada, “Kupalar için savaşmaya hazırım. Bu mücadelede yer almak isteyenler kalsın, istemeyenler yollarına devam etsin. Bu formayı giyecek oyuncuların güçlü bir mentaliteye ve kararlı bir duruşa sahip olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ardından başkan, kastedilenin Çalhanoğlu olduğunu açıkladı.

Ardından başkan, kastedilenin Çalhanoğlu olduğunu açıkladı.

Kulüp başkanı Marotta yaptığı açıklamda Martinez'in sözlerine değindi. Başkan, 'Lautaro'nun kalmak istemeyen oyunculara mesajı neydi? O söylemedi... ama ben söyleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu içindi. Hakan'la konuşacağız. Ayrılma durumu olursa, sorunsuz ayrılacağız.' dedi.

Cevap eşinden geldi.

Cevap eşinden geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, Instagram'da paylaştığı storyde yaşananlara tepki niteliğinde bir paylaşım yaptı. 

Sinem Çalhanoğlu, paylaşımında, ''Bazı insanlar sana sadık değildir.

Sana olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde, sadakatleri de değişir.

İyi kalpli olduğun için pişman olma. Tüm güzel şeyler geri döner ve çoğalır.'' ifadelerine yer verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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