Instagram Hesabından Duyurdu: Haluk Levent de Token Çıkaracak
Instagram Hesabından Duyurdu: Haluk Levent de Token Çıkaracak
Son dönemdeki fiyat düşüşlerine rağmen dünyaca ünlü birçok isim kripto piyasasına destek vermeyi sürdürüyor. Yurt dışındaki birçok isim gibi yerli ünlüler de desteğine devam ediyor. Bu isimlerden biri de Haluk Levent. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı bir açıklamada token çıkaracağını duyurdu.
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Levent, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Verimli bir yöntem olduğunu tecrübe ettik ve şimdi bu dijital yolu, kapsamlı şekilde deneyimlemek niyetindeyiz" dedi.
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Levent, açıklamanın devamında şunları söyledi: "Bu doğrultuda yeni bir token çıkartmaya karar verdik. Adı HALUK Token olacak. HALUK Token önemli faydalara da sahip olacak. Detayları Whitepaper üzerinden okuyabilirsiniz. Tüm süreç her adımı ile şeffaf ilerleyecek."
"Bu token'ın bana kalan tüm geliri sadece deprem bölgesine yaptığımız ve yapacağımız okullar için kullanılacak. Ben tek kuruş istemiyorum."
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Adamın dibisin.
nadir bulanan adamlardan birisin tebrik ederimm👏👏
ahbap token daha akılda kalıcı ve misyona uygun olurdu sanki. ama olsun yapacak birşey yok.