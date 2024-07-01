Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Instagram Hesabından Duyurdu: Haluk Levent de Token Çıkaracak

Instagram Hesabından Duyurdu: Haluk Levent de Token Çıkaracak

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 13:40

Son dönemdeki fiyat düşüşlerine rağmen dünyaca ünlü birçok isim kripto piyasasına destek vermeyi sürdürüyor. Yurt dışındaki birçok isim gibi yerli ünlüler de desteğine devam ediyor. Bu isimlerden biri de Haluk Levent. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı bir açıklamada token çıkaracağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Levent, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Verimli bir yöntem olduğunu tecrübe ettik ve şimdi bu dijital yolu, kapsamlı şekilde deneyimlemek niyetindeyiz" dedi.

Levent, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Verimli bir yöntem olduğunu tecrübe ettik ve şimdi bu dijital yolu, kapsamlı şekilde deneyimlemek niyetindeyiz" dedi.

Levent, açıklamanın devamında şunları söyledi: "Bu doğrultuda yeni bir token çıkartmaya karar verdik. Adı HALUK Token olacak. HALUK Token önemli faydalara da sahip olacak. Detayları Whitepaper üzerinden okuyabilirsiniz. Tüm süreç her adımı ile şeffaf ilerleyecek."

Levent, açıklamanın devamında şunları söyledi: "Bu doğrultuda yeni bir token çıkartmaya karar verdik. Adı HALUK Token olacak. HALUK Token önemli faydalara da sahip olacak. Detayları Whitepaper üzerinden okuyabilirsiniz. Tüm süreç her adımı ile şeffaf ilerleyecek."

"Bu token'ın bana kalan tüm geliri sadece deprem bölgesine yaptığımız ve yapacağımız okullar için kullanılacak. Ben tek kuruş istemiyorum."

"Bu token'ın bana kalan tüm geliri sadece deprem bölgesine yaptığımız ve yapacağımız okullar için kullanılacak. Ben tek kuruş istemiyorum."

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mehmet Ali Usul

Adamın dibisin.

gmzebrkts

nadir bulanan adamlardan birisin tebrik ederimm👏👏

Umut Arslan

ahbap token daha akılda kalıcı ve misyona uygun olurdu sanki. ama olsun yapacak birşey yok.