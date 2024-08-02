Instagram Neden Açılmıyor? 2 Ağustos'ta Instagram Çöktü mü, Yoksa Yasaklandı mı?

BTK tarafından açıklanan bilgiye göre, 'Instagram.com 2.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.'

Instagram erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama da bulunmuyor. Erişim engelinin sebebi de bilinmezler arasında.