İnsanların Saygısız Sandığı 5 Tavır Aslında Yüksek Zeka İşareti

Kurallara hemen uyum sağlamayan, nedenini soran ya da mevcut düzeni eleştiren kişiler çoğu zaman problem çıkaran insan gibi görülüyor. Özellikle iş hayatında otoriteye soru yönelten kişiler sert etiketlerle karşılaşabiliyor. Oysa yüksek zekâya sahip kişiler, söyleneni otomatik kabul etmek yerine mantığını anlamaya çalışır.

Onlar için önemli olan itaat etmek değil, sistemin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmektir. Daha verimli yöntem arayan, gereksiz süreçleri fark eden ve eksikleri dillendiren kişiler çoğu zaman gelişimin önünü açar. İlk anda rahatsız edici gelen tavır, aslında güçlü sorgulama becerisidir.

Lafı dolandırmadan konuşmaları yanlış anlaşılabiliyor

Bazı insanlar düşüncesini süsleyerek anlatmaz. Ne söyleyecekse doğrudan söyler. Karşı tarafta sertlik hissi yaratabilen tavır, çoğu zaman zaman kaybetmeme isteğinden kaynaklanır. Zihni hızlı çalışan kişiler, konunun merkezine geçmek ister.

Uzun girişler, gereksiz detaylar ve dolaylı cümleler onlara yorucu gelebilir. Net konuşmaları empati eksikliği sanılsa da çoğu durumda amaç kırmak değil, anlaşılır olmaktır. Özellikle karmaşık konularda açık iletişim kurmaları büyük avantaj sağlar.