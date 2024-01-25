Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? Instagram’a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram’ın çöktüğünü, özellikle Instagram’da akışını yenileyemediklerini paylaştı. Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? Resmi bir açıklama gelmedi ancak milyonlarca kullanıcı hesabına erişim sağlayamadı. Dünya genelinde yaşanan problem yaklaşık 20 dakika içerisinde çözüldü, Instagram yeniden kullanıma açıldı.