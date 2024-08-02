Instagram Neden Açılmıyor? 2 Ağustos'ta Instagram Çöktü mü, Yoksa Yasaklandı mı?
Instagram Neden Açılmıyor? 2 Ağustos'ta Instagram Çöktü mü, Yoksa Yasaklandı mı?
Sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'deki kullanıcılar 2 Ağustos tarihinde sabah saatlerinden itibaren ulaşamıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı fotoğraf ve video paylaşma uygulamasına da web sitesine de erişim sağlanamıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram niye açılmıyor?
İşte, bugün Instagram'a erişilmemesinin nedeni!
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Instagram Çöktü mü?
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Peki, Instagram Neden Açılmıyor?
Instagram Erişim Engeli Ne Zaman Kaldırılacak? Instagram'a Ne Zaman Erişilecek?
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