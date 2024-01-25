Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? Instagram’a Erişim Sorunu Yaşanıyor
Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? Instagram’a Erişim Sorunu Yaşanıyor
Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram’ın çöktüğünü, özellikle Instagram’da akışını yenileyemediklerini paylaştı. Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? Resmi bir açıklama gelmedi ancak milyonlarca kullanıcı hesabına erişim sağlayamadı. Dünya genelinde yaşanan problem yaklaşık 20 dakika içerisinde çözüldü, Instagram yeniden kullanıma açıldı.
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Instagram hesaplarına erişemeyen bazı kullanıcılar, hata ile karşı karşıya kaldı.
Bazı kullanıcılar da sayfa yenileyemediklerini belirtti.
Sosyal medyada arka arkaya “Instagram’a giremiyorum” ve “Instagram çöktü mü” mesajları yazılıyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı.
Uygulama tüm dünyada çöktü ve milyarlarca kullanıcı hesabına ulaşamadı.
Problem yaklaşık 20 dakika içerisinde çözüldü ve Instagram yeniden kullanıma açıldı.
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