Instagram Hesabından Duyurdu: Haluk Levent de Token Çıkaracak

Son dönemdeki fiyat düşüşlerine rağmen dünyaca ünlü birçok isim kripto piyasasına destek vermeyi sürdürüyor. Yurt dışındaki birçok isim gibi yerli ünlüler de desteğine devam ediyor. Bu isimlerden biri de Haluk Levent. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı bir açıklamada token çıkaracağını duyurdu.