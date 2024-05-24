Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? 24 Mayıs Instagram’a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram’ın çöktüğünü, özellikle Instagram’da akışını yenileyemediklerini paylaştı. Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? Resmi bir açıklama gelmedi ancak milyonlarca kullanıcı hesabına erişim sağlayamadı.