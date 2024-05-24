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Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? 24 Mayıs Instagram’a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? 24 Mayıs Instagram’a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 23:02

Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram’ın çöktüğünü, özellikle Instagram’da akışını yenileyemediklerini paylaştı. Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? Resmi bir açıklama gelmedi ancak milyonlarca kullanıcı hesabına erişim sağlayamadı.

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Instagram hesaplarına erişemeyen bazı kullanıcılar, hata ile karşı karşıya kaldı.

Instagram hesaplarına erişemeyen bazı kullanıcılar, hata ile karşı karşıya kaldı.
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Bazı kullanıcılar da sayfa yenileyemediklerini belirtti.

Bazı kullanıcılar da sayfa yenileyemediklerini belirtti.
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Sosyal medyada arka arkaya “Instagram’a giremiyorum” ve “Instagram çöktü mü” mesajları yazılıyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada arka arkaya “Instagram’a giremiyorum” ve “Instagram çöktü mü” mesajları yazılıyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı.
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Uygulama tüm dünyada çöktü ve milyarlarca kullanıcı hesabına ulaşamadı. 22.00 sularında birçok kullanıcı Instagram'ı kullanamadığına dair rapor verdi.

Uygulama tüm dünyada çöktü ve milyarlarca kullanıcı hesabına ulaşamadı. 22.00 sularında birçok kullanıcı Instagram'ı kullanamadığına dair rapor verdi.
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bayıltıcı pas trafiği

Hadi lan birşey çöktüğü yok. Tık almak için girdiğiniz kılıklara bak, yazık lan size