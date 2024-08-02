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Instagram Neden Açılmıyor? 2 Ağustos'ta Instagram Çöktü mü, Yoksa Yasaklandı mı?

Instagram Neden Açılmıyor? 2 Ağustos'ta Instagram Çöktü mü, Yoksa Yasaklandı mı?

Instagram Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 09:03

Sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'deki kullanıcılar 2 Ağustos tarihinde sabah saatlerinden itibaren ulaşamıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı fotoğraf ve video paylaşma uygulamasına da web sitesine de erişim sağlanamıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram niye açılmıyor? 

İşte, bugün Instagram'a erişilmemesinin nedeni!

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Instagram Çöktü mü?

Instagram Çöktü mü?

2 Ağustos 2024 Cuma günü sabah saat 03.00 sularından itibaren kullanıcılar, sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşamaya başladılar. 

Uygulamanın yanı sıra web sitesinde de aynı sorun ile karşılaşan pek çok kişi, Instagram kapatıldı mı? Instagram yasaklandı mı? Instagram'a niye erişilemiyor? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Instagram Neden Açılmıyor?

Peki, Instagram Neden Açılmıyor?

Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın açılamama nedeninin erişim engeli olduğu tespit edildi. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesindeki bilgiye göre, Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

Detaylar Haberimizde

Instagram Erişim Engeli Ne Zaman Kaldırılacak? Instagram'a Ne Zaman Erişilecek?

Instagram Erişim Engeli Ne Zaman Kaldırılacak? Instagram'a Ne Zaman Erişilecek?

BTK tarafından açıklanan bilgiye göre, 'Instagram.com 2.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.' 

Instagram erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama da bulunmuyor. Erişim engelinin sebebi de bilinmezler arasında.

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