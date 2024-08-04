Instagram’ın Kapanmasına Özgür Demirtaş da İsyan Etti: “Instagram’ı Açın Hemen”
Instagram’ın Kapanmasına Özgür Demirtaş da İsyan Etti: “Instagram’ı Açın Hemen”
Instagram’ın kapatılmasına tepkiler dinliyor. İki gündür girilemeyen Instagram, sosyal medya üzerinden ticaret yapan ve reklam harcaması yapanları da zor durumda bıraktı. Instagram’ın kapatılmasına bir tepki de Özgür Demirtaş’tan geldi.
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2 Ağustos tarihinde Türkiye’de kapatılan Instagram’a hala girilemiyor.
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BTK tarafından kapatılan Instagram’ın, hükümetin istediklerini karşılamadığı sürece de kapalı kalması gündemde.
Instagram’ın kapatılmasına bir tepki de Özgür Demirtaş’tan geldi.
Demirtaş “Siyaset Yapacağım Diye Tüm Sosyal Medya KAPATILAMAZ” dedi.
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