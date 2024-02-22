İntegral Araştırma'dan Son İzmir Anketi: 'Cumhur İttifakı İzmir’i Kazanmaya Hiç Bu Kadar Yaklaşmamıştı'
İntegral Araştırma'dan Son İzmir Anketi: 'Cumhur İttifakı İzmir’i Kazanmaya Hiç Bu Kadar Yaklaşmamıştı'
Yerel seçimlerde artık son düzlüğe girilirken, İntegral Kamuoyu Araştırma'dan dikkat çeken bir İzmir anketi geldi. Anket sonuçlarını Gazete Duvar'a değerlendiren şirketin Genel Koordinatörü gazeteci Ümit Yaldız, 'Cumhur İttifakı İzmir’i kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı.' dedi.
Kaynak: Gazete Duvar
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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime sayılı günler kala vatandaşlar partilerin oy oranlarını anket sonuçlarından takip etmeye devam ediyor.
Cumhur İttifakı yerel seçimlerden galip çıkması sonrası gözünü yerel seçimlere çevirirken, ana muhalefet partisi CHP elinde olan şehirleri tutumaya çalışıyor.
İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin son yaptığı İzmir anketinde ise durumlar CHP lehine görünmüyor. 6-12 Şubat tarihleri arasında İzmir'de telefon yoluyla 16 bin kişiye ulaşan şirket ankete katılanlara 'Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay arasında bir tercihte bulunmanız gerekse, Belediye Başkanlığı için tercihiniz hangisi olurdu?' sorusunu yöneltti.
Ankete katılan seçmenlerin yüzde 41,9'u Hamza Dağ yanıtını verirken, yüzde 39,1'i ise Cemil Tugay yanıtını verdi. Ankette yüzde 9,6 kararsız oy kullanılırken, yüzde 9,5 ikisini de tercih etmem dedi.
Katılımcılara 'Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olmasını doğru buluyor musunuz?' sorusu da yönetildi. Yanıt yüzde 49,2 ile 'evet' oldu.
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Çalışma sonuçlarını Gazete Duvar'a değerlendiren şirketin Genel Koordinatörü gazeteci Ümit Yaldız, 25 yıldır CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını belirterek, 'Cumhur İttifakı İzmir’i kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı!' ifadelerini kullandı.
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